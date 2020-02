El gobernador Axel Kicillof dispuso el aumento que comenzará a regir el mes próximo Crédito: Prensa PBA

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , resolvió hoy otorgar a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires un aumento de 3000 pesos, a percibir con los salarios que se cobren los primeros días de marzo, suma correspondiente al cierre de paritaria 2019.

Además, para el mes siguiente les otorgará mil pesos más, a cobrar los primeros días de abril próximo, a cuenta de la paritaria 2020, se informó oficialmente.

En la previa a este anuncio y antes de una nueva reunión por las paritarias docentes, El titular de Suteba, Roberto Baradel, remarcó hoy que se le pedirá más al gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof que a la gestión previa.

"Con (María Eugenia) Vidal nos tuvimos que defender para no estar peor, con Kicillof no queremos no perder, queremos ganar, queremos estar mejor que con el gobierno anterior. A este gobierno le vamos a pedir más que al anterior", dijo Baradel a radio Rivadavia en referencia a las reuniones paritarias que mantendrán con el gobierno bonaerense.

"Nos tienen que convocar en esta semana para hacernos una propuesta de la negociación nacional y de la provincial. El pedido que hicimos (durante el primer encuentro) fue elevar el piso salarial y el gobierno tiene que hacer un ofrecimiento", manifestó Baradel.

Adelantó que el planteo con el que llega el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) a la próxima reunión es "a nivel nacional y provincial" y "son discusiones que permitan no solamente no perder poder adquisitivo sino mejorar las condiciones de los salarios docentes".

"Pretendo estar mejor que con Vidal, porque (Kicillof) tiene una concepción diferente de la escuela pública y reconoce el trabajo, el esfuerzo, y el compromiso de los docentes", dijo Baradel.

Además, explicó que con la exgobernadora lo que los gremios docentes pretendían era "no perder porque era un gobierno que atacaba la educación pública y tenía como objetivo

Con información de la agencia Télam.