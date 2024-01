escuchar

Desde el parador El Mirador en la localidad balnearia de Mar Chiquita, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta tarde una conferencia en plena temporada de verano. Se trata de la primera expresión pública del mandatario bonaerense tras el brutal y sanguinario enfrentamiento que se desató este domingo dentro de un predio tomado en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, que derivó en cinco muertos y una serie de heridos, dos de ellos, de gravedad.

“Ante esas situaciones, la policía es garante de la Justicia. Hay varios de los responsables detenidos. Se lleva adelante una investigación y la acompañaremos. Había orden de desalojo en tres lugares”, señaló Kicillof tras darse a conocer que los detenidos están acusados de ser dos de los tiradores que dispararon contra las víctimas, según pudo saber LA NACION.

Hasta el momento, el gobernador bonaerense no había hecho declaraciones al respecto si bien había recibido críticas de algunos dirigentes o funcionarios de Gobierno como fue el caso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero no fue el único tema que tocó Kicillof. También habló sobre la caída en la actividad turística, la búsqueda de los dos amigos que desaparecieron en Pinamar y criticó a Javier Milei.

A lo largo de su discurso, Kicillof apuntó contra la gestión del Gobierno y sostuvo que se trata de un verano complejo, heterogéneo. “Lo que se está observando por las políticas del Gobierno es una polarización. Lo que hemos visto hasta el momento es que ha crecido la afluencia turística pero ha caído la ocupación, gasto y tiempo de estadía. Hay un turismo más “gasolero”, término de mal gusto si vemos a cuánto está la nafta y el gasoil”, señaló.

“De acuerdo a representantes de la Provincia, mientras los hoteles de lujo tienen buena ocupación, los de una o dos estrellas tienen pocas reservas. Hay poca afluencia también en destinos populares”, precisó. “No hay que ser ni economista austríaco, ni de Harvard para entender que si subís los precios y no sube el salario, el turismo se va a resentir”, apuntó el Gobernador en alusión directa a las políticas económicas llevadas adelante por el Gobierno.

“Estamos comprometidos para que, ante esta adversidad, podamos mantener los niveles de turismo y empleo, acompañando a esta temporada para que le vaya bien a los trabajadores y empresarios de la Provincia. No menos Estado si no más Estado”, sentenció el gobernador bonaerense.

El gobernador sostuvo que al aplicarse “las políticas de restricción” puestas en marcha por el Gobierno se ajusta el gasto, jubilaciones o el presupuesto y eso deriva en una caída de ingresos. “Eso es el ABC”, remató Kicillof. Y luego planteó: “A diferencia del Gobierno nacional, nosotros vamos a continuar defendiendo la obra pública. Hay que hablar más de la justicia social y no del mercado. Estoy seguro que ningún argentino esté de acuerdo con que los pibes se queden sin escuela. No estamos en contra de las escuelas privadas. Pero la realidad es que nadie tiene plata para pagar la cuota mensual”.

En ese sentido, el mandatario local dijo que es falso que haya una contradicción entre el privado y el Estado. “Se ve que hay que discutir de nuevo lo básico”, expresó. “La construcción está sufriendo por las medidas del Gobierno. Los medios hablan de que nos asfixiarán. Accionan contra el gobernador, su gobierno y el partido. Pero cuando le quitan recursos a la Provincia, el problema no es el gobernador, el problema es el pueblo que queda solo”, completó Kicillof.

Ante la consulta de LA NACION, Kicillof dijo que no vio la conferencia de Milei en Davos, que no tuvo tiempo y destacó que tampoco tenía mucho interés ya que, según aclaró, estuvo todo el día de recorridas y en reuniones con intendentes y empresarios.

En tanto, el gobernador bonaerense también se refirió al operativo de búsqueda tras la desaparición de Ramón Román y Gabriel Raimann, dos amigos de 57 y 37 años respectivamente que salieron a pescar en un kayak desde Cariló en la madrugada del domingo.

Kicillof contó que habló con uno de los hijos de Román y brindó destacó el operativo policial de la Provincia desplegado. “La dificultad que tenemos es que no tenemos jurisdicción en el agua. Tampoco tenemos el equipamiento necesario para esto. Nuestros helicópteros no están preparados para sobrevolar en el mar. Estamos avocados a la búsqueda. De momento, la principal ocupación es poner recursos para dar con estas personas con vida”, informó al respecto.

Por último, el gobernador no descartó la alternativa de utilizar una cuasimoneda como recientemente aprobó este miércoles La Rioja. Simplemente insisto en que existe la posibilidad, No digo que vaya a pasar. Nosotros tenemos la facultad de poder emitir dinero, pero no por eso lo vamos a hacer”, planteó. “Dependerá de lo que pase. No es algo bueno ni malo por naturaleza. No hay recetas. Hay que buscar objetivos y ver cuales son los mejores instrumentos”, concluyó al respecto.

