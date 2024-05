Axel Kicillof respondió las críticas de Milei: “En el gobierno nacional son una manga de inútiles y mentirosos”

Escuchar

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le respondió hoy al presidente Javier Milei y criticó duramente al Gobierno, al calificarlo de “una manga de inútiles; es un gobierno de millonarios, mentirosos”.

Habló así luego de que Milei calificara ayer al mandatario provincial como “ incapaz superlativo ”. Kicillof respondió en un acto en Saldungaray, desde el municipio de Torquinst: “Vive en otro país. O tal vez en otra planeta”, afirmó respecto del Presidente de la Nación.

“Me importa tres velines lo que diga Milei. Está en un cumpleaños. Nos está metiendo en una guerra que no es nuestra, y en un conflicto internacional con España. Fue a Europa y no trajo un inversor”, le retrucó.

“Hablaba del Presidente de la Nación. Más allá de su figura hay que volver a discutir un proyecto de país. Hoy está bajo ataque la salud, la educación, la obra pública. Se está discutiendo un modelo de país. De la escuela anarco-capitalista alguien puede haber dicho probemos con eso. Parece que no es una poción mágica. Más bien parece algo tóxico. Venenoso para la Argentina”, dijo Kicillof.

“ Me llena de orgullo que en nuestra provincia no se respira la misma corriente del gobierno nacional - dijo Kicillof-. Hay mucho contraste no sólo con lo que vemos del gobierno nacional, en términos de políticos, donde hay una verdadera ausencia. Pero también hoy nos juntamos a coro a decirle al presidente Milei que La Patria no se vende”, remarcó. Y dejó un tiempo para que un estadio cante a coro la consigna contra las política del Presidente de la Nación.

Fue en un acto en el municipio de Tornquist. Allí se escucharon fuertes cuestionamientos ciudadanos hacia el presidente de la Nación: “Fuera Milei”, fue la frase que se oyó entre los militantes peronistas presentes el Club Porteño Saldungaray.

Anoche Milei arremetió contra el gobernador de Buenos Aires durante una entrevista en LN+:”Kicillof es un incapaz superlativo, realmente cuesta encontrar a alguien tan incapaz”, opinó. Después fue más allá y presagió: “No sólo le vamos a ganar el año próximo” en alusión a las legislativas, sino que confió en que “en 2027 nos vamos a quedar con la provincia de Buenos Aires”.

“ A Kicillof no le alcanzan los recursos, tiene la provincia dinamitada, y va y pone recursos en otras provincias ”, criticó Milei, en referencia a la entrega de patrulleros que hizo Kicillof a Santa Fe. El jefe de Estado aseguró que “el problema de la inseguridad es impresionante y el gobernador deja indefensos a los bonaerenses”.

Kicillof viajó esta mañana a Torquinst acompañado por la ministra de Ambiente, Daniela Vila y la ministra de Hábitat, Silvina Batakis.

Juntas a estas funcionarias, y mientras enfrenta críticas por acompañar al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, acusado de abuso sexual, Kicillof hilvanó su discurso: “Se mintió mucho: el ajuste lo paga la casta... No eran los mismos de siempre... Y ahora vemos los ministerios administrados por la gente de (Mauricio) Macri como Bullrich o Caputo. Es una estafa”, se quejó.

“Nos quitaron todos los recursos no sólo los discrecionales. También los que son para los maestros, para el colectivo, para seguridad, para jubilados. No es que nosotros resignadamente dejamos que hagan lo que les parezca. Vamos a movilizarnos. Nos castigarán el doble. Mientras a aquellos que no levantan la voz por si se enojan no les va muy bien tampoco. Tenemos un gobierno que trabaja para intereses que no son los nuestros. Y nuestro mandato también proviene de las urnas”, manifestó Kicillof.

Lejos de La Matanza

El mandatario provincial está envuelto en una fuerte polémica desde que se mostró el martes junto a Espinoza luego de que el alcalde fuera procesado en una causa que investiga un presunto abuso sexual contra una exsecretaria. Tras ese acto fue criticado por un sector interno del peronismo. No se refirió al escándalo de Espinoza, ni a las críticas internas por acompañar a ese mandatario.

Kicillof y Espinoza

En cambio se mostró junto al intendente de Torquinst, Sergio Bordoni, que precedió a Kicillof en las críticas al presidente Javier Milei: “Nadie quiere que a Milei le vaya mal. Él hace todo lo posible para pelearse hasta con su sombra. Se peleó con España que, para nosotros es como nuestra Madre Patria, y después lo resuelve con un gran recital mientras Misiones está al borde del colapso. Necesitamos un gobierno como el de Axel Kicillof”- dijo.

El intendente Bordoni -según la trasmisión directa del programa de Radio Se nos viene la noche- prosiguió: “En el contexto económico de nuestro país tener un gobernador que siga mirando la obra pública nos llena de orgullo. Hay que mirar a otras provincias como Misiones donde el gobernador gano por 68 por ciento y hoy no puede subsistir. Por eso mientras haya gente como Axel que apuesta al Estado presente es un ida y vuelta. Lo que está haciendo Nación es ahogar a los gobernadores. El señor presidente dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta. Lo está pagando el pueblo que no llega a fin de mes”.