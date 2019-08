Axel Kicillof habló tras su triunfo en las PASO: "Fue una campaña muy desigual"

Crédito: Captura de pantalla

11 de agosto de 2019 • 23:57

Axel Kicillof fue una de las figuras más destacadas de esta elección, dado que superó a María Eugenia Vidal por alrededor de 17 puntos. En una clima de fiesta, el encargado de darle el pie para que Kicillof de su discurso fue Sergio Massa, quien anunció: "Quiero presentarles al próximo gobernador de la provincia". En ese momento, los presentes estallaron para alentar al candidato a gobernador, quien comenzó su discurso diciendo: "Es un día lleno de felicidad y de emoción porque ustedes saben que esta ha sido una campaña muy desigual".

Tal como señaló, en los últimos 44 meses recorrió más de 9 mil kilómetros. Y resaltó: "Me llena de orgullo que en esa campaña no se levantaron millones para publicidad, no se mintió, no se agredió, no se acusó. Fue una campaña que contó con muchísima ayuda. Todos aprendimos muchísimo".

Además, entre las personas que destacó para agradecer por su apoyo, mencionó a Cristina Kirchner, Alberto Fernández y a Verónica Magario, quien estuvo a su lado durante el discurso. "Esta campaña se hizo de abajo para arriba con la participación de todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires", destacó.

"Escuchamos las críticas y queremos representar a todos, no tengan ninguna duda", señaló Kicillof. Y agregó: "Aprendimos que necesitamos a todos porque queremos construir una provincia con todos con un gobierno que trabaje para todos".

Según destacó, el resultado de la elección refleja que "la mayoría de los bonaerense quiere una provincia distinta y con otras prioridades. Significa que quieren poner a la provincia en marcha". Así, si bien dijo que tiene una "sensación agridulce" porque "donde antes había un problema, ahora hay cinco problemas", destacó que "los bonaerenses no se dieron por vencidos".

Kicillof terminó su discurso eufórico, y lanzó: "Es un día lleno de alegría y felicidad. Sabemos que vamos a seguir recorriendo, escuchando, abrazando, juntando y sumando. No vamos a restar, vamos a sumar y multiplicar para poner en marcha a la provincia de Buenos Aires, con los que nos votaron y los que no nos votaron".