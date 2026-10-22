Axel Kicillof cargó contra el modelo económico de Milei: “Genera ajuste y recesión”

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó el proyecto de ley de Presupuesto 2027. “Los números de la economía son muy malos. Le quiero explicar al Presidente: la macro es pésima. La macro no es solo la timba financiera en Wall Street, en New York”, dijo el mandatario bonaerense, que aspira a ser uno de los candidatos del peronismo para competir el año que viene en las urnas contra Javier Milei.

El gobernador habló luego de presentar ayer una demanda penal contra Javier Milei ante la justicia federal de San Martín por la subejecución del Fondo Hídrico.

Desde un escenario armado hoy en el Banco Provincia para entregar microcréditos, el gobernador manifestó: “Milei nos juega en contra. Quiere sacar recursos para la producción, para la discapacidad, para obra pública, achica. Genera ajuste, recesión. Es un modelo calamitoso”, opinó.

A pocas horas de una reunión de las distintas vertientes de dirigentes peronistas convocada por legisladores nacionales para acordar la oposición a Milei en el Congreso de la Nación, el mandatario provincial aseguró que el modelo que expresa el presupuesto es “perverso”.

“Se lo recuerdo a Milei: la gente no llega a fin de mes. No es que se muere el día 20. Es que tiene que armar estrategias de supervivencia. Se endeuda para pagar la vida cotidiana”, dijo Kicillof en City Bell.

Kicillof en el Club Banco Provincia de Buenos Aires, sede City Bell.

Durante ese encuentro, Kicillof remarcó: “La política económica del Gobierno nacional les juega en contra a quienes producen y emprenden: no alcanza con el esfuerzo individual, se necesita también un mercado interno fuerte y salarios dignos que permitan sostener el consumo, vender y crecer”.

“Necesitamos un modelo económico nacional que se saque de encima la lógica de la motosierra y que apueste a la producción, el trabajo y el desarrollo integral de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina”, concluyó.

El jefe de Estado provincial estuvo acompañado del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; del vicepresidente Carlos Moreno y el titular de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento.

Axel Kicillof junto a Juan Cuattromo, en el Club Banco Provincia de Buenos Aires, sede City Bell.

Tras ese acto, el gobernador dijo, además, que la oposición se tiene que poner de acuerdo para generar una alternativa federal. “No alcanza con que a Milei le vaya mal para generar una alternativa para 2027″, expresó el mandatario, en la antesala de un viaje a Jujuy que hará la semana que viene para consolidar un armado más amplio.

Se refirió, además, al alineamiento de Milei con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos: “Lo mandan a apoyar a candidatos y campañas como un che pibe”, dijo en referencia a los últimos viajes a Estados Unidos, Brasil y España del Presidente.