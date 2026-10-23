Axel Kicillof desembarca en la ciudad de Buenos Aires con una actividad de su agrupación

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabeza este viernes la apertura de la segunda jornada del Congreso Productivo de la Ciudad, organizado por la filial porteña del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), sello interno del mandatario en el Partido Justicialista (PJ).

La actividad comenzó el jueves y se extenderá hasta este viernes por la tarde con paneles enfocados en asuntos vinculados a la producción y el trabajo en la ciudad de Buenos Aires.

Las mesas de debate se realizan en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Ortúzar. Ayer participaron empresarios, investigadores y exfuncionarios, además del diputado nacional Itai Hagman, alineado con Juan Grabois. El dirigente social se mostró días atrás junto al líder del MDF en una recorrida por el Gran Buenos Aires, en lo que fue leído como un gesto de acercamiento en la interna que enfrenta a Cristina y Máximo Kirchner con Kicillof.

Axel Kicillof y Juan Grabois en la recorrida en La Cava Diego Nasello

El Congreso Productivo concluirá esta tarde con un diálogo entre Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense y delegado de Kicillof en la Ciudad, y los legisladores porteños y excandidatos a jefe de gobierno Leandro Santoro y Matías Lammens, dos dirigentes cercanos a Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación y pieza clave del PJ porteño.

A esta charla podría haberse sumado el senador nacional Mariano Recalde, también excandidato a jefe de gobierno. En el kicillofismo aseguran que lo invitaron, pero que finalmente no participaría. Recalde, titular del PJ porteño, está alineado con La Cámpora –hoy adversaria del mandatario–, pese a su histórico vínculo con el gobernador, con quien compartió la escuela secundaria.

El MDF es un sello menor en la Capital. Hoy, dice en el kicillofismo, prefieren “prescindir de la rosca porteña” y concentrarse en “consolidar el espacio”.

Axel Kicillof y su ministro de Producción, Augusto Costa, principal referente del MDF porteño Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Fuentes al tanto de las jornadas plantearon que, con el diálogo Costa-Santoro-Lammens, el sello pretende dar un “debate desde un peronismo amplio en contraposición a Macri”.

Pero sostienen que no es un acto partidario, sino una actividad orientada a distintos sectores económicos y políticos.

Se trata de la segunda iniciativa de peso que realiza el espacio en el distrito. La anterior fue el lanzamiento del espacio en la Capital, el 19 de marzo pasado, y también contó con la participación del mandatario bonaerense.