Sin proyecto nacional: la mayoría de los gobernadores le saca el cuerpo a una candidatura presidencial para 2027

CÓRDOBA.− Hasta el momento, y aunque evite de todas las maneras verbalizarlo, el único gobernador decidido a ponerle el cuerpo a una candidatura presidencial es el bonaerense Axel Kicillof. Del resto no hay ninguno que dé señales serias de querer afrontar esa carrera. La mayoría esperará hasta último momento para mostrar cómo jugará en las presidenciales. Priorizan sus gestiones y quieren pasar el cierre de año y el pago de aguinaldos sin sobresaltos.

Los mandatarios de provincias con peso electoral, como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) por el momento están con la mirada puesta en las elecciones provinciales. El primero irá por su reelección, mientras que el santafesino dijo que no decidió si volverá a postularse, pese a que reformó la Constitución y habilitó la reelección. Los dos fueron, junto con Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), los impulsores de Provincias Unidas.

Lanzaron la coalición poco antes de las legislativas del año pasado; sacaron alrededor del 6% de los votos en las 16 provincias donde se presentaron y sumaron ocho diputados. Después, la acción conjunta se diluyó y aunque algunos de sus dirigentes afirmaron a LA NACION que “no hay nada resuelto” para las presidenciales, estarían lejos de impulsar un candidato presidencial propio. El espacio no siguió expandiéndose. Esa es la foto de hoy.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz Ricardo Pristupluk

El salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalaqua lanzaron hace poco “Argentina Federal” en Diputados. En algún momento, ambos nombres sonaban como posibles adherentes a Provincias Unidas, ya que comparten intereses y miradas.

Sáenz fue candidato a vicepresidente de Sergio Massa en 2015 −con quien mantiene buena relación−, a punto tal que están los que señalan que si el tigrense encabeza un espacio, el mandatario se integrará. Sin embargo, el salteño nunca deja de hacer su juego y en los últimos años fue un aliado clave de los libertarios en el Congreso.

Hace unos días, en una entrevista con Clarín, el salteño −quien despotrica contra la conducción del PJ en manos de Cristina Kirchner− afirmó que “la mejor opción” es que los propios mandatarios determinen quién debería ser el candidato en 2027, aunque aclaró que no le parece que debe repetirse lo que fue la Liga de Gobernadores peronistas.

Al tanteo de posibilidades en el escenario nacional se sumó la reciente frase del ministro de Gobierno salteño, Ignacio Jarsún: “A mí me gusta más Gustavo Sáenz presidente. Pero, bueno, son decisiones personales. Lo que sí, se está consolidando como uno de los referentes de los gobernadores del interior”.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja Fabián Marelli

Otro mandatario que siempre desliza su interés de jugar en una presidencial es el riojano Ricardo Quintela. Su espejo, por supuesto, es Carlos Menem, que desde esa provincia llegó a la Casa Rosada. Más allá de sus aspiraciones, no cuenta con un plafón de apoyo importante dentro del peronismo kirchnerista, donde milita, ni fuera de él.

En estos días trabaja para intentar acercar al sector a Sáenz, Llaryora y a otros dos dialoguistas: Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. Busca evitar, por lo menos, que jueguen con los libertarios. El cordobés ya adelantó que por el momento no avanzará en acuerdos nacionales con nadie.

Desde el regreso de la democracia, además de Menem, entre los gobernadores no bonaerenses que fueron candidatos a la presidencia se cuentan el cordobés Eduardo Angeloz; el rionegrino Horacio Massaccesi; el neuquino Jorge Sobisch; el santafesino Hermes Binner; el puntano Adolfo Rodríguez Saá y el santacruceño Néstor Kirchner, entre otros. De Buenos Aires salieron Eduardo Duhalde y Daniel Scioli.

Vaca Muerta, sin candidato

Aunque Neuquén se destaca económicamente en el país por el efecto de Vaca Muerta y en círculos políticos porteños hay quienes consideran a su gobernador Rolando Figueroa como “presidenciable”, él no demostró interés.

“Todas las decisiones de mi vida las tomé para ser gobernador de mi provincia, la cual amo. No tengo ningún otro paso para dar. Para mí va a ser mi último cargo y voy a retirarme de esto siendo gobernador de la provincia”, afirmó hace un tiempo a este diario.

El neuquino tiene buen diálogo con la Casa Rosada y lo lógico sería que busque un acuerdo, porque en su distrito los libertarios tienen una candidata “con potencial”, como definen a la evangélica Nadia Márquez, la senadora con fuertes vínculos con Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem y Karina Milei.

El senador y exgobernador santiagueño Gerardo Zamora Pilar Camacho

En este panorama, un exgobernador aparece como interesado: el santiagueño Gerardo Zamora. Habló de su precandidatura en una cumbre con dirigentes en un hotel porteño, a donde también planteó que podría acercar a cuatro mandatarios peronistas y a un radical a su armado. La intención es enfrentar a Kicillof.

También el dos veces exmandatario de San Juan Sergio Uñac confirmó oficialmente su intención de competir como candidato a presidente en las elecciones de 2027. Anunció su interés también para el espacio del peronismo. Ya se reunió con el pampeano Sergio Ziliotto para conversar sobre la construcción de “una alternativa electoral”.