El economista Emmanuel Álvarez Agis criticó sin paliativos este miércoles al candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. “Si necesitás un 2001 para ser presidente, dedicate a otra cosa”, reprochó el exviceministro de Economía durante los últimos dos años del gobierno de Cristina Kirchner, entre 2013 y 2015.

Agis, titular de la consultora PxQ y asesor de grandes empresas y de operadores del sistema financiero, sostuvo que Milei “pone en riesgo al sistema financiero, que es el sistema que permite que cobres tu salario”. El economista, en una entrevista en la TV Púbica, puntualizó que no es lo mismo tener un problema cambiario que generar una crisis bancaria en un contexto en el cual las entidades financieras están en una situación de solidez.

“Milei se ha cansado de explicar técnicamente qué es una hiperinflación, que como dijo es cuando la demanda del peso tiende a cero; cuando nadie más quiere quedare con pesos en el bolsillo”, expresó Agis. “Acto seguido, Milei dice el peso es un excremento y además dice que nombra en el Banco Central a un tipo para que lo cierre. Entonces está poniendo en riesgo el sistema financiero”, sostuvo. El economista valoró de manera positiva la respuesta de todas las cámaras que nuclean a las entidades financieras en la que le pidieron “responsabilidad democrática” en un mensaje sin precedente a un candidato presidencial.

El economista egresado de la Universidad de Buenos Aires dijo que la frase que lanzó Milei en una reunión paralela al coloquio de IDEA en Mar del Plata la semana pasada de que “cuando más sube el dólar es más fácil dolarizar” es “técnicamente cierta”. Pero resaltó que “lo podría haber dicho de una manera más sincera para la gente”. Esa manera podría ser a través de la siguiente frase, según Agis: “Cuanto más baja tu salario, más fácil es dolarizar”.

Elogios para Macri y Fernández

En otro tramo, el exviceministro de la cartera que dirigió Axel Kicillof en el Ejecutivo Nacional durante el segundo mandato de Cristina Kirchner elogió al actual mandatario, Alberto Fernández, y al anterior, Mauricio Macri. “Cuando estuvieron en esta situación [una crisis en el proceso electoral] actuaron como dos hombres de Estado . Los dos hicieron cosas que los ponían incomodos, que le restaban votos. Pero lo hicieron para evitar el ´cuanto peor mejor´”, subrayó.

En ese sentido, reiteró un asunto que todavía sigue siendo motivo de debate en el oficialismo. “Si Alberto no le ponía techo al dólar en 60 pesos, seguro que Macri sacaba menos votos, pero también seguro había mucho más pobres”, aseguró. Por el lado de Juntos por el Cambio, afirmó que “si Macri no ponía un cepo también sacaba más votos, pero tal vez se iba con un corralito”.

Agis alertó de un posible engaño que llevará adelante Milei, en caso de asumir como presidente el 10 de diciembre: “El truco de que todos en vez de cobrar 500 dólares por mes de promedio, como se cobra hoy en Argentina, pasemos a cobrar 100 por una hiperinflación y después de atravesar todo eso, subamos a 150 y venga Milei y diga ´vieron que subí el sueldo un 50%´. Pero, hermano, yo cobraba 500, no 100″.

El economista sostuvo que, sin tener en cuenta el factor Milei, no están dadas todas las condiciones necesarias para que la Argentina atraviese un estallido hiperinflacionario. “Venís con inflación alta, tuviste una sequía de la hostia, la gente está muy acostumbrada a indexar precios y tenés debilidad política”, mencionó como ítems que podrían motivar la escalada de precios, pero también remarcó que “no tenés un déficit fiscal descontrolado, no tenés pagos de deuda que te acogoten y tenés un control de cambio, mal llamado cepo, que una de las razones por las que Alfonsín se comió una hiper fue porque no tenía cepo”.

“La probabilidad de que haya una hiperinflación no es cero y eso ya es mucho decir, pero también es cierto que ahora depende de la política y fue el propio Milei, cuando la situación se descontroló después de las PASO en 2019, que dijo ´che, el que puede parar esto es Alberto Fernández´”, recordó Agis. “No se le escapó a Milei, tiró un tiro para ver si en el desorden suma votos, pero tal vez lo tiró muy temprano”, evaluó.

En la misma línea, explicó que los nuevos anuncios que realizará el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, fueron positivos: “Acaba de cambiar sustancialmente la situación. El lunes no teníamos nada y ahora tenemos 6.000 millones de dólares”.

Fragilidad económica

El exfuncionario del peronismo criticó, no obstante, la actual fragilidad económica tras los dichos de Massa de que enviará a prisión a los responsables del mercado de dólar blue: “Cinco vivos no te desestabilizan un país que tiene 100 mil millones de dólares de reservas, pero de uno que tiene 0 sí. En el dólar blue no son pocos actores, pero sí es poca plata. Un día en el dólar blue con cinco millones de dólares podés hacer un desparramo”.

Pero volvió a minimizar el poder de daño que pueda tener un puñado de personas: “En la historia monetaria del mundo hay un solo tipo que pudo voltear a un solo país una sola vez en la historia. Se llama [George] Soros y fue contra el Reino Unido, el Banco de Inglaterra”. “En el resto del mundo no hay casos donde cinco pelotudos (sic) desestabilizan un país entero”, expresó, sin apelar a metáforas.

Asimismo, desestimó que la situación pueda ser equiparable a la del año 2001. “La situación es diametralmente opuesta. Midiendo con la vara actual que tenemos para medir la pobreza, en el 2001 había 65% de pobreza, no el 40% de hoy, que igual es una tragedia. En el 2001 la mitad de las personas que tenían mas de 60 años en el caso de las mujeres, o 65, los varones, no tenían jubilación. Hoy todas esas personas la tienen. La desocupación era de 20%, hoy es 7%”, enumeró. Sin embargo, reiteró que Milei puede provocar un estallido similar.

Por último, sin expresar un gran entusiasmo, expresó: “Medio que necesitamos un gobierno de unidad nacional”. Y ejemplificó con el caso de Israel en el que los principales líderes políticos acordaron un mismo plan económico y turnarse en el gobierno, pero sin cambiar el plan. “Así consiguieron bajar la inflación del 400%”, dijo sobre el plan que realizó el país en la década de los ochenta.

