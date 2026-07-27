Reapareció Aníbal Fernández: “No me van a ver como un pelotudo con el cartel de Cristina Libre”

LA PLATA.- El debate sobre las elecciones que vienen ya comenzó en la provincia de Buenos Aires. Este lunes reapareció Aníbal Fernández con una sorpresiva visita al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y aprovechó la ocasión para criticar abiertamente a Máximo Kirchner.

“La lapicera es de Cristina, su hijo es el que malversa”, afirmó Fernández en la puerta de la Gobernación. “Creen que tienen la lapicera, cuando en realidad no les pertenece”, agregó. “Es de Cristina y cuando se la prestaron pusieron a sus amigos”, dijo el múltiple exfuncionario peronista.

Respecto de los candidatos a presidente para el año próximo, Fernández opinó: “El único que apareció hasta ahora es (Axel) Kicillof. Supongo que (Sergio) Massa tendrá sus intenciones. Y Cristina tiene todo el derecho a opinar. Pero yo al que veo en las mejores condiciones como candidato es al gobernador”.

Carlos Bianco recibió a Aníbal Fernández en la Gobernación GPBA

Aníbal Fernández fue categórico al opinar sobre la condena de la expresidenta. Si bien consideró que es “inocente”, enfatizó: “A mí no me van a ver nunca como un pelotudo con un cartel de Cristina Libre”.

Kicillof y Máximo Kirchner piensan por ahora en medirse en una elección internas. El antecedente de la PASO entre Massa y Juan Grabois, en 2023, es considerado positivo, dentro de los planetas que rigieron Unión por la Patria, aunque están lejos a gravitar en una síntesis.

Hay posturas que buscan conciliar en un choque que parece inevitable: el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, invitó a Kirchner y a Kicillof el próximo fin de semana a su provincia a fin de acercar posiciones en el peronismo. Ninguno de los dos confirmó aún.