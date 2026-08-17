Axel Kicillof intensifica su armado nacional tras la cumbre del PJ con Máximo Kirchner y Sergio Massa

LA PLATA. -Tras la cumbre peronista en el Hotel Emperador para coordinar con Sergio Massa y Máximo Kirchner la resistencia operativa a la eliminación de las PASO que impulsa Javier Milei, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, retomará esta semana la iniciativa en la construcción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su fuerza política.

Kicillof hará un viaje nacional y uno internacional para impulsar su proyección hacia la elección de 2027. En este camino, el sábado próximo buscará reunir a miles de militantes de distintos puntos del país, en un acto político en el Gran Buenos Aires pensado para fortalecer ese armado de cara a los comicios presidenciales, en los que buscará vencer a Milei.

Una semana después de la cumbre con los líderes peronistas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobernador de la provincia más grande del país viajará este miércoles a Chaco. Allí tendrá un acto junto a sindicalistas de la CGT. En Resistencia será recibido por el exgobernador y senador nacional Jorge Capitanich. Más tarde se reunirá con intendentes y legisladores en la ciudad de Colonia Benítez, pero no tendrá un encuentro a solas con el gobernador radical Leandro Zdero. Finalmente, Kicillof presentará su libro De Smith a Keynes, en el aula Magna de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste.

El jueves Kicillof tendrá un acto vinculado al PJ bonaerense, que preside, en La Plata, organizado por el intendente local, Julio Alak, que busca suceder al mandatario el año que viene. Al encuentro, convocado bajo la consigna Peronismo por Peronistas, estarán invitados legisladores nacionales. Se espera a Carolina Moises (Jujuy), Pablo Todero (Neuquén), el intendente de Reconquista (Santa Fe), Enry Vallejos, el intendente de La Quiaca (Jujuy), Dante Velázquez, e incluso al vicegobernador de Salta, Antonio Morocco.

El viernes Kicillof tiene previsto viajar a Uruguay para participar en Montevideo de un Congreso Panamericano, en el que buscará posicionarse entre referentes de la región. Del Congreso que tendrá lugar en el Palacio Legislativo de Montevideo participará el presidente Yamandú Orsi. Se espera al expresidente de Colombia Ernesto Samper y a legisladores de distintos puntos del continente. Incluso se espera una delegación de representantes demócratas de Estados Unidos.

Será la segunda visita de Kicillof a Uruguay en lo que va del año. En marzo estuvo también en el país vecino antes de viajar a España. Y más tarde recibió al embajador en el país de la Unión Europea, Erik Høeg y a 21 diplomáticos de países miembros de ese conglomerado.

Kicillof junto al embajador de la UE MARIANO SANDA

El sábado Kicillof tendrá centralidad en un acto político de envergadura nacional, convocado en el Gran Buenos Aires. Se trata de una jornada en San Martín, pago chico de Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.

Katopodis, al igual que Alak, Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fernando Espinoza (La Matanza) tiene aspiraciones de suceder al mandatario provincial el año que viene por el mismo espacio.

Katopodis y Alak toman la delantera esta semana en el armado territorial, dado que competirán con otros aspirantes como los intendentes Mariel Fernández (Moreno), Federico Otermín (Lomas de Zamora), y Federico Achaval (Pilar).

Otermin, Alak, Mariel Fernández, Katopodis y Ferraresi, posibles sucesores de Kicillof

El mitin de juventudes tendrá lugar en el Club Alemán de Villa Ballester, entre las avenidas Márquez y 9 de Julio. Comienza a las 11 con comisiones de debate. Al mediodía habrá un pic-nic y a la tarde hablará Kicillof, que tendrá la centralidad entre las delegaciones que se esperan movilizar desde distintos puntos del país.

“Las comisiones van a debatir con una lógica de pasado, presente y futuro. De dónde venimos: Perón- Evita- Néstor- Cristina, los 30.000 desaparecidos”, enumeró una fuente al tanto de la organización, sin descuidar un guiño a la expresidenta detenida con prisión domiciliaria en San José 1111.

Luego se abordará la situación actual, con un repaso de temas como inteligencia artificial, salud mental, trabajo, plataformas, nueva educación, apuestas, modelo productivo, feminismos, nuevas tecnologías. Finalmente, se planteará “lo que viene: cómo queremos que sea, qué país queremos, cómo queremos que el MDF se organice, cómo vamos a buscar a los que no están, cómo llevamos a Axel a cada rincón de Argentina, cómo hacemos para que lo conozcan”, expresó una de las partes a cargo de la organización.

Kicillof, entre Katopodis y Magario Nicolas Aboaf

Coordinan la movilización de juventudes la senadora Ayelén Durán, la concejal Ailén Mareco, y la subsecretaria de Juventudes Macarena Lucero desde Hurlingham. Mareco, al igual que Andrés Larroque, proviene de las filas de La Cámpora y ahora son activos militantes por el armado juvenil del Derecho al Futuro en todo el país.

Pero no son los únicos que trabajan en el armado nacional: todo el gabinete – entre los ministros aliados a Kicillof- se reparten las visitas a las provincias.

En tanto, el gobernador trabaja personalmente en sumar adeptos federales: este año ya viajó a Tierra del Fuego, a Córdoba capital, a Entre Ríos, Santa Fe y Formosa.