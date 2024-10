Axel Kicillof asiste a la asunción de la presidenta de México mientras que Javier Milei envió solo al embajador

Escuchar

LA PLATA.- Invitado por México, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, paricipa hoy de la asunción de Claudia Sheinbaum, la primera mujer en convertirse presidenta de ese país. Con esta visita, el mandatario provincial busca mostrarse en el exterior como la contraparte de Javier Milei, que envió solo como representante a la ceremonia a la embajadora, María Gabriela Quinteros.

Con este viaje, Kicillof busca posicionarse en el exterior en su aspiración de ser candidato presidencial, en 2027. Viajó a México tras visitar este año Italia, Brasil y Uruguay. Además, podría tener un nuevo encuentro a solas con el presidente de Brasil, Lula da Silva.

Lula da Silva junto a Axel Kicillof en el Palacio de Planalto. Foto: X (@ricardostuckert)

La presencia de Kicillof tomó relevancia en contraposición con la decisión del presidente argentino Javier Milei de no viajar a México y luego de algunos cruces suscitados entre su figura y la del saliente presidente del país norteamericano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Kicillof llegó México luego de la visita de la expresidenta Cristina Kirchner, en agosto de este año, que mantuvo una audiencia privada con la presidenta electa. En esa ocasión, la vicepresidenta fue acompañada por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; de Moreno, Mariel Fernández; además de la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti. Cristina Kirchner también fue invitada a la asunción de hoy.

Kicillof -que arribó a México junto a sus ministros Carlos Bianco y Jésica Rey- dijo que le da “tristeza” la decisión de la Casa Rosada basada, según planteó, en “anteojeras ideológicas, prejuicios y guerritas adolescentes” del Presidente. “Yo fui invitado en una categoría de invitados especiales, voy a participar. Me atrevo a decir que por esta ausencia de Milei, [lo haré] en nombre no solo de la provincia de Buenos Aires, a la que tengo que representar, sino también de un país que no quiere tener relaciones tan distantes o cortadas con otro del continente, que es la segunda economía de Latinoamérica; no tiene ninguna lógica política, económica, cultural no estar representados en un momento tan importante como la asunción de la primera presidenta mujer de México y después del gobierno de López Obrador, que se va con un nivel de aprobación inmenso”, dijo el gobernador en AM 750.

Durante la campaña electoral Milei había dicho del presidente de México que “es verdaderamente patético, lamentable, repugnante”. Meses atrás, en una entrevista con CNN, también lo trató de “ignorante”. López Obrados había rechazado recibir a Milei a mediados de agosto cuando el libertario iba a participar de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC); el líder argentino finalmente no viajó.

Cristina Kirchner se reunió con Claudia Sheinbaum en Ciudad de México Instagram: @CFKArgentina

Este lunes pasado se publicó en el Boletín Oficial de la provincia que Kicillof “se encomienda a partir del 30 de septiembre de 2024 y hasta el 3 de octubre de 2024 inclusive, o hasta tanto cese la inhabilidad temporaria en virtud de su viaje oficial a México en el marco de la invitación realizada por el Honorable Congreso de la Unión a la Sesión de Congreso General en la que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo rendirá protesta como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la atención del despacho de los asuntos de competencia del Poder Ejecutivo a la Vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires Verónica María Magario”.

Acto en la quinta de San Vicente a 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Axel Kicillof y Vreónica Magario Nicolás Suárez

Mañana el mandatario dará una conferencia sobre “Perspectivas económicas posneoliberales en América Latina” convocada por la División de Estudios Multidisciplinarios y la Tesorería de la Federación (DEM).

Allí será el orador de lo que se difundió como una clase magistral ante los comentarios de la Tesorera de la Federación, Elvira Concheiro y la moderación de la Directora de la DEM – CIDE, Ruth Dávila.

En lo que va del año, Kicillof realizó viajes a Brasil y Uruguay, donde mantuvo encuentros con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva -quien hasta el momento nunca se reunió con Milei- y reuniones de gestión con el vicepresidente Geraldo Alckmin; además del ministro de Economía, Fernando Haddad y el Canciller, Mauro Vieira. En palabras de Kicillof, los encuentros sirvieron para “fortalecer la articulación entre Brasil y la provincia de Buenos Aires y poner en común una agenda de inversiones y desarrollo productivo”.

A fin de julio, el gobernador también se vio con el intendente del departamento de Montevideo, Mauricio Zunino, en un viaje en el que también aprovechó para visitar al ex presidente y referente del espacio progresista José “Pepe” Mujica. También fue recibido por el papa Francisco en Roma.

Otros invitados internacionales

En la asunción de Scheinbaum participaron el expresidente de la República Federal de Alemania, Christian Wilhelm Walter Wulff; el primer ministro de Belice, John Briceño; el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Chile, Gabriel Boric Font; el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego; el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; la presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento; el primer ministro de la Mancomunidad de Dominica, Roosevelt Skerrit; el presidente de Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona; el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León; el presidente de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo; la consejera presidenta del Consejo Presidencial de Transición de la República de Haití, Régine Abraham; el presidente del Estado de Libia, Mohamed Yunus Al-Menfi; el presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios; el primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, Bucharaya Hamudi Sidina; el primer ministro de Santa Lucía, Philip Joseph Pierre.

En tanto que Estados Unidos envió una delegación que integran: la Primera Dama de EEUU, Jill Biden; junto con el embajador Ken Salazar; Alejandro N. Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos; Liz Sherwood-Randall, asistente del Presidente y asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y asesora Adjunta de Seguridad Nacional; Isabel Casillas Guzmán, titular de la Administración de Pequeñas Empresas; Xavier Becerra, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos; Chris Murphy, senador por Connecticut; Nanette Barragán, representante de los Estados Unidos por el Distrito 44 de California y Presidenta del Caucus Hispano del Congreso; Carlos Elizondo, asistente Adjunto del Presidente y secretario Social de la Casa Blanca; y Regina Romero, alcaldesa de Tucson, Arizona.

