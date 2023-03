Álvarez Agis explicó los errores de Massa para bajar la inflación y que el poder adquisitivo va a empeorar

escuchar

Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner y director de la consultora PxQ, explicó hoy los errores del titular de la cartera económica, Sergio Massa, para bajar la inflación. Además, pronosticó que el poder adquisitivo de los argentinos va a empeorar en 2023 y 2024. También insistió en que no se debe cumplir con el acuerdo atual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que este debe ser renegociado, ya que no está diseñado en el marco de la situación actual del país que se encuentra en medio de una sequía.

“Nosotros lo que avisamos a nuestros clientes es que, dada la magnitud de la sequía, la peor del siglo, Argentina tiene que decidir entre Guatemala o ‘Guatepeor’, porque cumplir el acuerdo con el FMI, que no estaba diseñado para enfrentar una sequía, va a ser muy tortuoso para la población, e incumplirlo también”, explicó. Asimismo, aseguró que la solución debe “despolitizarse” y que “hay que renegociar el acuerdo con el Fondo ya, preparándose para lo peor, y si viene lo mejor, buenísimo”.

De esta manera explicó que no propone “defaultear con el Fondo” sino que propone “renegociar, algo que está dentro de lo que se puede hacer, como acaba de hacer Massa”, dijo en diálogo con Ernesto Tenembuam y Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos.

Agis argumentó que “el 8 por ciento de aumento en alimentos y el 20 por ciento de aumento en la carne es resultado de la sequía, de que no hay pastos ni animales” y que el FMI se equivoca al proponer una solución que no ayuda a combatir la inflación.

“El FMI dice que para enfrentar las sequías hay que subir las tarifas más fuerte; o sea, a la inflación, el Fondo te propone combatirla con más inflación”, dijo. “Massa renegoció, pero no se debe renegociar de esa manera”, agregó.

“Perdemos entre US$15.000 millones y US$20.000 millones en exportación. La posición de argentina debería ser ´dame plata porque hay una sequía, no es un evento opinable ni político´”, explicó.

“El Fondo dijo en la sequía 2018 que debía darnos plata, nos dio US$47.000 millones, y ahora que hay más sequía, nos ofrecen US$8000 millones, pero la sequía antes era un cuarto de esta tragedia”, ejemplificó.

“En 2018 la cosecha cayó 24%, ahora cae 40% y nos quieren dar US$3000 millones. Yo esa discusión la doy y si no encuentro del otro lado asidero, lo mejor es incumplir”, detalló.

De esta manera, aseguró que “la posición de Argentina con el Fondo debería ser ‘Dame plata, porque hubo una sequía´, no ‘Dame plata porque una parte del gobierno no quiere cumplir un el acuerdo’, no ‘Dame plata porque el crédito con Macri fue ilegítimo’, que lo fue. La sequía es un evento que se mide”.

Los errores de Massa

Consultado sobre cuáles son los errores en los que Massa incurrió al querer resolver la inflación y dijo que es clave recuperar el poder adquisitivo del salario y aumentar tarifas.

“La inflación se podía ir al 5 o 4 por ciento, y yo dije que este tipo de enfermedades inflacionarias no se abordan de esa manera. Nosotros miramos cada paritaria de cada sindicato que tenga más de 10.000 afiliados, todos los días; no hay ninguna paritaria cerrada abajo de una tasa anual del 100%”, dijo.

“Creo que hay que shockear a la inflación rápido, cuidando mucho que ese programa recupere el poder adquisitivo del salario”.

Por otra parte, cuestionó la propuesta de la pre candidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich quien hoy, dijo que “para bajar la inflación hay que dejar de emitir, y no gastar más de lo que recaudás”. Así, criticó: “eso hicieron en 2019, y duplicaron la inflación. La capacidad de aprender de los errores, de los argentinos, es bastante baja”.

La propuesta de Agis es: “Yo creo que una alternativa razonable es un programa que tiene componentes ortodoxos; al tiempo que bajás el déficit y la emisión, tenés que pegarle un tirón para arriba a los salarios, a las tarifas, y configurar un programa para que se achique la brecha y caigan los precios en dólares de cosas que los argentinos compramos y no podemos creer lo que salen”.

Así, apuntó a que “la ropa, calzado, electrónica, línea blanca, moto y auto, es la más cara de la región [en la Argentina]” e ironizó. “La oferta que se le hace al laburante es que acá comer, comés, pero si te querés divertir, te tenés que subir al 39 y hacer el recorrido de punta a punta porque es muy barato”.

Álvarez Agis continúa con su análisis. “No hay margen para que en febrero te claven 6,6 por ciento de inflación, y yo aviso que en marzo va a ser más alta”, opinó.

No obstante, advirtió que “si alguien promete que en 2023 o 2024 al laburante le va a mejorar el poder adquisitivo en todo, está mintiendo; Argentina está complicada porque la cantidad de recursos que genera, no alcanza para la cantidad de recursos que consumimos”.

Además, Agis fue crítico con quienes creen que la explotación de recursos energéticos puede ayudar al país: “Los que piensan que con Vaca Muerta arreglamos el problema macroeconómico, no se dan cuenta que Argentina puede ser Noruega, pero también puede ser Angola”.

En resumen, Agis volvió a destacar que se debe “renegociar el acuerdo con el Fondo para no empeorar la situación, dado que viene una sequía”.

En cuanto a la dolarización de la economía, dijo: “Es o bien una quimera, o bien una confiscación del poder adquisitivo de todos y todas instantáneo. Técnicamente es imposible”.

LA NACION