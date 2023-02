Dejaron sus municipios porque la ley les impedía un tercer mandato y ahora apuestan a volver

escuchar

La ley bonaerense que limitaba las reelecciones de los intendentes se modificó a fines de 2021 y, así, quedaron habilitados para pelear por un nuevo mandato. Tras pedir licencia cuando el cambio de la ley todavía no se había concretado, ahora se empiezan a encaminar las candidaturas de varios de esos jefes comunales que gobernaban distritos importantes para el Frente de Todos en el conurbano, actualmente manejados por dirigentes de su confianza. En un movimiento que comienza a acelerarse, al menos dos intendentes peronistas que están de licencia decidieron que serán candidatos para volver a gobernar sus distritos, mientras que un tercero se encamina en el mismo sentido.

Ariel Sujarchuk volverá a postularse en Escobar, donde ganó en 2015 y 2019. Fue uno de los intendentes que pidieron licencia en 2021, antes del cambio en la ley. Asumió, primero, como titular del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. Luego, cuando Sergio Massa juró como ministro de Economía, Sujarchuk fue nombrado secretario de Economía del Conocimiento en la cartera de Hacienda. A cargo del municipio quedó Carlos “Beto” Ramil, hombre de confianza de Sujarchuk.

“Voy a volver a postularme. Es una decisión personal y política que venía meditando”, confirmó Sujarchuk a LA NACION. “La gestión nunca la dejé, fui un intendente de licencia que no usó la licencia. Mantuve el control político y la gestión en los barrios . Beto siempre fue secretario general de la municipalidad, seguimos funcionando igual”, agregó.

Sujarchuk buscará su tercer mandato consecutivo, confiado en números de encuestas y sin haber decidido aún si retomará la función de intendente formalmente o mantendrá la licencia. Según la Junta Electoral bonaerense, en Escobar hay 197.378 personas habilitadas para votar.

Ariel Sujarchuk, intendente de licencia en Escobar

En Merlo, Gustavo Menéndez (titular del Grupo Provincia, cargo que asumió tras pedir licencia como intendente en 2021) tiene decidido volver a postularse en el distrito, aunque todavía no lo oficializó. Al igual que Sujarchuk, intentará ganar un tercer mandato consecutivo.

A Menéndez lo reemplazó al frente de la intendencia su hermana, Karina Menéndez, exsecretaria de Desarrollo Integral. Según pudo saber LA NACION de fuentes peronistas, el intendente de licencia mediría mejor que su sucesora en las encuestas.

El titular del Grupo Provincia no definió si retomará el cargo de intendente antes de las elecciones internas. Llegará a este proceso electoral con un alivio judicial porque, a fines del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires anuló una condena en su contra. El fallo que quedó sin efecto es de 2018 y lo condenaba a dos años y medio de prisión condicional, con inhabilitación perpetua para el desempeño de cargos públicos, por un caso en el que se lo acusó del faltante de 600 mil pesos del Casino Central de Mar del Plata, en 2007, en momentos en que era director Provincial de Casinos.

Gustavo Menéndez, intendente de licencia en Merlo Télam

“Por ahora no hay, veremos cómo evoluciona. Siempre hay uno que otro dando vueltas”, responden fuentes cercanas a Menéndez cuando se les consulta por posibles competidores internos. En Merlo hay 438.089 electores. No obstante, prevé presentar una lista el exintendente Raúl “Vasco” Othacehé, a quien Menéndez venció en las PASO de 2015, año en el que ganó la intendencia. “Estamos preparados para competir en las PASO. El apellido Othacehé está garantizado”, afirma el exintendente, en diálogo con LA NACION. No confirma si intentará presentarse él o quizás su hijo Pablo, que es concejal.

“Somos la única oposición en Merlo”, dice Othacehé, que gobernó el distrito durante 24 años consecutivos (entre 1991 y 2015) y no pudo competir en 2021, cuando su lista fue dada de baja por falta de avales, una decisión que califica de “falta de lealtad”.

Mariano Cascallares (diputado provincial, elegido en 2021, cuando pidió licencia como intendente de Almirante Brown) también volvería a postularse. “No hay contexto para innovar demasiado. Internamente, un intendente tiene un conocimiento de 90% y otros dirigentes del mismo espacio están en 20% o 25%”, explica una fuente peronista de la tercera sección electoral. La misma fuente calcula que si juega Cascallares, del mismo modo que sucedería con intendentes de licencia de otros distritos, sumaría “un plus de siete u ocho puntos, que pueden hacer diferencia en la provincia”.

En Almirante Brown -donde hay 471.088 personas en el padrón electoral-, Cascallares gobierna desde 2015. El intendente interino es Juan Fabiani, de La Cámpora, que fue secretario de Gobierno de Cascallares. En el distrito hay otro referente camporista, José Lepere, que encabezó la lista de concejales en 2021 y es funcionario del Ministerio del Interior. “Si se abren las PASO, localmente tenemos todo ordenado”, confía una fuente peronista al referirse a Almirante Brown.

Mariano Cascallares, intendente de licencia en Almirante Brown Hernan Parera - Prensa Almirante Brown

Varios mandatarios locales de licencia tienen la decisión en espera, algunos por fuera del conurbano. Son casos como el de Cecilio Salazar, de San Pedro, actual director del Ferrocarril Belgrano Cargas. “Si me pidieran que volviera, lo vería con mi hijo [Ramón Salazar, quien quedó a cargo de la intendencia]. Si Axel Kicillof o Máximo Kirchner me lo pidieran, lo tendría que analizar”, afirmó Salazar a LA NACION.

Por fuera de los intendentes que tomaron licencia, ya se dieron regresos de dirigentes que buscarán revalidar sus mandatos locales, como los exministros Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Juan Zabaleta (Hurlingham). Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas y de licencia en San Martín desde 2019, planea que continúe en el cargo de intendente su reemplazante, Fernando Moreira. Otro ministro-intendente es Santiago Maggiotti (Hábitat), que, según pudo saber LA NACION, no descarta volver a ser candidato en su municipio, Navarro.

El gabinete de Kicillof también cuenta con dos intendentes, que dejaron sus distritos por reacomodamientos políticos tras la derrota oficialista de 2021. Son Martín Insaurralde (jefe de Gabinete, de Lomas de Zamora) y Leonardo Nardini (ministro de Infraestructura, de Malvinas Argentinas). En ambos casos, no hay pistas sobre el futuro, aunque ninguna fuente consultada descartó de plano que vuelvan a competir en sus municipios.