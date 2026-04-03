La reacción de la oposición al desplazamiento del jefe de Gabinete de Capital Humano

Una de las últimas consultoras en publicar su informe fue C&T Asesores Económicos. “El relevamiento de precios minoristas para la región GBA arrojó una variación mensual de 2,7% en marzo, levemente por encima del 2,6% que el Indec había presentado para la región en febrero, pero por debajo del 2,9% a nivel nacional“, explicaron desde la firma.

vuelta al cole. compra de útiles escolares Daniel Basualdo

En su informe recordaron que, como suele suceder en todos los marzos, educación fue el rubro de mayor aumento con un 8,7%. Para la consultora, alimentos y bebidas marcó 2,7%, “luego de dos meses de 4%”. Esa tregua en sus números contrasta con el precio de los combustibles, impulsados por la guerra en Medio Oriente.