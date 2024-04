Las perlitas de la sesión en Diputados durante el tratamiento de la Ley Bases

Escuchar

La discusión por la aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados lleva más de 20 horas, suficiente tiempo para que se generaran dentro del recinto distintos momentos curiosos, frases resonantes y variadas reacciones entre los legisladores, con momentos de tensión, cruces y chicanas entre los miembros de los diversos bloques.

Cuando faltaban pocos minutos para que se aprobara en general el proyecto del oficialismo, el legislador Rodrigo De Loredo, al frente del bloque del radicalismo, cerró su alocución de una manera enfática. Fue tal la energía que le puso a su discurso que pareció quedarse sin aire al final. A los gritos, y con ademanes desmedidos, el diputado defendió la intervención de sus colegas de la UCR en reformas a la ley inicial y agregó, totalmente enfurecido: “El bloque da su número para que el Gobierno tenga su aprobación y la sociedad pueda ver la luz al final del túnel. La suerte está echada”.

Horas largas

La extensa discusión dio lugar a bostezos y cuerpos desperezados a todo momento. Maximiliano Ferraro se tomó el tiempo para elongar gran parte de su cuerpo desde su butaca, en tanto que su colega Carolina Píparo tampoco pudo evitar bostezar. La escena se repitió varias veces con distintos protagonistas.

Cruces

Una de las discusiones más acaloradas tuvo como protagonistas al presidente de la Cámara, Martín Menem, y la excandidata a presidenta Myriam Bregman. Cuando era el turno de exponer del legislador Juan Fernando Brügge, alrededor de las 10 de la mañana de este martes, la diputada comenzó a vociferar. “Está mirando todo el mundo, diputada. No podemos dar este ejemplo, por favor. El diputado Brügge tiene la palabra, le pido respeto”, le advirtió el libertario.

Como Bregman continuaba hablando, Brügge dijo que le habilitaba la interrupción. “Esa es la forma civilizada, diputada”, le dijo Menem y le dio lugar a la legisladora, a lo que la excandidata a vicepresidenta le contestó: “Es raro que usted me hable de civilización. Si quiere lo discutimos en otro momento, dice barbaridades”.

Menem prosiguió: “Diputada, no se anotó para opinar sobre este capítulo”. “¡No hay una dictadura civil!”, le gritó Bregman al presidente de la Cámara en varias oportunidades. “La puedo interrumpir porque está incumpliendo el reglamento”, le contestó Menem. De fondo, una voz femenina vociferó: “¡Basta! Está hablando el diputado Brügge. ¡Respeten!”. El diputado libertario cerró la discusión y le enfatizó a Bregman: “No figura en el listado, diputada. No pidió opinar sobre esto. Usted es víctima de lo que decidió”

En plena madrugada, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine arremetió contra el kirchnerismo y la izquierda. “Por una cuestión de egos no le quieren otorgar al Presidente que necesita para una emergencia, que son tres veces menos que los que le otorgaron al presidente títere que tuvieron. ¿Les cae mal porque les dijo ratas?”, preguntó.

En tanto, Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, habló de “discursos viejos que atrasan 50 años” y lo ejemplificó con un dicho que había tenido minutos antes Bertie Benegas Lynch, a quien no dudó en cruzar y le mencionó el libro “Las riquezas de las naciones”, de Adam Smith “por si no lo leyó”. “Tiene que cuidar las palabras”, le advirtió. Y le dijo que la ley iba a ser aprobada, pero no por las “pirañas”. El diputado de LLA había comparado a los políticos con esos peces.

Una vez aprobada en general la Ley Bases, el diputado Rodolfo Tailhade tomó la palabra para proponer una cuestión de privilegio. “Lamento interrumpir el tratamiento de esta ley pasta base, pero lo que está pasando en Diputados es una distorsión”, arremetió el edil que responde al kirchnerismo.

#LeyDeBases

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la Ley Bases en general y el diputado Rodolfo Tailhade tuvo un exabrupto.



“Es una ley pasta base” pic.twitter.com/z9f6e3mrdF — SEGUNDA PAGINA (@SegundaPgina) April 30, 2024

