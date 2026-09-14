Axel Kicillof reclama una deuda de 19 billones de pesos a la Nación y espera una señal de la Corte Suprema

LA PLATA.- El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, renovó hoy su reclamo contra la gestión nacional de Javier Milei por deudas atrasadas por unos 19 billones de pesos. El desfinanciamiento generado ascendería a 28 billones de pesos, si se contabiliza la caída en las transferencias y la baja por la recaudación a partir de la crisis económica, según expuso el gobierno bonaerense.

Esta suma de 28 billones de pesos que dejó de percibir la provincia desde que llegó Milei al poder en 2023 representa poco más del 50 por ciento de un presupuesto anual de Buenos Aires. Así lo cuantificó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que actualizó y desglosó hoy los datos de las deudas que se reclaman al gobierno nacional.

El renglón más abultado del reclamo corresponde a obras públicas paralizadas: 10,1 billones de pesos. Esta cifra supone la parálisis de 180 obras, según informó el funcionario provincial. Además, incluye retrasos en el programa Procrear; incumplimientos en convenios entre Nación y Provincia en programas como Casa Propia; retrasos en infraestructura penitenciaria para 12 mil nuevas plazas; parálisis en convenios para hacer 30 obras en universidades y en 40 obras comprometidas con la dirección general de Cultura y Educación.

El segundo renglón de reclamo - muchos ya judicializados ante la Corte Suprema de Justicia- corresponde a deudas directas por 4,7 billones de pesos. Se reclaman atrasos en las transferencias de la Anses a la caja de provincia por 2,8 billones. Compensaciones por consenso fiscal, 1,3 billones. Fondo de Incentivo Docente: 154 millones. Fondo de Fortalecimiento Fiscal: 108 millones. Ley de Salud Sexual y Reproductiva: 90 mil millones de pesos. Convenios incumplidos de asistencia financiera vigentes a 2023: 76 mil millones. Infraestructura portuaria por 21.177 millones, entre otros conceptos.

Kicillof tras la tercera audiencia de conciliación con el gobierno de Milei, citada en la Corte Suprema de Justicia. MARIANO SANDA

El tercer renglón lo compone la deuda por retraso de programas nacionales que suma $4,3 billones. La provincia contabiliza atrasos en Fondo de Fortalecimiento Fiscal, atrasos en el Fonid, atrasos en la compra de alimentos para comedores y atrasos en Fondo de compensación de transporte automotor, y en programas para acompañar mujeres víctimas de violencia de género.

A esta cuenta, Buenos Aires suma una caída en los recursos de origen nacional cuantificada en 5,9 billones y una merma en la recaudación de los recursos de origen provincial vinculada a la recesión por 3,4 billones.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

“El desfinanciamiento generado por el gobierno de Javier Milei desde que llegó al poder asciende a 28,4 billones”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

“Esto es poco más que el 50 por ciento de un presupuesto anual de la provincia que asciende a 44 billones de pesos”, se quejó el funcionario.