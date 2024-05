Axel Kicillof convocó a los intendentes opositores a unirse para reclamar contra el ajuste de Milei

Escuchar

LA PLATA.– Axel Kicillof convocó a intendentes peronistas y opositores al Teatro Argentino de esta capital para escenificar el reparto de $37,5 millones correspondientes al Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Tras repartir el dinero acordado por ley, el gobernador bonaerense los convocó a unirse contra las políticas del gobierno nacional de Javier Milei.

“La provincia tiene la vocación de continuar y terminar toda la obra pública [frenada por Milei]”, arengó Kicillof. Y agregó, desafiante: “Lo que pretenden no es solo achicar, es desmantelar el Estado al que considera organización criminal. Criminal es olvidarse de que hay un pueblo con derechos y necesidades. Vamos a trabajar codo a codo para amortiguar los efectos de estas políticas y acompañar a los intendentes. Los invito a que sean parte”.

El movimiento de Kicillof se inscribe en la lógica de presentarse como el principal opositor a Milei, saliendo al “rescate” de los distritos -sin distinción de colores partidarios- que sufren la asfixia del recorte impulsado por la Casa Rosada.

Participaron del acto unos 80 intendentes, la mayoría peronistas más una comitiva que representó a los 27 alcaldes radicales y vecinalistas. Los intendentes de Pro no asistieron al Teatro Argentino a recibir la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que para todo el año asciende a 116 mil millones de pesos para los 135 municipios, según se acordó para aprobar la ley Impositiva 2024 en la Legislatura Boanaerense.

El dinero les permitirá a los intendentes atemperar el impacto del aumento de precios en insumos y tarifas que se traduce en una caída de la recaudación. Los fondos son no reintegrables y de libre disponibilidad para los alcaldes. Deben ser solicitados por los titulares de los ejecutivos municipales.

El método de reparto de los recursos se decide en función del Coeficiente Único de Distribución (CUD). Kicillof hizo una primera entrega del 10% en febrero, unos $11.600 millones. La segunda cuota, que se transferirá en los próximos días, representa el 30% y quedará para el resto del año la entrega de otros dos desembolsos, también del 30% cada uno, en julio y octubre.

Kicillof armó un escenario para la entrega de recursos que se transfieren directamente a las cuentas bancarias de los municipios. Desde allí, frente a un auditorio colmado de alcaldes criticó la política de restricción de fondos dispuesta por el Presidente.

“No es una discusión a ver quién tiene más fuerza, quien grita más. Es a ver si al gobierno nacional lo vamos a dejar o no quedarse con lo que es de la provincia”, expresó el gobernador. Y fue más allá: “La Nación se ausenta, quita fondos no automáticos. Pero también estamos sufriendo caída en la recaudación por la recesión: solo en abril, 20 por ciento fondos nacionales”.

El gobierno de Kicillof aseguró que sólo en el primer cuatrimestre dejó de percibir 1 billón de pesos entre recortes de transferencias no automáticas más la caída de la recaudación de impuestos producto de la recesión.

“El gobierno nacional desertó. Se desentendió. La situación tiene esta gravedad: nos tiran por la cabeza los problemas. Esta reunión tiene importancia especial porque el gobierno de la provincia viene a reafirmar compromiso total y absoluto con cada uno de los intendentes a los que ya le suspendieron la obra pública”, remarcó Kicillof.

Y agragó: “Milei cortó las transferencias que van a los bolsillos de los maestros y maestras de la provincia de Buenos Aires. No sólo se trata de un corte que no es legal. Lo mismo sobre el Fondo Compensador de Transporte que significaba alivio para los que se toman el transporte público. Es ilegal haberlo cortado, por eso fuimos a reclamar ante la Corte para que el Gobierno vuelva a hacerse cargo de lo que corresponde. También recorto el Fondo de Fortalecimiento Fiscal destinado a seguridad. Lo corto también, no es discrecional, no es caprichoso. Cada vez que recorremos la provincia los intendentes nos piden más patrulleros. Sepan que se los sacó Milei. Por eso estamos reclamando también recursos de la Anses”.

A Kicillof lo escuchaban intendente peronistas aliados, como Mario Secco (Ensenada), intendentes de La Cámpora, como Mariel Fernández (Moreno) y Mayra Mendoza (Quilmes), y vecinalistas, como Guillermo Britos. También radicales, como Maximiliano Suescun (Rauch) titular del Foro de Intendentes Radicales. “Este es un acto como otros de gobierno. Pero claramente hay un posicionamiento político del gobernador”, dijo Suescun a LA NACION.

“Hay algunos intendentes más cerca del gobierno nacional, otros del gobierno provincial”, dijo el dirigente radical cuando se le preguntó por la ausencia de los alcaldes del Pro en el acto de gobierno.

“Nosotros reconocemos tanto la legitimidad del gobiernos nacional como del provincial. Nosotros acompañamos lo que necesitamos: este fondo fue un acuerdo que logramos los municipios que preveíamos que iba a ser un año complejo, por eso lo pedimos de libre disponibilidad”, explicó Suescun. A los 27 alcaldes radicales les corresponden $7000 millones a lo largo del año.