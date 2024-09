Axel Kicillof reconoció que no fue invitado al acto de Máximo Kirchner y envió un mensaje a la interna del PJ

Escuchar

LA PLATA.- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, admitió hoy públicamente que no fue invitado al acto del viernes pasado, cuando Máximo Kirchner, diputado nacional y titular del Partido Justicialista (PJ) en la provincia, se rodeó en La Plata de intendentes del conurbano con la consigna “armar de nuevo”.

“Estamos abiertos a la unidad del peronismo. Participamos de cuanto acto estamos invitados. Cristina tiene rol protagónico”, dijo hoy Kicillof, en una suerte de respuesta a Máximo Kirchner y a La Cámpora.

Kicillof se mostró hoy rodeado de su gabinete. Aseguró que no fue invitado al acto de Máximo Kirchner y revindicó la conducción de Cristina Kirchner. “La situación que está viviendo la Argentina es gravísima. Más grave no puede ser. Somos una provincia bajo ataque. En mi caso, me eligieron para conducir los destinos de esta provincia, de un pueblo en sufrimiento. Tenemos que ser escudo y red. No estamos en un año electoral”, dijo.

El gobierno bonaerense hizo saber que el viernes último reunió en Mar del Plata a 37 intendentes, mientras Máximo Kirchner estaba en un acto de La Plata con unos 20 alcaldes que lo aplaudieron bajo la consigna “armar de nuevo”.

El gobierno de Kicillof aseguró que el viernes tuvo un encuentro con 37 alcaldes para firmas de convenios con programa Puentes por 3,6 millones de pesos. “El viernes se realizó un encuentro en Mar del Plata: son 66 municipios que participan del programa en total”, realzó Kicillof. Pero a continuación buscó poner como eje de sus críticas a Javier Milei y el gobierno nacional.

El gobernador se mostró acompañado hoy por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Este funcionario denunció la desarticulación de una organización nazi en Bahía Blanca, que habría sido responsable dar un golpe en un local partidario de La Cámpora, en ese distrito, en 2021. El ministro informó que la semana que pasó se hallaron cuatro bombas en esa comuna. Y llamó a reflexionar sobre la violencia política. “No tiene nada que ver con el clima democrático” apuntó, en lo que pareció un llamado a bajar los niveles de virulencia en el discurso político. Kicillof vinculó el hecho con discursos de odio, violentos y de persecución desde la política “del que no piensa igual es un virus” y calificó el hecho como “terrorífico”.

La pulseada con Máximo

Acto de Máximo Kirchner en el club Atenas de La Plata

El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, desembarcó en La Plata el viernes que pasó con un acto político destinado a marcar el territorio a Axel Kicillof.

Convocó a alcaldes del Gran Buenos Aires para que con su presencia brinden aval implícito a Kirchner para que continúe como conductor del partido.

Aplaudieron a Máximo Kirchner en primera fila los alcaldes de Ezeiza, Gastón Granados; Moreno, Mariel Fernández; Lomas de Zamora, Federico Otermin; Merlo, Gustavo Menéndez; Quilmes, Mayra Mendoza; Almirante Brown, Mariano Cascallares; y Pilar, Federico Achaval entre otros.

También estuvieron los alcaldes de Lanús, Julián Alvarez; Cañuelas, Marisa Fassi; Bahía Blanca, Federico Subielles; San Vicente, Nicolás Mantegazza; Florencio Varela, Andrés Waltson; General Rodríguez, Mauro García; Luján, Leandro Botto; Presidente Perón, Blanca Cantero; Mercedes, Juan Ustarroz; Suipacha, Juan Luis Mancini; Pehuajó, Pablo Zurro; Carmén de Areco, Iván Villagran; y Hurlingham, Damián Selci.

Algunos otros intendentes como Mario Secco, de Ensenada, o Fabián Cagliardi, Berisso, aliados de Kicillof, evitaron la foto con Máximo Kirchner. La organización del acto aseguró, a su vez, que el platense Julio Alak “pasó a saludar”. En cambio Alak lo negó. E informó a LA NACION que sólo se acercó al lugar para ordenar la seguridad del evento.

“Cristina es la conducción”, fue la consigna que más se escuchó. Pero también hubo referencias directas al gobernador. “Nadie se puede enojar, ni ofender, ni ver donde hay ideas un complot. Si los que fueron señalados por el dedo de Cristina se quejan: que nos queda a los que no fuimos señalados por el dedo de Cristina . Hay dirigentes con altos cargos que quieren ser víctimas. Un dirigente no es víctima”, dijo Máximo Kirchner.

La inversión de la planta de gas

Kicillof se refirió a la posibilidad de que la firma Petronas ya no invierta 50.000 millones de dólares en una planta de gas licuado en el país. “Quiero pedirle por favor al gobierno nacional que no nos lleve a perder la inversión de GNL”, planteó el gobernador sobre el proyecto, que, originalmene, se iba a realizar en Bahía Blanca pero que ahora se mudaría a Río Negro.

“Han tratado de hacer uso político: RIGI o no RIGI [Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones]. Un papelón de Milei. Esperemos que no espante a los inversores. Lo que está perdiendo el país es una inversión grandísima de 50 mil millones. La inversión del siglo. Eso estaba anunciado y luego por embarrar la cancha políticamente podemos perder la planta en tierra. Nos entristece que por un manejo mal hecho se pierda una inversión inmensa que hoy está en riesgo de frustrarse”, dijo Kicillof. Y agregó: “Petronas parece que ahora anuncia que no va a hacer la planta en tierra. Lo veo muy grave. Estamos ante la posibilidad de perder un inversor que ya estaba invirtiendo con toda la utilización política que se hizo”.