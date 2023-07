El Tribunal Electoral de Santa Fe pidió que se investigue el origen de los fondos de una “campaña sucia” contra Carolina Losada

escuchar

ROSARIO.-En medio de una campaña electoral virulenta en Santa Fe, cargada de mensajes subterráneos y anónimos que se difunden a través de las redes sociales, el Tribunal Electoral de esa provincia hizo lugar a una denuncia que presentó la candidata de Juntos por el Cambio Carolina Losada, que pidió el 15 de junio pasado que Google Argentina dé de baja una página web anónima, desde la cual–según la presentación judicial- se realiza una “campaña sucia” contra la senadora nacional que compite en la PASO el próximo domingo con el exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.

El fallo del Tribunal Electoral, además, pide a Google Argentina que “permita identificar al autor de los anuncios y el origen de los fondos de la publicidad electoral en cuestión”. De esa manera, el sector que encabeza Losada logró el aval de la justicia electoral para que cesen desde un sitio que se llama “La Provincial” publicidades en los que aparecen fragmentos de declaraciones de la candidata que, de acuerdo a la visión de su entorno, buscan “descalificar y ridiculizar” a la legisladora. En ese punto, el tribunal aclara que, a diferencia de otros casos, no se tratan de “fake news”, porque son declaraciones reales de Losada.

A la par de Losada, su contrincante en la interna, Pullaro también hizo una presentación la semana pasada en el Ministerio Público de la Acusación en la que señala que se realiza una campaña sucia desde 26 sitios de internet en los que se vinculan videos de expresiones negativas contra el candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe. El entorno de Pullaro apunta a que grupos criminales de Rosario “financian” estas campañas.

La paridad en las encuestas de los dos principales candidatos de esta coalición opositora cargó de virulencia el último tramo de la campaña electoral en Santa Fe, donde de los cruces verbales entre ambos candidatos se pasó a una instancia de denuncias. Ninguno de los dos se acusa mutuamente a nivel público, pero por lo bajo los dedos se apuntan unos a otros sobre las supuestas campañas sucias.

El equipo de Losada presentó el 15 de junio pasado una denuncia al tribunal electoral debido a que –según este sector político- “se está llevando a cabo una campaña a través de publicaciones en redes sociales y plataformas virtuales de manera completamente ilegal y con el único y explícito fin de desacreditar, mediante afirmaciones falsas y de carácter injuriante a Losada”. Fuentes cercanas a la legisladora nacional detallaron que “se estarían gastando entre 16 y 20 millones de pesos por día para perjudicar a Losada”. No tienen pruebas sobre quiénes podrían aportar esos fondos. Por eso, quieren que se investiguen estas maniobras.

Precandidatos a gobernador por Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro y Carolina Losada Archivo

Según la denuncia, esa “campaña sucia” atentaría contra el potencial electoral de esa fuerza política “en beneficio de otros precandidatos y que todo ello estaría pergeñado por personas desconocidas y financiado por recursos cuyo origen y procedencia se desconoce”.

Luego de la presentación, el procurador electoral Jorge Barraguirre emitió un dictamen en el que advertía que era necesario, como solicitaba la denuncia, conocer el origen de los fondos para solventar esa supuesta campaña sucia, a través de un sitio web llamado “La Provincial”. Por eso, el procurador avaló el pedido de que Google Argentina de baja ese portal y además requirió que se informe quién podría financiar esas publicaciones.

El tribunal electoral de Santa Fe tomó después el tema y respaldó el pedido del procurador, pero aclaró en sus argumentos que no se trataban de “fake news”, como originalmente planteaba la denuncia de Losada. El máximo órgano de la justicia electoral advirtió que se trata de “propagandas -de carácter crítico o negativo contra la precandidata- editadas principalmente a partir de distintos fragmentos no adulterados de opiniones e información periodística y de entrevistas realizadas a la candidata, arrojando este trabajo un producto que no excede el marco del derecho de expresión amparado por la Constitución Nacional”.

Una campaña caliente

La virulencia en la campaña no sólo salpica la competencia por la gobernación. En la pelea electoral de la intendencia de Rosario también hubo fuertes cruces en las últimas horas entre los dos postulantes, el actual jefe comunal Pablo Javkin y el candidato Miguel Tessandori.

Después de que el intendente saliera a advertir que hay campañas políticas “financiadas por sectores del mundo financiero”, “de desprestigio en redes sociales” y “ejército de trolls” para atacarlo, su competidor salió a acusar al titular del municipio que lleva adelante “una campaña del miedo” en los barrios de Rosario, donde –de acuerdo a sus declaraciones- le dicen a la gente que “le van a sacar los planes sociales” si no lo votan al actual intendente.

Pablo Javkin, intendente de Rosario, también denunció una campaña sucia Marcelo Manera - LA NACIÓN

En una entrevista con el periodista Sergio Roulier, Javkin dijo que es víctima de una campaña sucia, como represalia de haber creado una unidad antilavado en el municipio de Rosario.

Aunque Javkin no dio nombres y acusaciones precisas, Tessandori, quien aspira a sucederlo y se postula por Juntos por el Cambio, pidió a través de su cuenta de Twitter que “dejen de meterle miedo a la gente”. El experiodista deportivo sostuvo que “hay vecinos con miedo a perder planes sociales si no votan por Pablo Javkin”. “No lo vamos a permitir”, completó.

Tessandori precisó que “hoy el aparato prebendario de la municipalidad y los punteros son lo único presente en los barrios”. “Se viene la elección y empezamos a escuchar de muchísima gente que les dicen que si no votan a Javkin le sacan los beneficios sociales que reciben. Te lo dicen con bronca y miedo”, dijo.