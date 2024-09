Antes del acto de Milei en Parque Lezama, Mauricio Macri se mostró junto a su primo Jorge en la Capital

Escuchar

A pocas horas de que Javier Milei encabece un acto partidario en Parque Lezama para celebrar el lanzamiento de La Libertad Avanza a nivel nacional, el titular de Pro, Mauricio Macri, se mostró hoy en la Ciudad de Buenos Aires junto con su primo y jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

Tras protagonizar un fuerte cruce con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Milei, en las redes sociales, el exmandatario asistió a la feria “Sabor a Buenos Aires”, que organiza el gobierno en un predio de Libertador y Ayacucho, un evento que aglutina a emprendedores de la gastronomía porteña. Allí, se vio con su primo y recorrió los puestos de comida. “Se encontraron de casualidad”, bromearon fuentes de Pro. De inmediato, los encargados de comunicación de la Ciudad difundieron las imágenes de la charla que generó suspicacias en el universo libertario. Es que los referentes mileistas siguen de cerca los coletazos de la guerra interna en Pro con vistas a la pulseada por el armado electoral de 2025.

Mientras los libertarios aceleran el armado de su partido en la Capital -están a punto de recibir el aval de la jueza María Servini para obtener la personería jurídica-, Jorge Macri no oculta sus deseos de convencer al expresidente para que se ponga el traje de candidato a senador nacional en los próximos comicios. Macri, por ahora, desalienta esa chance y confía en lograr un entendimiento con los libertarios para llegar a un acuerdo y blindar la ciudad, el último gran bastión de su fuerza. Entre tanto, Bullrich comienza a coquetear con la idea de postularse en 2025. Cerca de la funcionaria aseguran que estaría dispuesta a analizarlo si el Presidente la necesita. Quien también se anota en la pelea porteña es el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El jefe de Pro y el alcalde porteño compartieron una actividad después de los cruces con Patricia Bullrich

Desde que regresó al país tras un viaje por Corea del Sur y África, Macri intentó recuperar cierta centralidad después de que Milei reforzara su apuesta a polarizar con el kirchnerismo. Primero, reclamó que el Gobierno apure la puesta en marcha de un plan de desarme de Aerolíneas Argentinas ante la escalada del conflicto con los gremios aeronáuticos. Luego, reunió a su tropa de Pro para analizar el posicionamiento del espacio frente al proyecto de Presupuesto de 2025 que envió Milei al Congreso o el inminente veto presidencial al aumento de fondos para las universidades.

Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al Jefe de Gobierno. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y el votado hoy en la Legislatura no incluye la obligación de destinar metros cuadrados para viviendas de… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 27, 2024

Por último, se trenzó con Bullrich en un duro intercambio en la red social X, exTwitter, a raíz de la polémica que generó el debate por el nuevo Código Urbanístico en la Legislatura Porteña.

Apenas se aprobó el proyecto impulsado por oficialismo, que no incluyó el polémico artículo que beneficiaba a los encargados de edificios, el jefe de Pro salió a cruzar a la ministra de Seguridad de Milei.

Horas antes, Bullrich había insinuado que Jorge Macri pretendía trenzar un “acuerdo corporativo” con Víctor Santa María, titular del gremio de los porteros, entre gallos y medianoche. La acusó de “manipular la verdad” y hablar de “pactos inexistentes”. “Podemos discrepar, pero no es aceptable mentir”, enfatizó. El viernes, la ministra recogió el guante y volvió a arremeter contra el jefe de Pro: “Una cosa es discrepar, otra es querer meter por la ventana regulaciones que van en contra de la libertad de quien emprende”, dijo Bullrich, cuyos legisladores porteños se abstuvieron a la hora de votar el proyecto de Jorge Macri para actualizar el Código Urbanístico.

Por su parte, María Pilar Ramírez y el grupo de legisladores que responde a Karina Milei votaron en contra de la iniciativa. La excusa formal fue que no hubo tiempo de analizar las modificaciones que se introdujeron a último momento en el dictamen. Sin embargo, la hermana del Presidente les bajó la orden de oponerse para presionar a Jorge Macri, a quien le reprocha no haber logrado que la Ciudad adhiera al blanqueo y al RIGI o no haber intercedido en su disputa con Ramiro Marra por el uso del nombre de La Libertad Avanza en el cuerpo.

Jorge Macri se exhibió con su primo en un evento organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico, Roberto García Moritán, quien está envuelto en un escándalo mediático por su separación de Carolina “Pampita” Ardohain. Según fuentes porteñas, el jefe porteño espera que Moritán, a quien también le cuestionan los resultados de gestión, dé un paso al costado y presente su renuncia. No obstante, la presión no resulta efecto. Hoy, el funcionario ratificó que pretende continuar en el cargo y se defendió frente a una denuncia por supuestas irregularidades en las contrataciones que hizo en su cartera. “Sigue atornillado”, dicen en Uspallata. De hecho, Moritán apareció en la feria “Sabor a Buenos Aires” antes de que asistiera Jorge Macri.

