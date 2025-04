El cruce de Aguiar con un comerciante por el paro general de la CGT

En el marco del tercer paro general impulsado por la Confederación General de los Trabajadores (CGT) contra las políticas del gobierno de Javier Milei, el secretario general de ATE Nacional (otra de las organizaciones que se adhirieron a la medida de fuerza), Rodolfo Aguiar, defendió la medida de fuerza y tuvo un cruce en vivo en LN+ con un comerciante de la zona oeste del conurbano bonaerense.

“Hay gente que tiene que trabajar. El respeto se quebró en el momento en que violás el hecho de que alguien trabaje para darle de comer a una familia”, lo acusó Mauro Strendel en el programa +Mañana. Ante esto, el dirigente gremial lamentó la “demostración de la violencia” y aseguró que “no tiene problema” en escuchar cuando otro se expresa.

El comerciante le respondió: “Causás que una persona no pueda alimentar a su familia; violento sos vos, no yo. Yo tengo los huevos de decirte en la cara que sos un chorro, que estás cagando laburantes. No podés intentar tener paz con gente así”. “No discuto con energúmenos. Cuando me dicen chorro... Preparate para ir a la Justicia”, redobló Aguiar.

La medida de fuerza que comenzó a primera hora de este jueves se extiende durante 24 horas y cuenta con la adhesión la CTA y ATE. “Los trabajadores no queremos estar de paro, es el último recurso”, dijo Aguiar y acusó: “Las complicaciones de esta huelga van a la Casa Rosada, es el responsable directo. El diálogo no forma parte de las herramientas de gestión de este Gobierno. Esta es una de las medidas de fuerza con mayor adhesión en rechazo a las políticas del Gobierno, con casi el 95%”.

El sindicalista que representa a parte de los trabajadores del Estado consideró que la gente “no la está pasando bien desde hace mucho, no por el paro sino por las políticas del Gobierno nacional”. “Los comerciantes no venden, las Pymes se funden, las economías regionales están devastadas, hay un malestar social generalizado en todo el país y cae el apoyo al Presidente”, enumeró y siguió: "A mí me entusiasma la debilidad del Gobierno: soy estatal, [Javier Milei] nos declaró la guerra de manera explícita, dijo que va a destruir el Estado y nos quitó todos los derechos".

Con este planteo, evaluó que "por primera vez esa guerra la empiezan a perder". “¿Sabés cómo me dolía el cuerpo cuando parte de la sociedad festejaba que despedían gente en el Estado? Un año después el escenario es distinto, se valoriza el empleo público otra vez, se deteriora la imagen presidencial a partir del daño que nos hace a todos, hay una pérdida de miedo y se le dejó de creer al Gobierno”, continuó.

Aguiar ratificó la medida de fuerza a la que ATE está adherida. ATE

“La sociedad tomó conciencia de que cuando dijeron ‘motosierra al Estado’ era motosierra a todos los derechos. Cada vez que se destruye un puesto en el Estado hay un derecho que se pierde. Los estatales curamos, educamos, juntamos la basura, y ahora se tomó importancia del Estado presente. Este señor en Casa Rosada está tambaleando, perdido, temblando”, aclaró.

Finalmente, el sindicalista fue consultado sobre las largas filas en las paradas de colectivos y las demoras provocadas por la medida que fuerza que interrumpe casi todos los servicios de transporte público: “El objetivo es intentar emparejar la pelea. A ellos les digo que hay que confiar en la Constitución: estos inconvenientes que atraviesan hoy son exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo y no hay otro camino para seguir mejorando las condiciones. Si esto sigue así vamos a estar cada vez más dañados”.

Y cerró con un mensaje al Presidente: “Milei, vos venís por nosotros, nosotros vamos por vos. La vida a la gente se la complican desde la Casa Rosada y un Congreso especulador lleno de coimeros, de ninguna manera se lo complicamos aquellos que, con la Constitución en la mano, ejercemos nuestros derechos".

Producto del paro convocado por el triunvirato cegetista, los servicios de trenes, subtes y aviones no funcionan, mientras que los colectivos operan con normalidad y los taxis solo son conducidos por los dueños del vehículo. Además, no abren los bancos ni las escuelas en algunos distritos y los servicios de salud trabajan con menos personal.

