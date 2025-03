La Cámara Federal porteña aceptó a Juan Grabois como abogado querellante en la causa $LIBRA

La Cámara Federal porteña habilitó que el dirigente social Juan Grabois y otros dos letrados se conviertan en abogados querellantes de tres presuntas víctimas en la causa por $LIBRA, la moneda virtual promocionada por el presidente Javier Milei que dejó pérdidas millonarias luego de que su cotización se desplomara.

La Cámara tomó esta decisión al revocar el fallo con el que la jueza María Servini rechazó el pedido para convertirse en querellantes de tres presuntas víctimas de la estafa. Con el patrocinio de Grabois, Nicolás Rechanik y Camila Palacin Roitbarg, apelaron la decisión de Servini y hoy el tribunal les dio la razón.

“La decisión debe ser revocada, haciendo lugar al pedido de los recurrentes de ser tenidos por querellantes y encomendado proceder con arreglo a todo lo apuntado”, señaló la Sala II del tribunal, conformada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Ahora, el dirigente social, desde su rol de querellante, no solo podrá tener acceso a la causa, sino también proponer medidas de prueba.

Servini sostuvo su decisión afirmando que no estaba claro si la pérdida de los tres implicados al apostar por la moneda virtual era producto de una estafa o el resultado natural de una actividad riesgosa.

Contra esto, la Cámara afirmó que para aceptar una querella no debe tenerse en cuenta la prueba de los hechos en investigación sino la hipótesis de los acusadores.

“El derecho a adquirir legitimación activa no puede depender ni de la demostración de la existencia de ciertos acontecimientos, ni de su probabilidad más o menos próxima. Debe partirse de la hipótesis de los acusadores, sea que a la postre resulte corroborada o no”, dice el escrito.

En su escrito de apelación, los ahora querellantes afirmaron: “No se requiere ser experto en materia de cripto activos para poder concluir inicialmente que los hechos ocurridos en torno a la cripto moneda $LIBRA son una verdadera estafa”.

La causa está en manos del fiscal Eduardo Taiano, que ya ordenó allanamientos y cruces de llamadas.

Tráfico de influencias, negocios incompatibles con la función pública y estafa, los tres delitos que deben investigarse, según el dirigente social

La Cámara resolvió aceptar a los damnificados como querellantes luego de escuchar los argumentos volcados por Grabois en una audiencia celebrada el martes, en la que se exhibieron como prueba capturas de pantallas, links y videos en los que los implicados explicaban cómo habían adquirido el activo digital antes de que se derrumbara.

Frente a los jueces, el dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular sostuvo: “Sería absolutamente ridículo que para tener este derecho [ser querellantes] tenga que estar demostrada la estafa porque sino no habría juicio, no habría querella, no habría defensa, no habría fiscales ni jueces. Tiene que ser un hecho plausible de ser un delito. Y lo que hizo Milei con sus cómplices es una estafa a cielo abierto”.

Aseguró que el fiscal Taiano mantiene un conflicto de intereses con la causa y que no estaba impulsando la investigación. “A gente experta en tecnología secuestrarle el celular [y] la computadora quince días después de que reciba el expediente es decirles: ‘muchachos borren las pruebas’”, justificó, en alusión al tiempo que se tomó el fiscal para ordenar las primeras medidas.

Además de la participación del presidente Milei, en la causa se investiga el rol de Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy, la pata local de la presunta estafa, y a Hayden Mark Davis y Julian Peh, los responsables detrás del lanzamiento de $LIBRA.

Federico González del Solar Por