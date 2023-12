escuchar

WASHINGTON.- El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, regresará a Buenos Aires a fines de esta semana luego de cuatro años al frente de una labor altamente sensible, y por demás compleja: representar al gobierno de Alberto Fernández en Washington. Al ser despedido por la Casa Blanca en un desayuno en la Casa Blair, Argüello dijo que en los últimos años hubo “desacuerdos y opiniones que no siempre coincidieron”, pero consideró que ayudaron a construir confianza mutua, y que se va convencido de que cumplió con la tarea de fortalecer la relación bilateral.

La despedida, a cargo de la Oficina del Jefe de Protocolo de la Casa Blanca, Ethan Rosenzweig, reunió en la histórica casona ubicada frente a la Casa Blanca, la residencia de huéspedes oficiales, a algunos de los protagonistas más influyentes del vínculo entre la Argentina y Estados Unidos de los últimos años, y, más allá de las formalidades, fue un testimonio de la resiliencia y la cercanía del lazo entre ambas naciones, que este año celebran 200 años de amistad. Argüello se retira con una marca personal: haber servido dos veces como embajador en Estados Unidos bajo dos presidentes, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, además de haber sido representante argentino ante las Naciones Unidas.

Su último paso por Washington estuvo signado por la pandemia del coronavirus y los constantes tironeos de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero llegó a dejar una foto para la posteridad: el apretón de manos de Fernández y el presidente, Joe Biden, en el Salón Oval de la Casa Blanca, una foto que Cristina Kirchner nunca consiguió con Barack Obama. Argüello agradeció la despedida, a la que consideró un “gran honor”.

La despedida de Jorge Argüello como embajador en Washington Twitter: Jorge Argüello

“Como soy un veterano de esta ciudad, creo que puedo interpretarlo no como una formalidad, sino como una distinción. Además, quiero resaltar que una parte sustancial del orgullo que siento por este gesto también proviene de que, a lo largo de esta experiencia compartida, no todo fue fácil”, reconoció el embajador al brindar su mensaje de despedida en una de las salas de la Casa Blair, entre cuyas paredes se ha escrito parte de la historia de Estados Unidos.

“La misión principal que me confió el Presidente Fernández fue levantar el nivel de la relación bilateral. Fortalecerla. Estoy convencido, y lo veo reflejado aquí a mi alrededor, de que he hecho mi contribución para conseguir ese objetivo –cerró–. Hoy puedo decir, sin modestia y seguro que no estoy equivocado, que la tarea está cumplida.”

Lo escuchaban las figuras más importantes del gobierno norteamericano para la política exterior hacia América latina, con quienes Argüello trabajó durante su gestión: el exsenador demócrata Chris Dodd, amigo personal del presidente Biden y su enviado especial para las relaciones con la región; Juan González, principal asesor de Biden en el Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio; Brian Nichols, el jefe diplomático del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental; Dan Erikson, subsecretario Adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental del Pentágono; Ricardo Zúñiga, enviado especial de Biden para los países del Triángulo Norte, y Kevin Sullivan, el encargado del Cono Sur en el Departamento de Estado.

Además de los altos funcionarios norteamericanos, al agasajo concurrieron la embajadora de Brasil, Maria Luiza Ribeiro Viotti, una vieja amiga de Argüello; el embajador de Chile, Juan Gabriel Valdés, y el representante de Paraguay, José Antonio Dos Santos.

Argüello llegó acompañado de su esposa, Erika Grinberg, y su hija menor, Olivia, y junto a los jefes de las distintas áreas de la embajada argentina, incluido el número dos, Adrián Nador, quien quedará a cargo de la embajada hasta la llegada de Gerardo Werthein, el elegido por el presidente electo, Javier Milei, para representar a su gobierno ante la administración norteamericana.

Nichols, el encargado de brindar el mensaje de despedida por parte del gobierno norteamericano, se deshizo en elogios al trabajo de Argüello destacando su dedicación y su energía y sus contribuciones a la “robusta” relación bilateral. Nichols destacó el encuentro entre Biden y Fernández como un claro ejemplo del afianzamiento del vínculo, y dijo que la partida de Argüello le dejaba con un sabor agridulce por la muy buena relación personal y profesional forjada durante los últimos años.

“Con el embajador Jorge Argüello, quien por segunda vez ha representado a su país en Washington, mantenemos una excelente sociedad diplomática. Jorge ha jugado un papel clave para afianzar las relaciones bilaterales”, dijo Nichols. “Usted ha logrado superar todos los desafíos y llevarnos a un resultado exitoso. Debería estar enormemente orgulloso de los tremendos logros que ha realizado como embajador en la relación entre nuestros dos países, la relación global, el trabajo en nuestro hemisferio. Hay unos pocos diplomáticos que tienen el increíble conocimiento y talento que usted ha demostrado”, afirmó el funcionario norteamericano.