Alfredo Leuco le respondió a Javier Milei y le reclamó: “Que encuentre un solo auspicio de Néstor Kirchner”

Luego de que el presidente Javier Milei acusara de “cómplice” de Alberto Fernández al periodista Diego Leuco, su padre, Alfredo, salió a defenderlo, apuntó contra las críticas y desafió a que le encuentren “un solo auspicio de Néstor Kirchener” en sus años dentro de los medios de comunicación.

“Es preocupante que Milei patrulla las redes buscando enemigos pero es carente de información fehaciente y seria. Si el Presidente toma estas cosas con liviandad uno se pregunta si no hay otros temas que tome de la misma forma”, cuestionó.

Así, en diálogo con Radio Mitre, el conductor lamentó que el primer mandatario haga acusaciones sin tener “un solo dato o información en la que apoyarse”. “Habla muy mal del Presidente. Lo desafío a que en 16 años de kirchnerismo me encuentre un solo auspicio de Néstor Kirchner ”, lanzó y remarcó: ”En todos mis audios de radio, videos de televisión y notas escritas no tengo un solo renglón diciendo una opinión buena de Alberto Fernández. Lo desprecié toda mi vida porque era el verdugo de periodistas”.

Alfredo y Diego Leuco cuestionaron los dichos del Presidente.

De esta forma, Leuco se sumó a la anécdota que reveló su hijo y que despertó el enojo del Presidente, y contó que los funcionarios del matrimonio Kirchner llamaban a las casas de los periodistas para amenazar e incluso a los dueños de los medios para pedir que los echen. “Era habitual en ese momento de menor libertad de expresión”, dijo.

También consideró que existen “dos tipos de Milei”: “Uno que desde el punto de vista económico está haciendo las cosas bien y al que quiero que le vaya bien, porque es el camino correcto para que podamos extirpar el cáncer del kirchnerismo”.

Y marcó: “Le deseo lo mejor, pero comete estas cosas inexplicables. No puede hablar de ‘cómplices’ cuando trabajó para [Daniel] Scioli, nombrarlo a él no es complicidad; tengo por lo menos cinco videos en donde él elogia a Alberto por su inteligencia y pragmatismo y a mí no me encuentra ni uno; [Guillermo] Francos fue funcionario de Alberto hasta hace dos minutos; dejó el estado sembrado de funcionarios de [Sergio] Massa y de La Cámpora y no se los saca de encima con su gestión desordenada”.

La acusación de Milei a Diego Leuco

La reacción del Presidente se dio después de que el último viernes Diego Leuco relatara cómo conoció la figura política de Fernández. “Conozco a Alberto Fernández desde que tengo 10 o 12 años, porque él era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y su mejor amigo, y había una relación muy difícil con el periodismo crítico. Alberto Fernández era el encargado de llamar por teléfono a los periodistas para apretarlos”, contó en el programa que conduce en el canal de streaming Luzu y siguió: “Yo llegaba del colegio a los 10 años, ponía play en el contestador y se lo escuchaba: ‘Hijo de puta, te voy a matar, ¿qué estás diciendo?’, o algo por el estilo”.

“ Interesante... Esto lo cuenta ahora... Cómplice ”, escribió Milei este lunes sobre una publicación de LA NACION que da cuenta de las declaraciones de Leuco.

Interesante...

Esto lo cuenta ahora...

CÓMPLICE https://t.co/Y2NROiTUv2 — Javier Milei (@JMilei) August 12, 2024

Pocos minutos después, Leuco no dudó en responder al primer mandatario: “No es la primera vez que un presidente hace alusión a mí de forma violenta. La palabra cómplice me parece una barbaridad total, mirá si alguien va a ser cómplice de un gobierno por esto”.

“Javier Milei, poné ‘Diego Leuco Alberto Fernández’ en YouTube y te van a aparecer 50 peleas, discusiones y editoriales mías criticando. Me parece rara la falta de información, pareciera que llegó a la política en 2023. Yo siempre tuve una posición crítica, por ahí él no se acuerda porque estaba haciendo otras cosas en la tele”, expresó.

Y cerró: “Es hartante que el Presidente esté respondiéndole a los periodistas, como si fuera que atrás de cualquier comentario que no es elogioso hubiese alguna espuria o algún sobre. ¿Cuál podría ser la motivación de este programa en el que solo queríamos explicar de forma informativa? Creo que Milei se extralimita con la forma en la que se relaciona con los medios, con los periodistas o con cualquier persona que marca un matiz. Los periodistas tenemos una posición crítica y siempre a los presidentes eso les molesta”.

LA NACION