Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2019 • 08:52

Desde la entrada de su casa, en el barrio porteño de Agronomía, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Axel Kicillof, quien ganó ayer en las primarias por un amplio margen a María Eugenia Vidal, dijo que "el Gobierno tiene que tomar los recaudos necesarios" hasta que termine este mandato, en diciembre, para mantener estable la economía.

"Nosotros nos presentamos ante la sociedad, no ante los mercados. El Gobierno tiene que tomar los recaudos porque de acá a diciembre están a cargo y son los que tienen la responsabilidad", dijo el candidato, quien se impuso por 17 puntos ante la gobernadora Vidal (49,25% contra 32,67%).

Kicillof habló tras su triunfo en las primarias 09:44

Video

Con respecto al dólar, que se disparó hoy en las operaciones electrónicas superando los $ 50 en algunos bancos, Kicillof dijo que era "un tema del gobierno" y que a ellos les correspondía "dar respuesta".

"Recuperar la calma es responsabilidad del gobierno. Yo simplemente soy un candidato que ganó las PASO. Pasé de ser un precandidato a un candidato", dijo frente a las cámaras, sorprendido por su amplia victoria. "Ninguna encuesta anticipaba una diferencia tan grande", afirmó.

Asimismo, el ex ministro de Economía afirmó que en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias "la gente votó por una provincia distinta y por un gobierno que se ocupe de cambiar las prioridades".

"Cuando uno recorre la provincia te dicen que no hay trabajo, que no llegan a fin de mes, que no hay crédito para la producción. El Gobierno debería escuchar a través de este voto esas cuestiones y ocuparse", agregó.

El candidato peronista consideró que en los comicios "hubo mucho voto positivo porque la gran mayoría de los bonaerenses quiere trabajo, producción, educación y salud para todos y eso es lo que indica esta elección".

Kicillof expuso que el actual gobierno de Juntos por el Cambio "se negó a asumir la responsablilidad", y subrayó: "Nosotros hablamos de propuestas para revertir esta situación".

"Nosotros hoy nos presentamos ante la sociedad, no ante los mercados. El gobierno desde acá hasta diciembre tiene la responsabilidad, esperamos que dé respuestas", concluyó.