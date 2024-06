Así fue la escandalosa audiencia de Juan Grabois y Leila Gianni en Tribunales que les valió un reproche de la Cámara Federal

Escuchar

El segundo piso de Comodoro Py fue ayer el escenario de una pelea verbal y casi física que le valió a los protagonistas, Juan Grabois y Leila Gianni, abogada del Ministerio de Capital Humano, un reto por escrito de parte de los jueces. La tensión se acumuló en apenas media hora, entre las 11 de la mañana, momento en el que arribaron ambas partes a la mesa de entradas de la Sala de la Cámara, y las 11:27, a la salida de la audiencia.

No era necesario que se presentara Grabois, que por otra parte llevó cerca de 100 personas a la puerta de Tribunales para arengar. Al ser denunciante y esta audiencia tratarse de un recurso de apelación presentado por los denunciados, Capital Humano, no era obligatorio que asista, y eligió hacerlo con una postura que desde el principio se notó política y no meramente jurídica.

Antes de ingresar a la sala para la audiencia, Grabois y Gianni no cruzaron palabra. Caminaron por el pasillo separados, Gianni luciendo una remera negra con la imagen de un león en blanco (y, previamente, una gorra que en dorado tenía inscripto “Las fuerzas del cielo”). El dirigente social, por su parte, tenía una cruz de madera de considerable tamaño alrededor del cuello. Ambos fueron acompañados de otros abogados, que en el caso de la funcionaria de Pettovello es necesario porque no esta habilitada para ejercer con su matrícula, según el portal del colegio de abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro, se ubicaron cerca de 20 personas entre las que había periodistas y algunos miembros del equipo libertario.

Los jueces, Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, esperaban de pie y saludaron a todos los que ingresaron. Luego de autorizar grabaciones y filmaciones, le dieron la palabra a Gianni, que tenía que fundamentar el recurso de apelación que presentaron contra la cautelar del juez Casanello para que enviaran un plan de distribución de alimentos, política que se ejecutaba al mismo tiempo que la funcionaria del área de legales hablaba. Es decir, el problema para los denunciados no era repartir la mercadería, sino tener que informárselo al Poder Judicial por considerar que se trata de una intromisión en la política pública fuera de la competencia de, en este caso, Casanello.

Los magistrados, antes que nada, pidieron a los expositores que se atuvieran al objeto de la audiencia y no se excedieran de los 15 minutos. No pasaron 20 segundos del inicio de su alocución, que Gianni fue interrumpida por Irurzun, quien tuvo que remarcarle que deje las cuestiones políticas de lado, debido a que estaba haciendo foco sobre el “cambio de paradigma” del gobierno libertario respecto de los “gerentes de la pobreza”.

“Estaba haciendo una introducción... pero está bien”, aceptó Gianni, que procedió a embestir contra Casanello por “excederse arbitrariamente de sus competencias” como “lo hizo meses atrás con el protocolo antipiquete”. En una actitud desafiante, la abogada viró la mirada a los tres magistrados mientras aseguraba: “No vamos a permitir que ningún juez de la Nación, menos aún uno con competencia penal, nos diga a nosotros como administrar una política pública”.

Luego, explicó que se firmó un convenio con la ONG Conin para la distribución de los alimentos próximos a vencer y que una parte quedaría en los depósitos para catástrofes. Procedió, a continuación, a decir: “Porque la política alimentaria que está llevando a cabo el Ministerio de Capital Humano vino a romper un paradigma. Basta de militantes del hambre que hicieron negocios con estos alimentos, como elementos de coacción”. Grabois, sentado detrás, no interrumpió. Cerró la presentación Ariel Romano, con el aspecto más técnico de la fundamentación de la apelación.

Llegó el turno de Grabois, quien primero extrajo una serie de filminas en unas hojas A2 de alto gramaje y las dejó sobre la mesa. Con un tono elevado de voz, que contrastó fuertemente con el que se utilizó el resto de la audiencia, acusó de mentirosos a los funcionarios de gobierno y buscó exponer las contradicciones alrededor de los alimentos en los depósitos con las diapositivas impresas. A diferencia de Grabois, Gianni, Romano y un chico rubio del equipo libertario interrumpieron por lo menos cuatro veces para pedirle a los jueces que el dirigente social no los insultara.

Ante las interrupciones, Grabois increpó a los jueces, uno por uno, preguntándoles si era correcto dejar que Gianni adopte esa actitud y hable sobre él. Fue Farah el que le dijo que no puede realizar consultas a los magistrados de esa manera, pero igualmente insistió con Boico y, frente a la falta de respuesta, gritó que le permitían hacer eso porque se trataba del Estado.

Terminadas las presentaciones, se retiró primero Grabois, y detrás Gianni. Quienes incitan la pelea afuera son las personas que acompañaban a Gianni. Ellos son los primeros en gritarle, desde dentro de la sala. El dirigente social les contesta, y allí comienza el enfrentamiento con la abogada de Capital Humano, a la que se suma posteriormente Romano. Luego de unos minutos, Gianni se retira, mientras los dos hombres continuaban discutiendo, y regresa envalentonada por el pasillo en actitud de prepotencia física contra Grabois. Es detenida por su seguridad privada, que portaba un arma.