CÓRDOBA.- A casi dos meses de haber anunciado la decisión de emitir cuasimonedas, el gobernador riojano Ricardo Quintela comunicó que no puede pagar su deuda. La decisión se conoce en medio de la tensión del presidente Javier Milei con las provincias. La Rioja debía abonar este lunes US$26,2 millones por el vencimiento de un bono en moneda extranjera que fue emitido en 2017.

Se trata de un bono “verde”, por un total de US$200 millones, con 9,75% de tasa nominal anual. En febrero de 2017 se realizó la emisión de los títulos RIF25 por US$200 millones, a fines de financiar el Parque Eólico; en agosto de ese mismo año, se sumaron US$100 millones adicionales.

El Ministerio de Hacienda de la provincia anunció este lunes: “El gobierno de la provincia de La Rioja informa que la Provincia enfrenta limitaciones en su capacidad de pagar capital e intereses con fecha de pago operada el 24 de febrero de 2024 bajo los bonos internacionales con vencimiento en 2028 (los Bonos)”.

Añadió que la provincia “enfrenta desafíos económicos sin precedentes”, debido a que “la contracción de la economía Argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio han tenido un efecto directo en la economía de la Provincia, resultando en un grave descenso en la recaudación fiscal a nivel provincial”.

Planteó también que el gobierno provincial “no ha recibido fondos coparticipables, según lo establecido en el Art. 83 de la Ley 27.70, haciendo que los ingresos de la Provincia sean insuficientes para cubrir los gastos relacionados con servicios y programas esenciales”, lo cual ha limitado la capacidad de “honrar sus compromisos financieros, incluyendo los bonos”. La Rioja se presentó ante la Corte Suprema de Justicia en reclamo de estos recursos

“A la luz de lo mencionado, la Provincia ha contratado asesores financieros y legales y tiene la intención de iniciar consultas con los tenedores de los Bonos con el objetivo de llegar a un acuerdo amigable y consensuado con ellos en el menor tiempo posible”, sostiene el comunicado que finaliza indicando que, “adicionalmente, sujeto al resultado de conversaciones preliminares con inversionistas, la Provincia realizará sus mejores esfuerzos para abonar en el menor tiempo posible el monto de intereses adecuados al 24 de febrero de 2024″.

El presidente Milei y Quintela llevan varios cruces. El riojano reclama una deuda de $9300 millones. “La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir [en materia de coparticipación y transferencias]. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, dijo Milei en Radio Mitre, en relación a la situación de La Rioja.

Antecedentes

Este bono ya tuvo problemas; el pago de los servicios de intereses se inició en agosto 2017, y se abonaron en tiempo y forma los primeros seis; en agosto del 2020 La Rioja comunicó que no efectuaría el pago, y se acogió al período de gracia de 30 días para iniciar las negociaciones para reestructurar el título. Terminó en default. En abril del 2021 miembros del grupo ad hoc de Bonistas de La Rioja demandaron a la provincia en los Tribunales de New York y acusaron de “mala fe” de las autoridades riojanas. El 25 de agosto de 2021 hubo acuerdo.