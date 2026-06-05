LA NACION
en vivo

Javier Milei y sus medidas, en vivo: la aprobación del pliego de Michelli y la nueva compra de dólares del Banco Central

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El primer mandatario durante su discurso en la última ExpoEFI 2026
El primer mandatario durante su discurso en la última ExpoEFI 2026Hernan Zenteno - La Nacion

Milei se refirió a las compras del Banco Central

Horacio Marín celebró la aprobación del RIGI para el Gasoducto San Matías

Se aprobó el pliego de Michelli. Uno por uno, cómo votó cada senador

En una dura derrota para el Gobierno, el Senado aprobó hoy, sobre tablas y por amplia mayoría, la designación como vocal de un tribunal penal de La Plata de María Verónica Michelli, cuya postulación fue rechazada por el presidente Javier Milei por ser familiar del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.

El pliego de Michelli fue aprobado por 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. Una de las abstenciones fue la de Patricia Bullrich. La senadora libertaria ya había anunciado su “objeción de conciencia” a cumplir la orden de Milei de retirar el pliego de Michelli. Milei deberá resolver ahora si firma el decreto de designación de Michelli como jueza, último paso del proceso establecido por la Constitución para ocupar vacantes en el Poder Judicial. El tratamiento del pliego se habilitó luego de un acuerdo alcanzado tras un cuarto intermedio y fuertes cruces entre La Libertad Avanza y la oposición.

Leé la nota completa acá

Jan De Nul y Servimagnus fueron preadjudicadas y se quedarían con el negocio de la Hidrovía

Paula Urien
Paula Urien

La sociedad entre la compañía belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus (con un 60% para la primera y un 40% para la segunda) está a un paso de quedarse con las obras de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), comúnmente conocida como Hidrovía.

El Gobierno anunció a las empresas oferentes la preadjudicación del contrato de concesión de la licitación para la privatización de la Hidrovía. Recomienda una ganadora: Jan de Nul junto a Servimagnus, desestimando la oferta de DEME. Por su parte, comunicó que la oferta de la brasileña DTA Engenharia fue “inadmisible”.

El Club Político Argentino señaló el proceso de selección de jueces y alertó por una “creciente degradación” institucional

Cuando ya asomaban los primeros chispazos de la agitada sesión del Senado en la que se alteró la lista de pliegos a tratar y se aprobaron, finalmente, los dictámenes de 74 candidatos, el Club Político Argentino advirtió por una “creciente degradación” de las instituciones argentinas y reclamó que “la valía moral, profesional y académica” debe ser el único criterio objetivo para nombrar a los jueces.

“Argentina vive, desde hace tiempo, una creciente degradación de sus instituciones fundamentales. Cuando esa degradación afecta a la justicia, se comienzan a desmoronar los fundamentos que hacen que podamos vivir juntos”, advirtió la entidad que preside Ricardo Gerardi y, de manera honoraria, encabeza Graciela Fernández Meijide.

El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques
El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista MahiquesPresidencia

Carrió cuestionó la columna de Milei en el Financial Times sobre Inteligencia Artificial: “Experimento catastrófico”

La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió criticó este jueves en duros términos la columna del presidente Javier Milei publicada en el Financial Times sobre Inteligencia Artificial y advirtió sobre el advenimiento de un “totalitarismo corporativo”.

Al respecto, llamó a una resistencia para defender la “libertad humana” frente a la “disolución de las reglas morales”.

La referente de la Coalición Cívica (ARI), Elisa Carrió, junto al presidente Javier Milei
La referente de la Coalición Cívica (ARI), Elisa Carrió, junto al presidente Javier Milei

El jefe de la CGT Cristian Jerónimo anticipó una inminente reunión para definir medidas contra el Gobierno

El cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo anticipó este jueves una inminente reunión del Consejo Directivo de la central obrera para definir nuevas medidas de fuerza contra el gobierno de Javier Milei después de la reglamentación de la reforma laboral.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados, pero todo se discute y decide en el seno del Consejo Directivo de la central obrera”, afirmó Jerónimo.

Quirno se reunió la ministra de Sustentabilidad y Ambiente y de Relaciones Exteriores de Singapur

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Moyano le vendió un predio de 11 hectáreas al Club Tigre a partir de una gestión de Massa
    1

    Hugo Moyano le vendió un predio de 11 hectáreas al Club Tigre a partir de una gestión de Sergio Massa

  2. El juez Mahiques denuncia una “persecución mediática” y pide sancionar a fuentes que informen a periodistas
    2

    El juez Mahiques denuncia una “persecución mediática” y pide sancionar a fuentes judiciales que informen a periodistas

  3. Guerra de facciones sin respiro
    3

    Guerra de facciones sin respiro

  4. En una tensa audiencia del juicio, un exjefe naval apuntó contra la fiscalía: “Me ha tratado de pérfido”
    4

    En una tensa audiencia del juicio por el ARA San Juan, un exjefe naval apuntó contra la fiscalía: “Me ha tratado de pérfido”