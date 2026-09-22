Aplausos, guiños y saludos a la distancia: cómo fue el encuentro regional que reunió a Trump y Milei en la misma sala en Nueva York

NUEVA YORK.- Con retraso, la figura de Donald Trump irrumpió a las 15.10 en el salón dispuesto por la ONU para un encuentro con líderes aliados de la región, entre ellos Javier Milei. Como el resto de los presentes, se deshacía en aplausos al magnate, quien en un momento de su breve caminata hasta tomar asiento pareció señalarlo. El líder libertario lo saludó, a la distancia, con su mano izquierda, mientras seguían tronando la aclamación.

Fue el primer cruce en una misma sala entre Milei y Trump en el marco de la Asamblea General de las Naciones, que casa año congrega a los líderes globales para una semana de alto nivel en Nueva York. Poco después, el Presidente cosecharía un nuevo guiño del magnate, que suele atribuirse mérito en los éxitos electorales de sus aliados en la región.

Javier Milei escucha a Donald Trump en la sede de la ONU en Nueva York. Guillermo Idiart

“Tuvimos una gran victoria en la Argentina... bueno, ya hace un tiempo de eso, y por partida doble”, recordó Trump, al mirar a Milei. El Presidente, sentado junto al canciller Pablo Quirno en el centro de la sala, seguía su palabras con la traducción simultánea.

Detrás lo secundaban el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford. La comitiva argentina había sido de las primeras en llegar de los 15 países que integran la alianza del Escudo de las Américas, la coalición multinacional sobre seguridad regional lanzada por Trump con líderes latinoamericanos aliados.

Javier Milei salida a Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas. Presidencia

Aunque la Casa Blanca preveía una participación más extensa de Trump, de media hora, el presidente estuvo solo 14 minutos en la reunión. Lo secundaban el secretario de Estado, Marco Rubio, quien dio el puntapié inicial del encuentro; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el asesor de Seguridad Nacional, Setephen Miller, el arquitecto detrás de las políticas migratorias más radicales de la administración republicanas.

También estaban el subsecretario de Estado, Christopher Landau; la enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, y el flamante subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos y que recientemente se mostró su entusiasmo sobre el futuro del país en un evento en la embajada argentina en Washington.

El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, en la sesión del Escudo de las Américas. CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Favorecido por hablar el mismo idioma, Milei mantuvo con Segura un extenso diálogo en un rincón del salón, abarrotado de funcionarios, colaboradores y periodistas. El Presidente se cubría su boca con su habitual carpeta, conocedor de la presencia de la prensa en la sala.

Javier Milei habla con el flamante subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos. Guillermo Idiart

También se abrazó con Noem -la funcionaria que el año pasado, como secretaria de Seguridad Nacional, puso en marcha el proceso para que la Argentina ingrese al programa visa waiver- y se saludó cálidamente con Landau.

Javier Milei, en la sala donde se desarrolló la sesión del Escudo de las Américas. Presidencia

“¿Cómo están, mis amigos? ¡Cómo olvidarlos!“, le dijo Landau al presidente chileno, José Antonio Kast, en los albores del encuentro, cuando todo eran sonrisas, saludos y distensión entre líderes afines ideológicamente y en territorio del anfitrión estadounidense.

Milei se acercó a esa escena, y hubo una selfie sacada por el propio Kast con Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y otros líderes. Luego el presidente chileno le pidió a Landau que les sacara a todos una foto.

Javier Milei y Pablo Quirno, en la sede de la ONU en Nueva York. Guillermo Idiart

Milei había entrado distendido a la sala de reuniones dispuesta por ONU, la Room 6, cerca de las 14 (hora local), e intercambió saludos, abrazos y diálogos con varios de los líderes. “Uy Keiko, ¿qué hacés?“, le dijo a Fujimori, cuando la presidenta peruana se acercó a saludarlo. El Presidente se paró, se tomaron las manos y dialogaron brevemente.

La presidenta peruana, que asumió en julio pasado, fue una de las que tomó la palabra para dirigirse a Trump cuando el líder republicano estaba en la sala. También lo hicieron Peña y el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo Abondano (el presidente Abelardo De La Espriella estuvo ausente).

PRESIDENT TRUMP on SHIELD OF THE AMERICAS: This is the largest and most powerful alliance for economic and national security ever to convene in the Western Hemisphere. pic.twitter.com/am69TMy9vm — Department of State (@StateDept) September 22, 2026

“Estamos trabajando con muchos de ustedes, y reconozco a casi todos por su gran labor. Son personas muy respetadas”, los endulzó Trump. “Quiero que sepan que Estados Unidos los respalda, algo que muchos de ustedes saben muy bien porque están aquí presentes”, añadió, en medio de otra lluvia de aplausos.

Sobre el final, luego de que el magnate se excusara de no permanecer más tiempo en la reunión dada su intensa agenda en Nueva York, el presidente norteamericano emprendió su salida de la sala raudamente. Milei solo interrumpió sus aplausos para hacer dos veces su clásico gesto de pulgares arriba para con su principal aliado internacional. Trump saludó a lo lejos.