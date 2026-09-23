Axel Kicillof desayunó con el alcalde de Nueva York y el presidente de España

LA PLATA.- En el segundo día de su gira por Estados Unidos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió hoy con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente de España, Pedro Sánchez, en Gracie Mansion, la residencia oficial de la autoridad de la ciudad estadounidense.

Del desayuno, que comenzó a las 8:30 hora de Manhattan (9:30 hora argentina) participaron también otros representantes de distintas delegaciones que asisten hoy a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Entre ellos, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Mia Amor Barbados Mottley, de Barbados.

Javier Milei también se encuentra en Nueva York para dar su discurso en la ONU. Con este viaje, Kicillof busca diferenciarse del jefe del Estado en ámbitos progresistas y demócratas para posicionarse como alternativa de construcción nacional hacia 2027.

Por la tarde, el gobernador disertará en la Universidad de Columbia sobre “las transformaciones económicas y políticas que están moldeando a la Argentina y a la región en medio de un orden global cambiante”.

Según el anuncio de esa universidad, Kicillof analizará “las perspectivas de desarrollo del país, las implicaciones del aumento de las tensiones geopolíticas y la fragmentación económica, así como la respuesta de los gobiernos y las fuerzas políticas de América Latina ante este nuevo escenario”.

Ayer, el gobernador se reunió con bonistas e inversores y dejó el mensaje de que “no es un loco que viene a romper todo”, según afirmó Javier Timerman, que participó del encuentro con inversores.

Axel Kicillof en Nueva York MARIANO SANDA

El economista y analista financiero evaluó como positivo ese encuentro. Timerman dijo que la provincia tiene emitidos US$ 7500 con tenedores de bonos que entraron al canje de deuda en 2020 y que representa el grueso de la deuda total, equivalente a US$ 12.112 millones.

“Es un acreedor muy importante en el mundo inversor”, evaluó Timerman. “Axel y el peronismo van a tener que resolver qué tipo de relación tienen con Estados Unidos. Estados Unidos está exigiendo una relación más comprometida. No te apoyo en algunas cosas y en otras no”, dijo Timerman en Radio Rivadavia. Y agregó: “La comunidad de inversores está desesperada por esta situación de péndulo. La pregunta a Kicillof es: ”¿Qué vas a hacer vos para que esto más o menos se mantenga?“.

“Si es un péndulo, es catastrófico para los activos argentinos”, dijo Timerman.

Nos reunimos en Nueva York con fondos de inversión internacionales que tienen títulos de nuestra provincia y participaron de la reestructuración de nuestra deuda bonaerense. Un encuentro importante para intercambiar sobre la situación económica de nuestro país.



Seguimos… pic.twitter.com/l3t4F4G1f9 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 22, 2026

Los inversores le consultaron también a Kicillof sobre la interna peronista. “El inversor está ante esa incertidumbre en este contexto global donde hay muchas oportunidades que son competencia respecto de Argentina. No hay muchos que quieren tomar riesgo”, dijo Timerman, que asistió al encuentro del gobernador con los inversores.

El encuentro con bonistas precedió a otra ronda con representantes de la economía real, según informó el gobierno provincial.

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