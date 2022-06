Avión venezolano: Patricia Bullrich aseguró que es “una falta gravísima” de Aníbal Fernández

La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, criticó hoy al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por la entrada del avión Boeing 747 venezolano que transportaba a 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, al menos uno de ellos posiblemente relacionado con actividades terroristas. Tras la conferencia de prensa que dio hoy el ministro de Seguridad de la Nación, la exministra apuntó: “Es una falta gravísima de nuestros encargados de Seguridad e Inteligencia”.

Desde un tuit, Bullrich expresó: “Dejar entrar un avión con personal de inteligencia de Irán de la VEVAK [Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional de Irán] es una falta gravísima de nuestros encargados de Seguridad e Inteligencia. Nosotros lo supimos el martes pasado. El ministro Fernández, ¿recién? ¿Complicidad?”.

El tuit de Bullrich Captura

Bullrich hizo así referencia a lo que Aníbal Fernández dijo esta mañana en declaraciones a diferentes medios cuando explicó que “con posterioridad” al ingreso del Boeing de bandera venezolana a la Argentina “se recibió por distintos canales información de organismos extranjeros que advertían de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la fuerza Quds de La Guardia Revolucionaria de Irán”.

Más tarde, dijo: “Se informó que la aeronave había sido operada por una compañía aérea relacionada con esta organización militar de Irán. Los miembros y las empresas de la fuerza Quds fueron marcadas como terroristas por el departamento del tesoro de los Estados Unidos en octubre de 2007″.

Además, explicó la información que manejan sobre el iraní sospechado de tener vinculaciones terroristas, : “Uno de los tripulantes coincide su nombre con uno de los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. Si usted me pregunta a mí si es él, no lo sé; coincide el nombre, es lo que tenemos nosotros como dato concreto. Hasta este momento es un nombre que es un homónimo, por homónimo usted no puede frenar un vuelo forzosamente”.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó hoy a la Dirección de Migraciones que retenga el pasaporte de los cinco iraníes que viajaban en el avión retenido en Ezeiza por otras 72 horas, Mohammad Khosraviarag, Gholamreza Ghasemi, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi.

Al Quds y el avión bajo investigación

Al Quds es conocida en la Justicia argentina ya que en el Registro Público de Entidades vinculadas al Terrorismo (RePet) aparece Ahmad Vahidi, cmandante de esa organización y uno de los dirigentes iraníes buscados por Interpol por su participación en el atentado a la AMIA de julio de 1994.

Al menos uno de los cinco iraníes que están con sus pasaportes retenidos tendrían vinculación con Al Quds, organización que también aparece en el registro argentino como alias de la organización Jund Al Aqsa, con sede en Siria y aparentemente sin vinculación con la organización considerada terrorista por Estados Unidos.

El B747 de la empresa Emtrasur llegó a Ezeiza el lunes 6 de junio a las 15:30. Antes, había hecho una parada en Córdoba; según se informó, por razones climáticas. El avión venía de Caracas, Venezuela.

Dos días después el Boeing partió rumbo a Montevideo, pero debió retornar a Ezeiza, porque Uruguay no admitió el ingreso a su territorio. De nuevo en Ezeiza, Migraciones dispuso retener la documentación de los miembros de la tripulación y darles una autorización provisoria de permanencia en la Argentina.