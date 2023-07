Axel Kicillof les recomendó a estudiantes secundarios no dejarse “llenar la cabeza con el discurso de que no sirve el Estado”

escuchar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le aconsejó a un grupo de estudiantes que no se deje “llenar la cabeza con el discurso de que no sirve el Estado”. En un acto con alumnos de escuelas secundarias del distrito de Malvinas Argentinas que recibieron computadoras del plan Concectar Igualdad bonaerense, el mandatario provincial volvió a cuestionar al expresidente Mauricio Macri y a la exgobernadora María Eugenia Vidal por “interrumpir” la entrega de computadoras y “usar la plata para otra cosa”. También se mostró crítico con planteos de Javier Milei, aunque no nombró al precandidato presidencial de La Libertad Avanza.

“Cuiden la escuela, cuiden a los profes, cuiden la educación pública. Que no les llenen la cabeza con el discurso de que no sirve el Estado, nosotros necesitamos más y mejor educación pública ”, afirmó Kicillof en el cierre del discurso que brindó este lunes por la mañana en el Polideportivo Tierras Altas, de Malvinas Argentinas. Durante toda su intervención, buscó defender sus políticas y las contrapuso con las de “la derecha”.

El gobernador bonaerense bajó la intensidad de sus apreciaciones contra la oposición, después de haber afirmado, el sábado, que “la derecha” está dispuesta a “asesinar” para “llevar adelante el ajuste”. En el acto educativo, optó por defender su gestión y contraponerla con las de Macri y Vidal. “El programa Conectar Igualdad se creó en 2010, era Cristina Kirchner presidenta, y se distribuyeron computadoras hasta 2015: 5 millones y medio de computadoras en todo el país. Cambió el gobierno. Macri y Vidal, el día que asumieron, interrumpieron el programa y no se repartió ni una computadora más. Fue una decisión política. ¿Por qué pararon ese programa? Fue para usar plata para otra cosa”, reprochó el gobernador.

“Esta computadora que reciben hoy la tendrían que haber recibido en primer año, en 2018, y no la recibieron”, apuntó Kicillof. “Están los que te sacan la computadora y los que te la devuelven, los que invierten en las escuelas y los que achican las escuelas” , agregó.

Además de los mensajes contra Macri y Vidal, el gobernador bonaerense se refirió a los políticos que hablan de “la libertad”, en alusión a Milei, aunque no lo nombró. “ Pongamos que cada uno es libre de decidir si va a o no a la universidad. Es más o menos libre. Para mí, para que haya libertad, primero tiene que haber igualdad de oportunidades. Es mentira que hay demasiadas universidades, tiene que haber más porque con formación cada uno de ustedes va a tener un horizonte mejor”, evaluó.

Kicillof, el sábado, en el lanzamiento de la candidatura a intendente de La Plata de Julio Alak, su ministro de Justicia

Kicillof defendió también su iniciativa de otorgar viajes de egresados gratuitos y, al retomar el tema de la entrega de computadoras, les marcó a los alumnos que lo escuchaban que “tienen derecho a estudiar, a laburar, y también a divertirse y a disfrutar” con las netbooks recibidas. Destacó que, con la entrega de más de 800 equipos que efectuó este lunes, su gestión llegó a las “100 mil” computadoras entregadas.

El gobernador estuvo flanqueado por la dupla que domina el poder municipal en Malvinas Argentinas (la intendenta interina, Noelia Correa, y el ministro de Infraestructura bonaerense y candidato a un nuevo mandato como intendente, Leonardo Nardini). Entre los presentes, estaba el referente del peronismo en el distrito, Luis Vivona (senador provincial).

