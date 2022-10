Alberto Fernández se reunió con Kelly Olmos, mientras crece la preocupación por la paritaria de Camioneros

Alberto Fernández se reunió esta tarde en su despacho de Casa Rosada con la designada ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Kismer de Olmos. En una reunión fuera de agenda, Fernández recibió a Olmos para “profundizar las principales medidas que pondrá en marcha la cartera laboral”, según consignaron oficialmente desde Presidencia. La visita se da en el contexto de la “preocupación” del Gobierno por la tensión que empieza a incrementarse en relación a la negociación por la paritaria de Camioneros, en las que el sindicato de Pablo Moyano reclama un 131% y los empresarios ofrecieron 50 puntos menos.

La negociación paritaria entró a un segundo cuarto intermedio -el primero había sido entre la semana pasada y esta- hasta el miércoles próximo, en un impasse que genera zozobra en Balcarce 50, donde esperaban que el acuerdo entre Camioneros y el sector empresarial fuera “ágil”. En especial, tras el desgaste que generó el conflicto del sindicato del neumático. Además, Pablo Moyano ya advirtió que esa pelea será un “poroto” comparado con lo que hará de no llegar a un arreglo.

En paralelo al temor por un eventual paro de Camioneros, en el oficialismo hay quienes miran con suma preocupación cómo puede repercutir una paritaria del 131% interanual en las otras negociaciones salariales abiertas y, en definitiva, en la inflación.

El presidente Alberto Fernández junto a la ministra Raquel "Kelly" Olmos Presidencia

Ese escenario de conflictividad es el que recibirá a Olmos cuando mañana al mediodía jure como ministra. Olmos, de trayectoria en el PJ porteño, fue designada como reemplazante de Claudio Moroni, quien estaba a cargo de Trabajo desde la llegada del Frente de Todos. Su designación causó malestar en la de la CGT, donde hubo voces que se quejaron por la elección inconsulta del presidente.

Sin terminales políticas, sociales y sindicales que reconozcan como “propias” a Olmos ni a Victoria Tolosa Paz, designada ministra de Desarrollo Social, en las filas de Fernández se encargaban de asegurar que el mandatario eligió personas “idóneas” para los cargos y “amigables” para los sectores que tendrán diálogo con ellas. Solo la nueva ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, reporta a una terminal autónoma en el PJ: el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

En particular, el nombre de Olmos generó malestar en la CGT, donde se reconocieron “sorprendidos” con la designación. En diálogo con LA NACION, fuentes sindicales admitieron que no había habido interlocución por el tema. Desde la distintas vertientes de la central obrera, que hasta ahora viene siendo uno de los principales apoyo de Fernández, se habían sugerido otros nombres que no fueron tenidos en cuenta.

“Eligió a las personas que iban a ser amigables para ellos” , dijo una alta fuente del oficialismo sobre los nombres elegidos por Fernández y en referencia a los sectores que interactuarán con ellos. “Hubo diálogos, porque con los tres sectores hay buena interlocución, pero no hubo una consulta directa, porque si no estás poniendo él o la ministra que te pide alguien y acá quien decidió es el Presidente”, lo defendieron.

