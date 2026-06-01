Axel Kicillof va a Corrientes en busca de una foto con el radical Valdés

LA PLATA.- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, acelera sus recorridas por las provincias del interior en la búsqueda de ampliar consensos en contra del proyecto de Javier Milei. En la próxima parada de Kicillof, que tiene aspiraciones para ser candidato a presidente en 2027, está Corrientes, donde pasado mañana será recibido por el gobernador radical Juan Pablo Valdés.

La visita se registra luego de que el gobernador admitiese que busca extender su base de sustentación, por afuera de los límites del peronismo, con distintos sectores opositores al presidente Javier Milei de cara a 2027.

Este miércoles Kicillof tendrá una foto con un hombre del radicalismo nacional: será recibido por Valdés en la Casa de Gobierno de esa provincia que llegó al poder con la alianza Vamos Corrientes, cuyo hombre fuerte es su hermano.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, aseguró: “Hubo una comunicación con el gobernador de Corrientes para la firma en distintas áreas”. También en la gobernación de la provincia del Litoral se confirmó la visita del jefe bonaerense. Valdés le quitó relevancia, pero admitió que habrá una foto con Kicillof. “Dijo que iba a pasar por la Casa de Gobierno, así que vamos a estar atentos”, buscó relativizar el simbolismo político de la foto.

El encuentro con el gobernador radical tendrá lugar una semana después de que el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Maximiliano Suescun, lo visitara en La Plata. La foto dio lugar a especulaciones sobre un acuerdo político, que el Foro de Intendentes desmintió con un comunicado en el que aseguró que no participa de una alianza con el gobernador bonaerense.

El intendente radical de Rauch, Maximiliano Suescun, la semana pasada, cuando concurrió a La Plata para firmar un acuerdo con Kicillof y el Banco Provincia PCBA

El ministro de Gobierno de Kicillof confirmó que el fin de la gira por el interior es armar una política opositora a Milei. “La idea es hacer una visita del tipo que hicimos a Córdoba. No estamos en campaña. Es articular cooperación, como lo hicimos con Santa Fe, con Chubut. Es una decisión de cooperar con todas la provincias frente a un gobierno nacional que se retira de sus responsabilidades constitucionales”, dijo Bianco.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió a Kicillof durante una firma de convenios para préstamos de patrulleros para Rosario, dos años atrás. En tanto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, lo recibió para la firma de convenios para préstamos de ambulancias. También se reunió con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek.

Maximiliano Pullaro y Axel Kicillof marcelo-manera-7533

En abril, Kicillof viajó a Tierra del Fuego y allí se junto con los gobernadores Gustavo Melella y Ricardo Quintela (La Rioja). En mayo estuvo en Córdoba con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli.

“Lo que está haciendo el gobernador es continuar con una política definida por fuera de una eventual campaña”, aclaró Bianco. Lo cierto es que el armado no es sólo nacional. También explora apoyos internacionales: en mayo se reunió con líderes progresistas como Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil) y Gustavo Petra (Colombia) en una cumbre del progresismo mundial que tuvo lugar en España y en la que el kirchnerismo se diferenció de su proyecto.

Tensiones con el kirchnerismo

El fin de semana próximo Kicillof buscará consolidar el armado en el Gran Buenos Aires con un acto ideado para lanzar la rama juvenil del Movimiento Derecho al Futuro en San Martín. Ese acto se suma a otros ya armados en sectores de Ciencia, Salud, y Universidades.

La rama juvenil es clave para disputar el armado interno a La Cámpora, que no reconoce el liderazgo de Kicillof. La semana pasada mientras el Movimiento Derecho al Futuro esparcía carteles con la consigna “Axel o Milei”, sectores internos contrarrestaron su posicionamiento con pintadas bajo la consigna: “Cristina Libre” .

Carteles de Axel Kicillof en la calle pintados con la consigna Cristina Libre x.com

Previo a este enfrentamiento público, en el lanzamiento del Instituto de Capacitación Política de esta capital los seguidores de Kicillof y de la ex presidenta Cristina Kirchner tuvieron un encontronazo.

El gobernador ya calificó como “injusta” la detención de la expresidenta condenada con prisión domiciliaria, pero se niega a adelantar si la indultará ante un eventual arribo a la presidencia de la Nación.