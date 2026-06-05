Javier Milei y sus medidas, en vivo: la aprobación del pliego de Michelli y la nueva compra de dólares del Banco Central
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Milei se refirió a las compras del Banco Central
HECHOS NO PALABRAS. https://t.co/bBAFetec06— Javier Milei (@JMilei) June 4, 2026
Horacio Marín celebró la aprobación del RIGI para el Gasoducto San Matías
Felicitaciones a @PAEArgentina por la aprobación del RIGI para el Gasoducto San Matías. Desde @YPFoficial nos enorgullece ser socios en SESA, que será clave para los proyectos de GNL y consolidar a nuestro país como un proveedor confiable de energía para el mundo.— Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) June 4, 2026
Es una muy… https://t.co/N9VIDKUVPW
Se aprobó el pliego de Michelli. Uno por uno, cómo votó cada senador
En una dura derrota para el Gobierno, el Senado aprobó hoy, sobre tablas y por amplia mayoría, la designación como vocal de un tribunal penal de La Plata de María Verónica Michelli, cuya postulación fue rechazada por el presidente Javier Milei por ser familiar del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.
El pliego de Michelli fue aprobado por 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. Una de las abstenciones fue la de Patricia Bullrich. La senadora libertaria ya había anunciado su “objeción de conciencia” a cumplir la orden de Milei de retirar el pliego de Michelli. Milei deberá resolver ahora si firma el decreto de designación de Michelli como jueza, último paso del proceso establecido por la Constitución para ocupar vacantes en el Poder Judicial. El tratamiento del pliego se habilitó luego de un acuerdo alcanzado tras un cuarto intermedio y fuertes cruces entre La Libertad Avanza y la oposición.
Jan De Nul y Servimagnus fueron preadjudicadas y se quedarían con el negocio de la Hidrovía
La sociedad entre la compañía belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus (con un 60% para la primera y un 40% para la segunda) está a un paso de quedarse con las obras de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), comúnmente conocida como Hidrovía.
El Gobierno anunció a las empresas oferentes la preadjudicación del contrato de concesión de la licitación para la privatización de la Hidrovía. Recomienda una ganadora: Jan de Nul junto a Servimagnus, desestimando la oferta de DEME. Por su parte, comunicó que la oferta de la brasileña DTA Engenharia fue “inadmisible”.
Agregó en un comunicado emitido por el Ministerio de Economía que “en las distintas evaluaciones realizadas, el proceso licitatorio no recibió ningún pedido de impugnación a sus actos por parte de las empresas participantes. Asimismo, la Justicia rechazó todas las denuncias que buscaron entorpecer su avance”.
El Club Político Argentino señaló el proceso de selección de jueces y alertó por una “creciente degradación” institucional
Cuando ya asomaban los primeros chispazos de la agitada sesión del Senado en la que se alteró la lista de pliegos a tratar y se aprobaron, finalmente, los dictámenes de 74 candidatos, el Club Político Argentino advirtió por una “creciente degradación” de las instituciones argentinas y reclamó que “la valía moral, profesional y académica” debe ser el único criterio objetivo para nombrar a los jueces.
“Argentina vive, desde hace tiempo, una creciente degradación de sus instituciones fundamentales. Cuando esa degradación afecta a la justicia, se comienzan a desmoronar los fundamentos que hacen que podamos vivir juntos”, advirtió la entidad que preside Ricardo Gerardi y, de manera honoraria, encabeza Graciela Fernández Meijide.
El documento no menciona por su nombre a María Verónica Michelli, la postulante a jueza federal de La Plata que fue vetada por el presidente Javier Milei por ser pariente del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon. Pero parece haber sido redactado a la medida del caso.
“Asistimos con asombro a un proceso de nombramiento de jueces que vulnera los procedimientos establecidos. Este debe basarse exclusivamente en el criterio de idoneidad, que exige la Constitución. La valía moral, profesional y académica de los candidatos son los únicos criterios de selección. Aplicar otros significaría discriminarlos por sus creencias personales, por el lugar o la familia en que les tocó nacer, por sus elecciones privadas de vida”, alertó el Club Político Argentino.
“Todos merecen una estricta igualdad de trato. Hay un proceso formal de selección en diversas etapas, que se ha reglado justamente para evitar la discrecionalidad”, añadió el colectivo de intelectuales, profesionales y académicos, que valoró el proyecto elaborado por dos jueces de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, para limitar la discrecionalidad política en los concursos de los magistrados.
Carrió cuestionó la columna de Milei en el Financial Times sobre Inteligencia Artificial: “Experimento catastrófico”
La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió criticó este jueves en duros términos la columna del presidente Javier Milei publicada en el Financial Times sobre Inteligencia Artificial y advirtió sobre el advenimiento de un “totalitarismo corporativo”.
Al respecto, llamó a una resistencia para defender la “libertad humana” frente a la “disolución de las reglas morales”.
En el artículo, cuya publicación había anticipado en los días previos, Milei expresó su deseo de convertir a la Argentina en un polo de innovación tecnológica con escasa intervención estatal.
En respuesta, y en una carta dirigida al “pueblo argentino”, Carrió sostuvo que el texto, que defiende un esquema de intervención nula amparado en el “Súper RIGI”, concibe a la Argentina como “experimento catastrófico“.
El jefe de la CGT Cristian Jerónimo anticipó una inminente reunión para definir medidas contra el Gobierno
El cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo anticipó este jueves una inminente reunión del Consejo Directivo de la central obrera para definir nuevas medidas de fuerza contra el gobierno de Javier Milei después de la reglamentación de la reforma laboral.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados, pero todo se discute y decide en el seno del Consejo Directivo de la central obrera”, afirmó Jerónimo.
El referente sindical aclaró que “nunca se descarta un paro general como medida concreta de respuesta” y recordó además que la CGT “ya hizo cuatro paros y 14 movilizaciones al Gobierno”.
Quirno se reunió la ministra de Sustentabilidad y Ambiente y de Relaciones Exteriores de Singapur
🇦🇷🤝🇸🇬 Muy buen intercambio con la Ministra de Sustentabilidad y Ambiente y de Relaciones Exteriores de Singapur, Grace Fu.— Pablo Quirno (@pabloquirno) June 4, 2026
Dialogamos sobre el tratamiento legislativo del Acuerdo MERCOSUR-Singapur en nuestro Congreso Nacional, el Acuerdo Plurilateral sobre Comercio Electrónico… pic.twitter.com/jB502NckWt
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