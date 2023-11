escuchar

A 10 días del cambio de gobierno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en un gesto de apertura hacia el sector privado y el mundo de la industria, participó del congreso de la Unión Industrial Argentina (UIA) en el bloque que reunió a cuatro mandatarios provinciales de distintas regiones. Kicillof buscó poner en valor los números de su gestión al contrastarla con la de la exgobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal , y destacar la importancia de la industria en su distrito.

“La provincia de Buenos Aires es el corazón industrial de la Argentina” afirmó el gobernador. “Tenemos en nuestro territorio el 50% del producto industrial de país. Industria y provincia de Buenos Aries para la Argentina son prácticamente sinónimos. La importancia que tiene el sector industrial en la provincia hace que para la provincia no sea simplemente un sector más, sino que es también su columna vertebral”, describió en la primera de sus tres intervenciones, que se intercalaron con la de los gobernadores electos de Mendoza y Chubut, Alfredo Cornejo e Ignacio “Nacho” Torres, ambos de Juntos por el Cambio, y la del mandatario provincial de Catarmarca, Raul Jalil.

“Siempre decimos que la identidad [de la provincia] es productiva. Trabajo [y] producción”, continuó Kicillof. “Que no es solo industrial -matizó-. Nosotros también tenemos 40% de la producción agropecuaria, tenemos un 40% del turismo interno. La provincia de Buenos Aires tiene una naturaleza productiva”, puntualizó, para hacer un diagnostico del distrito y lanzar algunos dardos a la gestión de Vidal, al frente de la provincia bajo el mandato del expresidente Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

“El producto geográfico de la provincia cayó 5,5 puntos en esos cuatro años. Pero la principal víctima fue la industria. La industria de todos los sectores, comercio, construcción, sector agropecuario -enumeró-, pero lo que más cayó fue la industria. Es una de las caídas históricas”, sostuvo y sentenció: “ Fue un industricidio ”

“Veníamos de cuatro años de desindustrialización, experimentamos cuatro años -con dificultades, por supuesto- pero de reindustrialización”, contrastó, para brindar números y defender su gestión. “[Fue] producto de determinadas políticas, no fue magia. Es más, estos cuatro años hubo pandemia, guerra, sequía y todo lo que quieran agregar, y recuperamos prácticamente todo lo perdido en los cuatro años de políticas neoliberales de desindustrialización. Hoy estamos parados en un lugar con dificultades pero hay cosas que defender”, concluyó.

Alfredo Cornejo tomó el guante y pidió un “giro” económico: “ Voy a coincidir con Axel [Kicillof], no con el ‘ah pero Macri, ah pero la pandemia’, en eso no coincido . Creo que ya terminamos con eso, miremos para adelante. Los gobiernos nacionales tienen mucha influencia porque son los que tiene los principales instrumentos de política económica. (Mendoza y Buenos Aires] tiene una diversidad económica muy grande y tienen la necesidad de tener orden macroeconómico”.

“Lo que más perjudica son las falta de reglas claras, a las más importantes las pone el Estado Nacional”, apuntó. “Mendoza tiene mucho por aportar en los tiempos que vienen. Pero es imprescindible que el gobierno nacional haga un cambio y una vuelta de página de cómo viene funciona la economía”, concluyó.

Por su parte, Ignacio Torres, que asumirá como gobernador de la provincia de Chubut, remarcó: “ La industria no es peronista, no es radical, no es del Pro. La industria necesita previsibilidad, seguridad jurídica. y sobre todo [tiene] el gran desafío de ser competitiva”. “ Mi provincia es una provincia esencialmente extractiva y nos cuesta muchísimo agregar valor”, sostuvo y advirtió: “La macro condiciona, pero los gobernadores tenemos el desafío de eliminar esos cuellos de botella que atentan contra la competitividad de una región”.

Cornejo también dejó un mensaje para La Libertad Avanza. “Los 10 gobernadores [de Juntos por el Cambio] creemos que es un gobierno que nace débil, porque no tiene legisladores, gobernadores o intendentes, pero que tiene un mandato muy categórico de cambio”, dijo y añadió: “ Nosotros tenemos que darle gobernabilidad ”.

Además, buscó poner en relieve la importancia de la presencia estatal en algunos rubros. “El sector privado debe entender que hay gastos que necesariamente deben financiarse, no hay chances de que el mercado los financie”, soltó para pedir una “discusión equilibrada donde nos acompañemos en esa reducción del gasto publico, priorizando lo correcto”.

Kicillof se plegó a las palabras del Cornejo. “No hay ningún privado que vaya a hacer determinadas inversiones: caminos ruarles, cloacas, no se puede. Está esa discusión. Si vamos a tener un modelo de desarrollo- como decía Torres- ese modelo, a diferencia de lo que ocurren en los procesos de libre mercado, no aseguran ni el federalismo, ni una distribución equitativa a nivel territorial, del ingreso ”, advirtió. A su vez, sostuvo que la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no garantiza un crecimiento para la industria.

“No alcanza con el orden macroeconómico, por supuesto que es importante, pero hay regímenes macroeconómicos que favorecen -a través del crédito, de la tasa de interés, a través del costo de la energía- a la industria y regímenes o entornos macroeconómico que aun siendo estables son desfavorables para la industria. La convertibilidad, por ejemplo, fue estabilidad macroeconómica, pero la tasa de interés era del 20% en dólares”, afirmó. “Eso generó una desindustrialización muy fuerte”, insistió.

