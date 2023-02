Asamblea Legislativa: el Gobierno invitó a la Corte a último momento y en la propia Casa Rosada dudaban si sería convocada

escuchar

El Gobierno envió a última hora de este lunes la invitación a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la apertura del año legislativo, que será este miércoles, cuando el presidente Alberto Fernández ´dará su discurso en el Congreso de la Nación. La convocatoria, que salió a último momento, generó especulaciones -incluso sobre si existiría o no- en medio de la tensión que reina entre Balcarce 50 y el máximo tribunal por el juicio político en su contra que impulsó el Poder Ejecutivo en el Parlamento.

Este lunes, en Balcarce 50 dijeron durante todo el día que a las invitaciones las emitía el Senado, a cargo de Cristina Kirchner, pero en ninguno de los dos lugares respondían sobre la invitación a los cuatro jueces: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. “Se está definiendo”, dijo un funcionario de Casa Rosada cuando promediaba la tarde. “Depende de Senado”, agregó otro. En cualquier caso, la lista es consensuada y desde la sede del Gobierno había quienes dudaban sobre si finalmente las invitaciones a la Corte saldrían.

Recién pasadas las 19 llegó la confirmación de que habían sido enviadas.

Históricamente, el Poder Judicial fue invitado, pero la situación de extrema tensión con los otros poderes instaló la duda. En especial, porque gran parte de los que fueron invitados a estar en el recinto en la apertura de las sesiones ordinarias ya habían recibido su invitación (a tres ministros del gabinete nacional, por ejemplo, les llegó el viernes) y no pasó lo mismo en el Palacio de Tribunales, sede del máximo tribunal.

En la Corte, mientras tanto, se reservaban la respuesta sobre si eventualmente asistirían o no. Decían que no tenían nada que contestar hasta que no llegara una invitación emitida por el área de ceremonial y protocolo del Senado.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner saludan en la puerta del Congreso luego de la Asamblea Legislativa de 2022.

La mala relación entre el Gobierno y la Corte es de larga data, pero se exacerbó desde que en diciembre pasado la Corte falló a favor del gobierno porteño en el conflicto por la quita de coparticipación a la Ciudad. Fue entonces que el Presidente y un grupo de gobernadores pidieron el juicio político de los cuatro jueces.

El proceso fue incluido en el pedido de sesiones extraordinarias que el Ejecutivo envió al Congreso para que se trate a partir del 23 de enero pasado, aún a sabiendas de que el juicio político tiene nulas chances de prosperar con la composición actual del Congreso. En la Casa Rosada reconocían que ante la imposibilidad de un avance real, la medida tenía como objetivo final desgastar a los miembros de la Corte frente a la sociedad.

El reencuentro con Cristina

La apertura de la asamblea está prevista para este miércoles a las 11 de la mañana. El evento marcará el reencuentro entre Fernández y Cristina Kirchner. Pasaron seis meses desde la última vez que se vieron personalmente y nueve desde la última vez que estuvieron juntos en un acto público.

Desde comienzos de septiembre, cuando Fernández visitó a Kirchner tras el intento de magnicidio en su contra, el Presidente y su vice solo hablaron una vez por teléfono, luego de la descompensación del mandatario durante la cumbre del G-20, en Bali, Indonesia, en noviembre pasado, según informaron fuentes que conocen su relación. De acuerdo con lo que trascendió, chatearon en dos oportunidades por Telegram: una, cuando se conoció el malestar del ministro del Interior y hombre de confianza de la exmandataria, Eduardo “Wado” de Pedro, con Fernández, en enero pasado, y otra el 19 de febrero, por el cumpleaños de ella. Fernández la saludó y ella le agradeció.

La relación entre ambos está prácticamente rota, a pesar de la avanzada de Fernández contra el máximo tribunal, que en el oficialismo fue leída por muchos como una búsqueda de acercar posiciones de parte del mandatario. Sin embargo, en la práctica eso no funcionó y de hecho varias de las principales figuras del ala dura del oficialismo se mostraron distantes del proceso.

Como telón de fondo, en la tensa relación que atraviesan Presidente y vice está también la negativa de Fernández a decir públicamente si irá por su reelección.