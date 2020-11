AMIA: la fiscalía pidió prisión perpetua para Carlos Telleldín

La fiscalía, a cargo de Roberto Salum, pidió una pena de prisión perpetua para Carlos Telleldín por el atentado a la AMIA Fuente: Archivo

El fiscal Roberto Salum pidió ante el Tribunal Oral Federal 3 una pena de prisión perpetua para Carlos Telleldín por considerarlo partícipe necesario del atentado a la AMIA, que provocó la muerte de 85 personas en 1994.

La semana pasada, en el alegato final, la fiscalía que actúa en el segundo juicio oral por el atentado a la AMIA aseguró que cuando Carlos Telleldín vendió la camioneta Trafic que se usó para el atentado, él se representó que iba a ser utilizada para cometer un delito grave y "no le importó".

La querella de AMIA y la DAIA, en cambio, pidió para Telleldín una condena de 20 años de prisión. Familiares de las víctimas, prisión perpetua. Ahora, será el turno de la defensa de presentar su alegato. La audiencia está prevista para el próximo miércoles.

Apenas cometido el atentado, a las 9.53 del 18 de julio de 1994, Telleldín "ya sabía que había sido usada su Trafic porque en el momento de concretar la operación ilícita de venta se lo había representado y al instante de cometido el atentado supo definitivamente que la Trafic que se usó fue la que él entregó", argumentó la fiscalía.

Los fiscales Salum y Sergio Eyherabide recordaron que Telleldín se dedicaba en esa época al negocio ilícito de compraventa de autos robados, mediante el doblaje, y por eso tenía herramientas para darse cuenta de que la operación de venta de la Trafic usada en AMIA no había sido "normal", como la quiso presentar.

"Fueron a verlo tres extranjeros y un día después otro, casi disfrazado, con una valija llena de dólares. No revisaron el vehículo, no pidieron papeles", enumeraron.

Telleldín estuvo preso 10 años, desde 1994 hasta 2004. En esa época estaba vigente el beneficio del 2X1, que consideraba dos años de condena por cada año preso, con lo que el exmecánico en caso de ser condenado podría pedir ese beneficio en el cómputo de la pena. Sin embargo, recientemente, se aprobó una ley que establece que no se puede aplicar ese beneficio a los delitos de lesa humanidad. Y el ataque a la AMIA lo es. Con lo que no está claro ahora si en caso de ser condenado Telleldín debería volver a prisión o no.

