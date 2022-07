Amado Boudou cuestionó que Silvina Batakis se reúna con la directora del FMI: “No ayuda en lo más mínimo”

El exvicepresidente Amado Boudou cuestionó el viaje de la ministra de Economía, Silvina Batakis, a Estados Unidos para reunirse con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI). Consideró que “no ayuda en lo más mínimo” la foto con la jefa del organismo internacional de crédito que obtendrá la titular del Palacio de Hacienda. Afirmó que la política económica debe dejar el énfasis “financiero” para apuntar a los “ingresos” de los trabajadores, y señaló como principal responsable de la crisis actual al exministro Martín Guzmán.

“ La foto [de Batakis con Georgieva, que se concretará hoy] no ayuda en lo más mínimo. Lo necesario es tomar medidas que empiecen a desactivar este desastre económico que comenzó con Mauricio Macri, pero no que se ha logrado desactivar producto de las políticas de Guzmán . La ministra Batakis está intentando hacer pie. Mientras siga la visión sobre lo financiero y lo fiscal, no se va a estar atacando el primer problema de este Gobierno, que es mejorar los ingresos de la población”, señaló Boudou, en declaraciones a Radio 10.

Batakis y el embajador Jorge Argüello llegan al Tesoro, la primera parada de la maratón de reuniones de la ministra en Washington. pic.twitter.com/A0y9VgVqZW — Rafael Mathus Ruiz (@rmathus) July 25, 2022

Boudou, que fue ministro de Economía entre julio de 2009 y noviembre de 2011, reprochó que el Gobierno haya “negociado primero la deuda con los privados y después la del Fondo” y que haya sostenido “la bola de nieve de las Leliqs, que ronda mil millones de pesos de interés mensual”. Sobre ese punto, criticó: “Los operadores del establishment se alarman cuando se habla de emisión, pero esa es emisión que solamente va al sistema financiero”.

En sus declaraciones radiales, Boudou afirmó que está de acuerdo con el comunicado del Frente de Todos en el que se denunciaron maniobras de desestabilización contra el Gobierno. “Estamos teniendo un ataque especulativo como pocas veces se vio, en un país que está acostumbrado a los ataques especulativos. Estamos viendo circular rumores incluso sobre la salud del Presidente, con cosas inverificables. Y aparece un personaje que sería un bufón si no hubiera portado armas, Aldo Rico, llamando a organizarse a sus camaradas”, enumeró.

El exvicepresidente de Cristina Kirchner -que afirmó que no dialoga con ella- respaldó el pedido de la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio, que pidió controlar con policías las casas de cambio que comercializan el dólar blue.

“Lo que estamos viviendo es un problema político que tiene destellos económicos. Lo que plantea Juliana Di Tullio es una respuesta política que muestra al Gobierno en acción. Hay una necesidad de que el Gobierno aparezca con más acción. Está hablando de una cuestión que es ilegal”, aseveró Boudou, quien frecuenta actos y actividades del kirchnerismo duro desde que quedó en libertad condicional, hace un año, en la causa Ciccone, por la que fue condenado a 10 años y 5 meses de prisión por haberse quedado con el 75 por ciento de las acciones de la imprenta que imprimía papel moneda.