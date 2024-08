Axel Kicillof calificó como “cruel” al gobierno de Javier Milei por la eliminación de los precios máximos de las garrafas de gas

Escuchar

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó como “cruel” al gobierno de Javier Milei tras la eliminación de los precios máximos de las garrafas. El mandatario provincial se refirió a la desregulación dispuesta por la Secretaría de Energía, que supone la eliminación en los topes del valor de las garrafas.

“Definición de un gobierno cruel, al que no le importa la gente (aclaración: no es ‘libertad’ sino beneficiar a unos pocos con los bolsillos de millones que no dan más)”, expresó el mandatario en la red X (ex Twitter) y publicó la imagen de una noticia que advirtió sobre una eventual alerta por la suba en el costo del gas envasado.

Definición de un Gobierno cruel, al que no le importa la gente (aclaración: no es “libertad” sino beneficiar a unos pocos con los bolsillos de millones que no dan más). pic.twitter.com/Z8YL8GEwDm — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 20, 2024

El mandatario provincial también se refirió a Milei en un acto en la localidad de Pablo Nogués, Malvinas Argentina. “El gobierno nacional está abandonando sus funciones indelegables producto de una política de ajuste y de crueldad que apunta contra los que menos tienen ”, dijo Kicillof en el gran Buenos Aires. Y siguió: “Mientras destinan recursos para la especulación y el sector financiero, nos dicen que no hay plata para continuar con obras de hábitat y vivienda que estaban en marcha en nuestra provincia”.

Axel Kicillof en Pablo Nogues, Malvinas Argentinas.

El mandatario provincial habló así durante la entrega de 36 casas en Pablo Nogués. El lunes que pasó el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, aseguró que el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, no dio respuesta al gobierno provincial para retomar unas mil obras detenidas.

El gobierno de la provincia asegura que el gobierno nacional le adeuda unos 6 billones de pesos en transferencias: dos tercios de estos recursos correspondería a obras demoradas.

Pero un tercio de este dinero corresponde a distintas transferencias no automáticas y subsidios que se interrumpieron desde que llegó Milei al gobierno nacional, como por ejemplo el incentivo docente o el subsidio al transporte, que ya es motivo de distintos litigios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Francos y Bianco, junto a Pareja y otro funcionario en la Casa Rosada

Carlos Bianco aseguró que la reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, donde reclamó por la caída de los recursos coparticipables, no tuvo continuidad tras el encuentro celebrado dos semanas atrás. La mano derecha de Kicillof comparó la política de Milei con “la política que aplicó la dictadura cívico militar”. Y aseguró: “Esto no termina bien. No tiene final feliz”.

LA NACION