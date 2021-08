Aníbal Fernández apuntó contra Juana Viale: “Se nota mucho que solo lees titulares”

El exjefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández volvió a referirse al brindis en la Quinta de Olivos y, una vez más, defendió a Alberto Fernández. “Si la licenciada Fabiola Yañez, esposa del Presidente, organizó su cumpleaños y hay una infracción sanitaria, no ataña a la función pública, porque ella no pertenece a la función pública”, sostuvo en C5N.

Fernández también se expresó al respecto en redes sociales y aprovechó para dirigirle un mensaje a Juana Viale, que pronunció este sábado por la noche un duro discurso en contra de las palabras y acciones del Presidente, indignada ante la polémica foto del festejo en la Quinta de Olivos.

En su breve descargo, Viale hizo mención al discurso de Aníbal Fernández -quien hizo responsable a Fabiola Yáñez por lo ocurrido- y cuestionó a aquellas mujeres que se quedaron calladas ante estos dichos. “Y el otro señor, que tiene el mismo apellido que el Presidente... ¿Dónde están todas las mujeres diciendo que lo que dijo este hombre es una barbaridad: que, al llegar a su casa, va a tener que cagar a trompadas a su mujer como lo hacían hace 1500 años? ¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo en el mundo del revés?”, se preguntó la conductora de La Noche de Mirtha.

Un día después, Aníbal Fernández respondió a los dichos de la actriz y la criticó de “leer solo los titulares”. En un mensaje, junto al que compartió el corte completo del descargo de la conductora, expresó: “Hola Juana. No había escuchado tus comentarios. Se nota mucho que solo lees titulares y no profundizas en la lectura. Justamente, lo que expresé fue todo lo contrario a lo que dijiste. ¿Pero qué cosa, no? Que vos hables de violencia de género, de respeto al otro”.

Hola Juana. No había escuchado tus comentarios. Se nota mucho que solo lees titulares y no profundizas en la lectura. Justamente lo que expresé fue todo lo contrario a lo que dijiste. ¿Pero que cosa, no? Que vos hables de violencia de género, de respeto al otro. https://t.co/OH7BuQWK79 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) August 15, 2021

El actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) había responsabilizado a la primera dama por la polémica celebración del pasado 14 de julio, cuando regía el aislamiento estricto para toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). “Llega el marido a la casa, la mujer organizó un cumpleaños con estas características, ¿y el marido la lleva a la habitación y le pega dos piñas porque cometió el error?”, había reflexionado el dirigente kirchnerista, quien -además- planteó: “La complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida, que puede ser criticable. ¿Qué va a hacer el marido, como en la Edad Media, 1.200 años atrás, llegar y cagarla a palos porque cometió un error de esas características?”.

LA NACION