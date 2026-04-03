La reacción de la oposición al desplazamiento del jefe de Gabinete de Capital Humano
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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La reacción de la oposición al desplazamiento del jefe de Gabinete de Capital Humano
Petovello admite que el escándalo de los créditos de la casta es turbio y debe ser sancionado.— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 4, 2026
Deberían seguir su ejemplo los demás funcionarios y directores del Banco Nacion. https://t.co/8XjpsWJtr6
Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete por el caso de los créditos del Banco Nación
Sandra Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse que el funcionario había accedido a un crédito hipotecario en el Banco Nación. Según indicaron fuentes del Gobierno a LA NACION, la ministra no cuestiona el otorgamiento de estos préstamos, pero evaluó que se trató de una decisión de “alto perfil” que debió haber sido consultada previamente y que generó “ruido” público.
Milei apuntó contra el periodismo
PERIODISMO BASURA— Javier Milei (@JMilei) April 4, 2026
Lo más importante del caso que vincula espionaje y sembrado de noticias falsas con periodistas Corruptos y Traidores a la Patria (lo que no exime a editores y dueños), no es sólo el hecho en cuestión, sino que muestra de que madera están hechos la GRAN mayoría…
Piden que el ministro de Defensa se rectifique por dichos que vertió sobre el hundimiento del ARA General Belgrano
El jueves, cuando se conmemoró el 44° aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, el ministro de Defensa, Carlos Presti, ahondó respecto del conflicto y opinó sobre el ataque al crucero ARA General Belgrano llevado adelante por Gran Bretaña. Sus declaraciones generaron polémica y ahora el diputado nacional del socialismo Esteban Paulón le pidió de mínima una rectificación.
Temen dilaciones: La Corte quiere apurar en el Consejo los cambios en el sistema de selección de jueces
El proyecto de la Corte Suprema para modificar el proceso de selección de jueces inició esta semana su camino dentro del Consejo de la Magistratura al ser girado, como un expediente más, a la Comisión de Reglamentación, la primera parada de muchas.
El mensaje de Horacio Marín a Messi y De Paul por visitar una YPF
Gracias campeones por visitarnos y representarnos en el mundo entero!!!! @YPFoficial #LaArgentinidadAlPalo pic.twitter.com/nsfLLZvgRM— Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) April 3, 2026
La inflación de marzo se ubicó en torno al 3%, según las estimaciones de las principales consultoras privadas
Ocho consultoras económicas ubicaron sus proyecciones de inflación de marzo entre 2,7% y 3,2%, afectada por el ajuste estacional de rubros como la educación, el impacto de las tarifas y la suba en los combustibles, derivada del encarecimiento del petróleo por la guerra en Medio Oriente.
El dato nacional del Indec se conocerá el martes 14 de abril, mientras que el número del IPC porteño, elaborado por el ente estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, se difundirá la semana que viene (viernes 10).
Una de las últimas consultoras en publicar su informe fue C&T Asesores Económicos. “El relevamiento de precios minoristas para la región GBA arrojó una variación mensual de 2,7% en marzo, levemente por encima del 2,6% que el Indec había presentado para la región en febrero, pero por debajo del 2,9% a nivel nacional“, explicaron desde la firma.
En su informe recordaron que, como suele suceder en todos los marzos, educación fue el rubro de mayor aumento con un 8,7%. Para la consultora, alimentos y bebidas marcó 2,7%, “luego de dos meses de 4%”. Esa tregua en sus números contrasta con el precio de los combustibles, impulsados por la guerra en Medio Oriente.
Este es uno de los principales focos de preocupación a la hora de mirar los precios. Los combustibles registraron aumentos del 19% en las primeras tres semanas de marzo. Aunque los economistas aclaran que solo una parte de ese incremento impactará en el IPC de este mes –ya que otra porción se trasladará a abril–, estiman que podría aportar entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales (p.p.) a la inflación, tal como publicó LA NACION.
La embajada de Rusia en la Argentina negó acusaciones de espionaje y alertó por el vínculo bilateral
La embajada de Rusia en la Argentina difundió este viernes un comunicado a través de su canal oficial de Telegram en el que negó las acusaciones de una campaña de espionaje para desacreditar al gobierno de Javier Milei. En el texto, sostuvo que las denuncias carecen de sustento y aseguró que se trata de una narrativa ya instalada en 2025 “sin hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”.
“Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de materiales antirrusos en los sitios web argentinos. Los ‘investigadores’ han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025”, señaló la representación diplomática. Además, remarcó que ya se había pronunciado sobre el tema y que no tiene “nada que añadir” en la actualidad.
En ese sentido, la embajada advirtió por el impacto de este tipo de versiones en el vínculo entre ambos países. “Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común, y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas”, afirmó.
Activo rol del Gobierno para frenar la suba de combustibles en medio de la disparada de precios
El límite a la suba del precio de la nafta por 45 días que anunció YPF ayer busca amortiguar el impacto del salto del petróleo internacional en el marco de los efectos de la guerra en Medio Oriente.
Por otra parte, hubo decisiones del gobierno de Javier Milei que buscan contener otras variables clave que influyen en el combustible para evitar un mayor impacto en la inflación.
El precio que pagan los consumidores en el surtidor está determinado por cuatro factores principales: el valor internacional del petróleo, los impuestos nacionales —y en algunos casos tasas municipales—, los biocombustibles y el tipo de cambio. Las decisiones de algunos privados actúan sobre el primero, mientras que el Gobierno buscó intervenir sobre los otros tres para evitar que el shock externo se traslade de manera plena a los precios.
Manuel Adorni contrató a un abogado penalista para que lo represente
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escuchó finalmente el consejo público que le dio el exministro Mariano Cúneo Libarona y contrató a un abogado para que lo defienda: Matías Ledesma.
Se trata de un penalista con experiencia en Comodoro Py, miembro del estudio que fundó su padre, Guillermo Ledesma, uno de los jueces del histórico Juicio a las Juntas.
Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito por el fiscal Gerardo Pollicita, que ordenó decenas de medidas de prueba en las últimas semanas. Citó a declarar, para el miércoles próximo, a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en las operaciones de compra del departamento del barrio de Caballito que Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, adquirieron el año pasado con un crédito hipotecario que les dieron dos mujeres por 200.000 dólares, y en la compra de la casa del country Indio Cua a nombre de Angeletti.
La inflación de marzo se ubicó en torno al 3%, según las estimaciones de las principales consultoras privadas
Ocho consultoras económicas ubicaron sus proyecciones de inflación de marzo entre 2,7% y 3,2%, afectada por el ajuste estacional de rubros como la educación, el impacto de las tarifas y la suba en los combustibles, derivada del encarecimiento del petróleo por la guerra en Medio Oriente.
El dato nacional del Indec se conocerá el martes 14 de abril, mientras que el número del IPC porteño, elaborado por el ente estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, se difundirá la semana que viene (viernes 10).
Una de las últimas consultoras en publicar su informe fue C&T Asesores Económicos. “El relevamiento de precios minoristas para la región GBA arrojó una variación mensual de 2,7% en marzo, levemente por encima del 2,6% que el Indec había presentado para la región en febrero, pero por debajo del 2,9% a nivel nacional“, explicaron desde la firma.
Baja de impuestos y gasto: tres normas clave presionan sobre las públicas, mientras el Gobierno se aferra al 1,5% del PBI de superávit
El equilibrio fiscal se consolidó como la principal ancla del programa económico que el Gobierno ejecuta desde fines de 2023. No obstante, tres iniciativas legislativas podrían poner en tensión la meta oficial de alcanzar un superávit primario de 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) este año.
De acuerdo con un informe de PwC, la reciente reforma laboral implica, por sí sola, un costo fiscal de base equivalente al 0,15% del PBI, producto de la eliminación de impuestos internos y la menor recaudación asociada al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) creado para financiar despidos. Ese impacto podría ampliarse hasta el 0,18% si se aplican las alícuotas máximas previstas.
Dólar barato, reservas flacas y un FMI inquieto: el momento incómodo del Gobierno
El Gobierno vive por estos días un momento desafiante. Está lejos de ser el más complicado de su gestión —nada se compara con los días de corrida cambiaria y de negociaciones frenéticas por un salvataje de los Estados Unidos—, pero es evidente que no está pudiendo mostrar resultados suficientes como para cimentar sin grietas su ingreso al período eleccionario de 2027.
En la Argentina, no son muchos los meses que quedan librados a una conversación que no tenga que ver con lo electoral; probablemente no pase de agosto próximo.
De ahí la urgencia de conseguir, cuanto antes, consolidar el cambio de un modelo que apenas lleva dos años. Pero son muchos los frentes en los que las incógnitas siguen siendo considerables. La economía, tal como admitió el propio ministro, Luis Caputo, no se está reactivando a la velocidad esperada. Pero, además, el empleo da señales de ajuste, el proceso de desinflación se muestra en un impasse y la apreciación del tipo de cambio vuelve a estar en boca de todos los economistas.
Milei, sobre la campaña de espionaje ruso: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos”
El presidente Javier Milei aseguró este sábado que va a “llegar hasta las últimas consecuencias” para “identificar a todos” los actores involucrados en la campaña de espionaje ruso para desacreditar a su Gobierno. La red ilegal fue destapada por un consorcio de periodistas que reveló que el Kremlin financió más de 250 artículos publicados en medios locales.
“Los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande”, escribió en su cuenta de la red social X.
La fiscalía pidió indagar a las máximas autoridades de la Cámara Federal de Córdoba por manipular el reparto de causas
CÓRDOBA.- Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, promovieron una investigación penal contra las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, presidente y vicepresidente del tribunal, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción”.
En su imputación incluyeron también a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores, funcionarios de esa misma cámara.
Según el dictamen de los fiscales, a mediados del 2023 los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Montesi (Sala A) y Sánchez Torres (Sala B), “habrían acordado manipular la integración del Tribunal” con el fin de intervenir los dos en el caso “Bunge”, de evasión tributaria (compuesto por los expedientes “Padilla” de la Sala A y “Humanes” de la Sala B), “privando así de jurisdicción a los jueces que legalmente debían intervenir por subrogancia”.
Piden que la Justicia investigue los millonarios créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores de Milei
La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó ayer una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA). Reclamó un pesquisa judicial para determinar si hubo irregularidades, que pudieran configurar algún delito, como “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”, en la concesión de esos préstamos.
En la denuncia, Frade advierte que los montos otorgados no se corresponden con los ingresos de sus beneficiarios ni su capacidad para devolver el dinero. “Según normativa del Banco Central, las entidades deben evaluar la ‘capacidad de repago’ del deudor, basada en ingresos, pero también en la estabilidad de éstos. El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, indicó Frade en la denuncia presentada.
En vísperas de la llegada de José Kast, buscan a un exguerrillero chileno que está refugiado en el país hace quince años
En vísperas de la llegada a la Argentina del presidente chileno José Antonio Kast, la policía busca al exguerrillero Galvarino Sergio Apablaza Guerra, quien estaba refugiado aquí desde hace quince años, para extraditarlo al país trasandino, donde lo buscan por el crimen del senador derechista Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.
Galvarino Sergio Apablaza Guerra vivía en Moreno con su familia, donde lo fue a buscar Interpol a comienzos de esta semana. Los efectivos allanaron su casa, pero no lo encontraron.
Rodolfo Aguiar, un sindicalista ligado al kirchnerismo, lanzó un espacio en Río Negro para competir por la gobernación
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, lanzó el espacio político Sumar para competir en las elecciones provinciales de 2027.
El dirigente gremial ligado al kirchnerismo aspira a posicionarse como un férreo opositor a las políticas de Javier Milei. Asegura que apuesta por “la recuperación de derechos y la participación de la clase trabajadora en la política de Río Negro”.
Aguiar conduce uno de los dos sindicatos más influyentes del sector público, con representación en todos los distritos del país y 342.000 afiliados. Era un dirigente poco conocido hasta que reemplazó a Hugo Godoy al frente de ATE en noviembre de 2023. Estuvo preso por encabezar reclamos contra Mauricio Macri y Alberto Weretilneck y es uno de los gremialistas más combativos frente a la gestión de Milei. De hecho, en un tuit, llegó a amenazar con “cortarles la cabeza” a los libertarios.
Los economistas proyectan que la estabilidad del dólar se mantendrá en abril y destacan el rendimiento de algunos instrumentos en pesos
El peso argentino fue la moneda emergente que más se fortaleció en marzo, incluso cuando la economía mundial se sacudía por el conflicto bélico en Medio Oriente. Más allá de algunos rebotes puntuales, el tipo de cambio volvió a moverse hacia abajo por tercer mes consecutivo y alcanzó valores reales que no se veían desde 2017, una tendencia que los analistas esperan que se siga consolidando con la llegada de las liquidación de la cosecha gruesa en abril.
Al cierre de esta semana, el tipo de cambio oficial mayorista terminó en pantallas a $1390,87. Mientras que en marzo cayó un 1%, en el primer trimestre del año acumuló un retroceso del 4,1%, incluso a pesar de que la inflación se aceleró y las tasas de interés en pesos lentamente empezaron a ceder.
El ministro Mahiques se anotó en dos concursos para ser fiscal en Comodoro Py
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, designado en el cargo hace menos de un mes por el Gobierno, participa desde octubre del año pasado en dos concursos del Ministerio Público Fiscal destinados a cubrir dos vacantes distintas en fiscalías de los tribunales de Comodoro Py, donde se investiga a funcionarios públicos por corrupción.
Uno de esos concursos pone al ministro en la carrera para convertirse en fiscal ante los juzgados federales; el otro, para serlo ante la Cámara Federal, el órgano que revisa todas las resoluciones tomadas en etapa de instrucción.
Lo notable es que Mahiques ya es fiscal y con muy alto rango: es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires; es decir, jefe de todos los fiscales porteños. Asumió en el gabinete de Milei sin renunciar a ese cargo. Lo que hizo fue concederse a sí mismo una licencia extraordinaria sin goce de sueldo.
La Justicia sospecha que Adorni sumó otro viaje: investigan si se fue de vacaciones a Aruba
El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga un nuevo viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, esta vez al Caribe, a Aruba, mientras prepara nuevas medidas de prueba en la causa que analiza un presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.
Si bien aún no está acreditado en el expediente, los investigadores del caso tienen datos de un viaje de Adorni a fines de 2024 a la isla holandesa del Caribe, con su familia.
Los datos que aportó al Dirección Nacional de Migraciones no registran ese destino, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador, pero en aquel momento no había, como ahora, vuelos directos de Aerolíneas Argentinas.
“La Compañía”: documentos secretos revelan una campaña de espionaje ruso para desacreditar al gobierno de Milei
Un grupo de espionaje ruso conocido como “La Compañía” desarrolló una campaña mediática y política para desacreditar al gobierno de Javier Milei durante 2024, según reveló un consorcio de investigación periodística que accedió a una filtración de documentos e informes de inteligencia rusos.
La campaña de desprestigio consistió en una serie de maniobras de “guerra híbrida” dirigidas a cuestionar al presidente Milei y a su gobierno con la difusión de noticias verdaderas y falsas, fomentar divisiones internas dentro del oficialismo, apoyar a la oposición por diversos medios y alentar conflictos con países vecinos.
Según el material al que accedió el consorcio de periodistas, la campaña de desacreditación incluyó la realización de encuestas, reuniones y sesiones informativas sobre partidos políticos y sindicatos, perfiles de líderes políticos y “entrevistas con expertos”, incluyendo “políticos (peronistas), politólogos de la oposición y economistas”.
Una de las acreedoras de Adorni tiene tres propiedades y es beneficiaria de un programa porteño para jubilados
Claudia Sbabo, una de las jubiladas que aparecen como acreedoras de Manuel Adorni en la compra del departamento de Caballito, tiene tres inmuebles a su nombre y figura como beneficiaria de un programa porteño destinado a adultos mayores con haberes inferiores a $600.000. Su inscripción al programa se dio apenas seis meses antes de que le prestara al jefe de Gabinete 100.000 dólares para que adquiriera el inmueble de la calle Miró al 500.
Según datos del Registro de la Propiedad Inmueble a los que accedió LA NACION, Sbabo cuenta con titularidad registral sobre tres inmuebles. Al momento de conceder el beneficio, el Ministerio de Cultura de la ciudad solo tiene en cuenta el recibo de haberes y no solicita documentación adicional respecto de propiedades a nombre del solicitante u otros ingresos.
48 horas vertiginosas, la advertencia de Irán y el detonante de la expulsión
En las últimas horas, Irán fue un tema central en la agenda internacional de la administración libertaria a cargo de Javier Milei. A un ritmo vertiginoso se pasó de declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán a recibir una advertencia del gobierno de los ayatollahs.
Enseguida, horas después, el Gobierno avanzó con la expulsión del encargado de negocios de la embajada de Irán en el país, Mohsen Soltani Tehrani.
Martín Menem: “Pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni”
ientras se acelera la investigación judicial en torno a sus propiedades de Manuel Adorni, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, uno de los laderos fieles de Karina Milei, volvió a respaldar al jefe de Gabinete.
Durante el acto por el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas, en la Plaza San Martín, Menem dijo que confía “cien por cien” en el funcionario. “Pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni”, lanzó en diálogo con LN+.
El vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA) revalidó su apoyo a Adorni después de que el Presidente lo ratificara en su cargo y le diera un abrazo afectuoso ante las cámaras de televisión en el acto oficial por un nuevo aniversario de la guerra en las Malvinas.
Mensaje de Milei
FENÓMENO BARRIAL https://t.co/U69K9a0MKg— Javier Milei (@JMilei) April 3, 2026
El Gobierno no logró desactivar una protesta de las fuerzas de seguridad por los bajos salarios
El Gobierno publicó un video conmemorativo por el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas
Con un abrazo simbólico al Edificio Centinela, la sede de la Gendarmería en el barrio de Retiro, familiares, allegados y efectivos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, reclamaron mejoras salariales. El anuncio oficial, conocido ayer, de que recibirían un bono no remunerativo de $40.000 más otras sumas que podrían llegar hasta $300.000, no logró aplacar la protesta, que se convocó por redes sociales y bajo la consigna “Sueldos dignos para nuestras fuerzas federales”.
Este jueves por la mañana, los manifestantes se concentraron en el Edificio Centinela, en Antártida Argentina 1480, a pocas cuadras de la Plaza San Martín, donde el presidente Javier Milei encabezó el acto de homenaje a los veteranos y los caídos en la Guerra de Malvinas, a 44 años del comienzo del conflicto bélico.
La Casa Rosada publicó este jueves por la mañana un video institucional por el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas. La producción, compartida en su cuenta oficial de X, combina imágenes históricas con menciones a veteranos que participaron, desde distintas posiciones, en la guerra. El contenido no establece un posicionamiento diplomático explícito sobre el control de las Islas.
Bienvenida de Milei
BIENVENIDA AGOSTINA...!!!— Javier Milei (@JMilei) April 2, 2026
VLLC! https://t.co/pHA2uknasP
Pese al bono, el Gobierno no logró desactivar una protesta de las fuerzas de seguridad por los bajos salarios
Con un abrazo simbólico al Edificio Centinela, la sede de la Gendarmería en el barrio de Retiro, familiares, allegados y efectivos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, reclamaron mejoras salariales. El anuncio oficial, conocido ayer, de que recibirían un bono no remunerativo de $40.000 más otras sumas que podrían llegar hasta $300.000, no logró aplacar la protesta, que se convocó por redes sociales y bajo la consigna “Sueldos dignos para nuestras fuerzas federales”.
AFAgate: el juez Armella le derivó la causa a su colega González Charvay, como pretendía Tapia
Claudio “Chiqui” Tapia lo hizo. Su estrategia judicial, de concentrar todas las causas contra la AFA en el juzgado federal de Campana de Adrián Gonzalez Charvay, se concretó. Al menos, por ahora, hasta que la Cámara Federal de Casación decida si ese será el destino final de los expedientes o si deben regresar a la justicia de la Capital Federal.
Los gobernadores kirchneristas y los mensajes al PJ dominaron el acto por Malvinas
USHUAIA. - La conmemoración oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en Ushuaia se transformó también en un escenario de fuerte contenido político.
El Gobierno acusó operaciones de una red de espías rusos
April 3, 2026
48 horas vertiginosas, la advertencia de Irán y el detonante de la expulsión
En las últimas 48 horas, Irán fue un tema central en la agenda internacional de la administración libertaria a cargo de Javier Milei. A un ritmo vertiginoso se pasó de declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán a recibir una advertencia del gobierno de los ayatollahs. Enseguida, horas después, el Gobierno avanzó con la expulsión del encargado de negocios de la embajada de Irán en el país, Mohsen Soltani Tehrani.
Un diputado de LLA hizo su descargo por la toma de un crédito hipotecario en el Banco Nación
El diputado de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovanni se defendió luego de recibir acusaciones de que tomó una deuda hipotecaria con tasas o plazos preferenciales y diferentes a las generales. Bongiovanni había sido mencionado en un pedido del diputado Esteban Paulón para investigar millonarios créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores. “Es curioso que los mismos kirchneristas que decían que el UVA era una estafa ahora dicen que es un privilegio. Incurables”, expresó en la red social X.
El gobierno de Trump celebró la decisión de Argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní
Estados Unidos respaldó la decisión del gobierno de Javier Milei de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. Este jueves, el Departamento de Estado norteamericano compartió un mensaje en su cuenta oficial de X en el que destacaba la iniciativa de Casa Rosada, alineada con la política exterior de Donald Trump.
El Gobierno reúne al Gabinete el lunes y le da una nueva foto de respaldo a Adorni
Empoderado por los hermanos Milei pero en baja en las encuestas y la Justicia, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrá una reunión con los ministros el lunes al mediodía en la Casa Rosada, según pudo confirmar LA NACION de fuentes al tanto del Gobierno.
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"En el corazón de los argentinos". El Gobierno publicó un video conmemorativo por el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas
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El espía que decía amar las medialunas porteñas: así fue la caída del agente del Kremlin que engañó a la Argentina y Brasil