Axel Kicillof demandó por cuarta vez a la gestión de Milei en la Corte para reclamar $681.000 millones de la Anses

LA PLATA.- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, formalizó una cuarta demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra el gobierno que conduce Javier Milei: esta vez fue para reclamar la regularización de fondos para el financiamiento de la Caja de Previsión Social (Anses). Exige $681.000 millones.

La demanda incluye deudas de 2024 y “diferencias entre el déficit y lo percibido sin actualizar por ejercicios 2018, 2019 y 2020″. La presentación se elevó patrocinada por la Fiscalía de Estado, pese a que la Corte ya envió una señal en contra de judicializar los reclamos de las provincias a Nación al rechazar un recurso promovido por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y otro del expresidente del Colegio de Abogados.

La Corte no avaló el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilitó los recortes presupuestarios, pero argumentó que no hay “caso concreto” “causa o controversia” en otras dos demandas que reclaman la inconstitucionalidad del DNU.

Kicillof ya había presentado este año otras tres demandas ante ese tribunal contra el mismo DNU. La cuarta es para que se restituyan los fondos para subvencionar el déficit de la Anses y es la de mayor monto.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires promovió en abril dos demandas en la Corte Suprema de Justicia para reclamar al gobierno de Milei la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por automotor urbano y suburbano en el interior. Se trata de unos 50 millones de pesos que la administración provincial dejó de percibir desde enero a la fecha del reclamo. En febrero presentó otra demanda por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Solo por este fondo Kicillof reclama unos 40 millones.

Es decir, en total, el reclamo bonaerense alcanza unos 90 millones de pesos en transferencias suspendidas en lo que va del año. Son tres demandas por separado.

La cuarta demanda es mucho más amplia: $681.024 millones más intereses, según detalló a LA NACION una fuente oficial. La causa fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia bajo el número de expediente 661/2024.

Kicillof espera que la Corte ordene al Estado nacional que se abstenga de dictar normas y/o ejecutar actos que contraríen o suspendan el envío de transferencias a este territorio.

El gobernador calcula que este año dejará de percibir, como mínimo, un total de 720 millones de pesos por distintos aportes que sí recibió hasta el año pasado: 242.526 millones por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI); 107.427 millones por el Fondo Nacional de Incentivo Docente; 117.167 millones por el Fondo de Financiamiento de la Caja de Previsión Social (Anses) son las partidas más gruesas que ya se descontinuaron este año.

No obstante, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dio un mensaje público antes de expedirse sobre los reclamos de La Rioja y del expresidente del Colegios de Abogados: " Si la política no resuelve estos temas, la justicia lo resolverá en un tiempo razonable. No nos parece que la judicialización sea el camino”, advirtió.

Al insistir con las demandas ante el máximo tribunal Kicillof enviará varias señales políticas: una a la Liga de Gobernadores, en solidaridad con la vía judicial acordada para reclamar los fondos. Otra señal enviará a los electores, para justificar el ajuste que antes o después deberá realizar si no llegan los fondos de Nación.

Por caso, la demanda por el Fondo de Incentivo Docente llegó a la Corte justo después de que los maestros de este territorio dejaran de percibir unos 80 mil pesos de bolsillo que transfería Nación y que ya no lo hace. Kicillof se hizo cargo de esa partida en el mes de febrero (que se cobró en marzo para evitar paros en el inicio de clases). Pero luego informó que la provincia ya no está en condiciones de afrontar esas partidas que fueron, hasta el año pasado, transferencias nacionales.

De igual manera la demanda por el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros se presentó tras un paro de las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana y antes de una segunda medida de fuerza que podría ser convocada el jueves de la semana que viene.