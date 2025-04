Paro de la CGT: “Los colectivos van a ir vacíos”, advirtió uno de los organizadores

En vísperas del paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT), el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, le quitó peso a la falta de adhesión del poderoso gremio de colectiveros Unión Tranviarios Automor (UTA). “No va a tener impacto. Los colectivos van a estar vacíos porque los trabajadores no van a ir a trabajar”, declaró en LN+.

La medida de fuerza paralizará los servicios ferroviarios, aeronáuticos, portuarios y transporte de cargas por 24 horas. Es por ello que la UTA sufrió grandes críticas por no acoplarse al paro. La decisión surgió por diferencias con la conducción de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT), comandada por el portuario Juan Carlos Schmid.

“Indudablemente es una decisión soberana del gremio de UTA por su realidad interna. Y nosotros eso lo respetamos. De cualquier manera, lo importante es que la gente no vaya a trabajar y los colectivos vayan vacíos como en el paro del 9 de mayo”, detalló Rodríguez.

Andrés Rodríguez, secretario general de la UPCN

Y agregó: “Lo que hay que ver es el contexto de trabajadores en general, tanto en oficinas públicas, comercios y fábricas. Hay una falta indudable de trabajadores porque el paro está dando resultado, más allá de la situación de los colectivos”.

El dirigente de la UPCN fue uno de los encargados, junto con Gerardo Martínez de la Uocra, de convencer al jefe de la UTA, Roberto Fernández, de adherirse al paro. Aun así, los intentos no fueron exitosos y el sindicalista se negó a romper con la conciliación obligatoria que fue dictada por el Gobierno. Esto se relaciona, además, con que la gestión libertaria ordenó auditorías sorpresas en la obra social del gremio y amenazó con intervenirla.

Roberto Fernández, sindicalista, titular de de la UTA (Unión Tranviarios Automotores) Ricardo Pristupluk - La Nacion

Sin embargo, el resto de los gremios alineados paralizarán el transporte. “Va a ser muy alto el índice de ausencias en los trabajos”, comentó Rodríguez, reduciendo el impacto de la falta de adhesión del gremio del colectiveros. Héctor Daer, uno de los tres conductores de la CGT, brindó declaraciones casi opuestas ayer en Futurock: “Esperamos que la UTA entienda que son parte de la CGT y que el paro se votó por unanimidad”.

Schmid también presionó durante su presentación el pasado lunes. “Los trabajadores de la UTA son asaltados, sufren agresiones, violencia en sus recorridos por el conurbano, dejan los riñones en los servicios de larga distancia. Tienen los mismos problemas que los portuarios, los marítimos, los aéreos, los camioneros, los recolectores de residuos, los subterráneos. Por lo tanto, yo creo que esa pregunta, además de Fernández, que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de vacilaciones, es una pregunta que se tiene que hacer cada uno de los trabajadores que todos los días sube al colectivo y tiene que trabajar montón de horas para llevarse una moneda a la casa”, declaró.

La decisión de Fernández no se basa solo en la vigencia de la conciliación obligatoria, sino también en su larga disputa, de carácter irreconciliable, con los Moyano. Además, confrontar al Gobierno implicaría desafiar a la administración que brinda subsidios millonarios para los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Conferencia de prensa de la CGT donde se ratificó la movilización y el paro Nicolás Suárez - LA NACION

Aun así, para Rodríguez, el nuevo paro de la CGT se basa en la idea de que “la situación está peor que nunca”. “En otras épocas se podía sobrepasar alguna situación de cierta crisis. Pero hoy es muy compleja. El ajuste se está haciendo sobre los más vulnerables: los jubilados, trabajadores, los recursos naturales que tienen que tener las provincias para generar desarrollo y empleo. Incluso le digo más, había una sensación el año pasado, por los meses de septiembre y octubre, donde la baja de inflación significó una suerte de ilusión, donde algunas partes de la sociedad dijeron ‘esta situación puede ser para mejorar’. Ahora, llegamos a marzo, abril de este año, y esta situación ha empeorado”, reclamó.

Además, remarcó que desde la confederación no siempre son combativos y que a veces les “gustaría dialogar”. “En este caso nos gustaría hacerlo, pero por ahora no tenemos con quién”, sumó. Allí, también detalló que recibieron llamados el año pasado, pero que las cuestiones pactadas “no se cumplieron”: “No hay una interlocución válida para generar algún tipo de necesidad de discusión o de consenso. Por supuesto sería lo mejor. No tenemos interlocutores válidos”.

