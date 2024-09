Amir Ohana, en exclusiva con LN+, tras la reunión con Javier Milei: “La comunidad judía está muy segura en la Argentina”

Escuchar

Durante la tarde del viernes, Javier Milei recibió en la Casa Rosada al presidente del Parlamento del Estado de Israel, Amir Ohana, quien visitó el país a fin de “agradecerle” a la Argentina por su apoyo respecto a la guerra en Medio Oriente. En el encuentro también estuvo presente el embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela.

Desde la cuenta oficial de la Embajada de Israel aseguraron que en el encuentro “reafirmaron la fuerte e histórica amistad” entre ambos países, y que Milei “ratificó el derecho de Israel a defenderse”. “Ohana le agradeció por posicionarse del lado correcto de la historia”, continuaron.

Ohana también mantuvo conversaciones con la canciller Diana Mondino; el ministro de Defensa Luis Petri; la titular de la cartera de Justicia, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el Senado. Además, le rindió homenaje al general José de San Martín con una ofrenda floral en la plaza homónima.

Incluso, a través de un comunicado, la embajada señaló que la visita del presidente del Knesset constó de una agenda signada por los profundos lazos bilaterales.

La entrevista de LN+: “La Argentina siempre ha tenido una postura moral muy clara en defensa de Israel”

En el marco de la visita del funcionario israelí, el periodista Eduardo Feinmann mantuvo una entrevista exclusiva con él para LN+. “Buenas noches, es muy lindo estar en la Argentina y con un amigo de Israel”, comenzó Ohana y siguió: “Hemos venido con una delegación de miembros del Knesset, de la coalición y la oposición, conjuntamente con familias de las víctimas del 7 de octubre. Hemos venido a agradecer; es un país muy especial para nosotros. Siempre ha tenido una postura moral muy clara en defensa de Israel”.

En primer lugar, se refirió a los ataques del 7 de octubre, a los que definió como el momento “más terrible” que atravesó el pueblo judío desde el Holocausto. Sin embargo, marcó una diferencia: “En ese momento éramos perseguidos, sometidos y atacados y nadie luchaba por nosotros. Ahora tenemos un país, un Estado y soldados que lo hacen para recuperar a los rehenes y volver a su lugar a los miles que han sido desplazados de su tierra, y en búsqueda de la paz”.

Luego habló sobre el presidente Milei, con quien se reunió previo a la conversación. “Es un líder muy corajudo. No es fácil estar firme ante lo que uno cree cuando de repente es mucho más sencillo estar del otro lado. ¿Pero qué somos si no hacemos lo que creemos? Nada. Y él está de acuerdo conmigo en que esto no es una guerra local, sino que es una lucha entre civilizaciones entre los países que defienden la libertad y aquellos que no lo hacen. Si perdemos, perdemos ante el terrorismo”, expresó.

“Hamas fue el que lanzó el ataque y realizó esas terribles atrocidades del 7 de octubre y Hezbollah se unió. Y desde hace prácticamente un año, miles de israelíes están lejos de sus hogares, comunidades y de las personas que aman. Ningún país puede tolerar una ofensa de esta naturaleza. Y, en realidad, les dimos la posibilidad de llegar a una solución no militar, por la vía diplomática. Pero hoy es el momento de decir que ya no más”, explicó el funcionario respecto a la guerra en Medio Oriente.

Asimismo, Ohana mencionó los atentados que sufrió la Argentina en la década del 90 en la Embajada de Israel y la AMIA, y afirmó que el país conoce “el precio del terror”. “Por eso creo que los argentinos comprenden lo que ocurre en Israel y defienden su libertad”, remarcó.

Además, destacó: “El antisemitismo ha crecido significativamente en el mundo. Ha habido una explosión de crecimiento. Sin embargo, la comunidad judía está muy segura en la Argentina. Puede caminar por las calles con sus símbolos judíos, con el kipá y con sus identificaciones sin ningún problema. Por eso sentimos gratitud por los funcionarios de la ley, por posibilitar que esto siga ocurriendo”.

En cuanto a su gira por Sudamérica, informó: “Acabamos de inaugurar la nueva embajada israelí en Paraguay y me reuní con el presidente [Santiago] Peña, que es un gran amigo de Israel. También es un líder con mucho coraje. Fue uno de los momentos más felices saber que en diciembre va a visitarnos para inaugurar la embajada de Paraguay en Jerusalén. Nosotros fuimos la generación que cumplió el sueño de estar ahí y no nos vamos a ir. También invitamos a otros a sumarse; la de Argentina sería una de las más importantes”.

Por último, Ohana se desligó de los beepers, mecanismo mediante el cual Israel abatió a decenas de enemigos: “Yo no sé ni cómo ni quién realizó esta operación, pero te puedo asegurar que vamos a tomar todas las acciones necesarias para reestablecer la seguridad. Hoy, sin ir más lejos, Ibrahim Aqil, un terrorista terrible, ya no está con nosotros. Con lo cual, el mundo es un lugar mejor y más seguro”.

