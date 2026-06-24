Asumió Martín Matzkin, un heredero del PJ pampeano que saltó a Pro y La Libertad Avanza de la mano de Patricia Bullrich

La banca que dejó Adrián Ravier, designado vocero presidencial de Javier Milei, quedó hoy formalmente en manos de Martín Matzkin, quien prestó juramento al inicio de la sesión especial de este miércoles.

De raíces ligadas al justicialismo pampeano, sobrino de un histórico referente del menemismo de los años 90 y principal alfil de Patricia Bullrich en la provincia, Matzkin ocupó el tercer lugar en la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) −en alianza con Pro− en La Pampa, que encabezó Ravier en las elecciones legislativas de 2025 y con la que llegó en soledad al Congreso.

Este miércoles, la senadora estuvo presente en la jura de Matzkin en la Cámara baja, donde el pampeano se mostró rodeado por la tribu bullrichista.

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Antes de convertirse en diputado, Matzkin se desempeñaba como subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad, cargo al que fue promovido de la mano de la ahora jefa del bloque oficialista en el Senado cuando era titular de la cartera.

Matzkin tiene 52 años, es abogado y su apellido es sinónimo de política en La Pampa. Su tío, Jorge Rubén “Toto” Matzkin, fue una de las figuras más influyentes del justicialismo local durante las últimas décadas. Se desempeñó como ministro de Economía provincial antes del golpe militar de 1976, y, tras el retorno de la democracia, fue diputado nacional y se convirtió en una de las principales espadas parlamentarias del menemismo, llegando a presidir el bloque del PJ en la Cámara baja. Hacia el final de la presidencia de Carlos Menem fue viceministro del Interior detrás de Carlos Corach y, durante la gestión transitoria de Eduardo Duhalde tras la crisis de 2001, asumió como ministro del Interior.

Los diputados peronistas Jorge Matzkin, Graciela Camaño y Manuel Baladrón

Fue en esos años cuando Martín Matzkin comenzó a involucrarse en la actividad política y el armado del PJ de La Pampa. En 2003, cuando Duhalde impulsó la candidatura presidencial de Néstor Kirchner frente a Carlos Menem, su tío quedó envuelto en versiones que lo señalaban, junto al entonces titular de la SIDE, Miguel Ángel Toma, como parte de una supuesta maniobra para perjudicar al santacruceño. El dirigente pampeano siempre rechazó esas acusaciones y sostuvo que trabajó activamente en la provincia para apuntalar la campaña de Kirchner, en línea con la estrategia definida por Duhalde.

Asume Matzkin en reemplazo de Ravier. Bullrich vino a apoyar su asunción y, de paso, marca la cancha pic.twitter.com/yBDKQLV80l — Delfina Celichini (@delficelichini) June 24, 2026

Con el paso de los años y el avance de la hegemonía kirchnerista, Martín Matzkin tomó distancia del peronismo y terminó acercándose a Pro, al igual que otros dirigentes de origen justicialista. En La Pampa acompañó la incursión política del exfutbolista de Boca Carlos Mac Allister, quien logró convertirse en diputado nacional en 2013 y fue el primer dirigente del macrismo en obtener representación nacional por la provincia.

En esa misma contienda, su primo Guillermo Matzkin, hijo de Jorge, se postuló por una lista antagonista al kirchnerismo dentro de una interna del PJ provincial, pero −tras no superar las PASO− terminó respaldando la boleta encabezada por Mac Allister.

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A la par del triunfo de Mauricio Macri a nivel provincial en 2015, Martín Matzkin fue designado juez de Faltas de Catriló y, casi dos años más tarde, accedió a una representación en el Ente Ejecutivo Embalse Casa de Piedra, la obra hidráulica emplazada sobre el río Colorado, en el límite entre La Pampa y Río Negro, impulsado por el entonces oficialismo nacional. Tras la derrota de Cambiemos, fue nombrado en 2020 síndico de la empresa provincial de energía PAMPetrol, en representación de la oposición.

Con el tiempo se alineó detrás de la figura de Patricia Bullrich. Luego de participar en su campaña presidencial de 2023 y de acompañar el posterior acuerdo entre Pro y LLA que respaldó a Milei en el balotaje para su llegada a la Casa Rosada, Matzkin pasó a convertirse en uno de los principales articuladores libertarios en La Pampa, aunque siempre referenciado en la exfuncionaria nacional y actual senadora. Su desembarco en el Ministerio de Seguridad se produjo en junio de 2024, cuando fue designado en un cargo destinado a la negociación de políticas y proyectos en articulación con provincias, municipios y legisladores.

Los exministros de Eduardo Duhalde Jorge Matzkin y Roberto Lavagna, junto al entonces senador peronista José Luis Gioja

El año pasado, su candidatura a diputado nacional fue el resultado de reñidas negociaciones entre LLA y Pro para conformar una lista unificada en la provincia. Finalmente ocupó el tercer lugar detrás de Ravier y Adriana García, exconcejal de General Pico y dirigente macrista desde hace más de una década. En las elecciones legislativas de 2025, la boleta nutrida por violetas y amarillos quedó en segundo lugar, a menos de un punto del peronismo y aliados, y consiguió una de las tres bancas en juego: la de Ravier. La salida de este último hacia la Vocería Presidencial abre ahora la puerta para que Matzkin dé el salto a la Cámara de Diputados.