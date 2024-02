escuchar

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei por el recorte de fondos que lleva adelante desde que llegó al poder. “El Gobierno nacional no tiene como función fundir a las provincias, sino apoyarlas”, resaltó en la mañana de este martes luego de que en las últimas horas indicara que asistirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar por ese dinero. “Agotamos instancias administrativas e instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones y cautelarmente se restituya los fondos que nos sacaron”, dijo ayer el mandatario en conferencia de prensa.

“Estamos hablando con todas las provincias y veremos; yo planteaba que esta respuesta conjunta es fundamental porque si no también es perseguir una por una a ver si las puede doblegar, extorsionar. El punto es actuar en conjunto”, enfatizó Kicillof en radio El Destape e indicó que busca generar una mayoría. El gobernador dijo que no es algo que le interesa judicializar la política, “pero tenemos una obligación” y añadió que espera que la Corte “actúe como corresponde”. Y apuntó a que el Gobierno “está incumpliendo sus funciones, normas y leyes”.

Las declaraciones del mandatario local se dan luego de que Milei eliminara ayer el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, creado por un decreto de la administración de Alberto Fernández – luego ampliado por una ley del Congreso–, con el que se buscó compensar en plena pandemia al territorio en el reparto de la coparticipación y que significó la quita de más de un 1% de su porción a la ciudad de Buenos Aires.

Durante este mes, la gestión de Kicillof dejó de recaudar $40.000 millones por este recorte, según indicaron a LA NACION fuentes oficiales del gobierno bonaerense. “Tenemos que acomodar los recursos que tenemos desde que se produjo esta injusticia e ilegalidad”, resaltó el funcionario bonaerense.

Kicillof explicó que ese fondo de fortalecimiento, que se obtuvo para pagar los sueldos de los efectivos de la Policía bonaerense “que estaban muy atrasados”, se utilizó para seguridad, salud y los alimentos de las escuelas. “No es que el Gobierno nacional se corre y no pasa nada. No. Entonces no hay obras, mil de ellas se pararon y eso genera desempleo”, dijo.

El gobernador reconoció que en diferentes gestiones, incluso en la de María Eugenia Vidal, la Provincia peleó por más recursos, como cuando se consiguió el Fondo del Conurbano. “Pero después Macri le enchufó a Vidal todo el pago de los subsidios energéticos, al transporte, que es más que lo que se recuperó con el fondo del conurbano. Vidal intentó pasar como un logro lo que terminó siendo contraproducente”, añadió el funcionario.

“[Milei] ya se llevó puesto parte del sueldo de los docentes del fondo de incentivos; el fondo compensador de transporte, lo que reflejó el aumento de boleto en todo el país; y ahora el fondo financiero para la provincia de Buenos Aires; y antes también no refinanciarle el pago al gobierno de Chubut”, apuntó Kicillof. “El Gobierno nacional viene manoteando recursos de las provincias y parece no estar dispuesto a cumplir con sus responsabilidades y obligaciones”, agregó.

“En las provincias pasa todo. Fundirlas es dejar sin derechos a todos los habitantes de la Argentina, sin salud, sin seguridad, sin educación. No es así. Es realmente una situación que nadie puede pasar por alto”, resaltó Kicillof. “No puede buscar venganzas personales”, agregó y dejó entrever que este recorte es “para doblegar, subordinar, a los gobiernos provinciales” por lo ocurrido con el tratamiento de la ley Bases en el Congreso.

Dijo que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reaccionó de la manera que lo hizo al amenazar con cortar el suministro de combustible si no le devuelven parte de la coparticipación que se le descontó debido a una deuda de la gestión anterior, “porque se queda con un tercio de los recursos”.

Más críticas a Milei

En la entrevista radial, Kicillof fue consultado sobre el uso intensivo que el mandatario nacional hace de las redes sociales. “Es tal la cantidad que parece disolver sus decisiones, pero no sé tampoco de qué manera reaccionar si no es repudiando cada una de estas cosas”, se mostró confundido el mandatario provincial. En su opinión, “si uno lee por los tuits y retuits del Presidente en una situación que va de mal en peor”.

“Hay que tratar de llevar esto a carriles de seriedad y de funcionamiento democráticos porque hay algunos de los mensajes que posteó que son aberrantes, repudiables y mientras tanto cierra el Inadi. A toda costa tenemos que defender las condiciones y los derechos de la gente”, agregó.

El gobernador bonaerense dijo que en la provincia están evaluando qué harán respecto de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, que Milei decidió que serán este viernes a las 21, porque se superponen con los de la Legislatura bonaerense. “Supongo que nos invitarán, así que veremos cómo nos organizamos. Es todo tan imprevisto. Son cuestiones caóticas y arbitrarias”, criticó.

Al ser consultado sobre el equilibrio fiscal que busca la gestión de Milei, Kicillof fue tajante: “Si es bajando los haberes a los jubilados - que tienen que decidir entre pagar los remedios o comer- no es cualquier cosa o de cualquier manera”. “Lo que genera bajar las partidas de esta manera es una recesión muy grande”, proyectó el gobernador en otra entrevista, en Radio con Vos.

