Javier Milei y sus medidas, en vivo: la aprobación del pliego de Michelli y la nueva compra de dólares del Banco Central

En una dura derrota para el Gobierno, el Senado aprobó hoy, sobre tablas y por amplia mayoría, la designación como vocal de un tribunal penal de La Plata de María Verónica Michelli, cuya postulación fue rechazada por el presidente Javier Milei por ser familiar del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.

El pliego de Michelli fue aprobado por 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. Una de las abstenciones fue la de Patricia Bullrich. La senadora libertaria ya había anunciado su “objeción de conciencia” a cumplir la orden de Milei de retirar el pliego de Michelli. Milei deberá resolver ahora si firma el decreto de designación de Michelli como jueza, último paso del proceso establecido por la Constitución para ocupar vacantes en el Poder Judicial. El tratamiento del pliego se habilitó luego de un acuerdo alcanzado tras un cuarto intermedio y fuertes cruces entre La Libertad Avanza y la oposición.