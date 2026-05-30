Ramón “Nene” Vera: “Estamos armando un movimiento nacional, liberal y popular, no una secta religiosa”

“La he cantado, sí”, dice el diputado bonaerense libertario Ramón “el Nene” Vera sobre la marcha peronista. No esquiva las preguntas sobre su pasado político, mientras detrás suyo sobresale una gigantografía de Javier Milei. Ahora principal referente de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno -distrito gobernado por el kirchnerismo- y con injerencia en el armado provincial, de la mano de Sebastián Pareja, Vera refiere que participó en el vecinalismo justicialista, pero que su única hija, la diputada nacional Andrea Vera, lo llevó a hacer el “clic” que lo adentró en las ideas libertarias.

De 59 años y cristiano evangélico practicante desde hace 40, habla con LA NACION en el prolijísimo búnker del partido en el kilómetro 50 de Pilar, el más importante del conurbano, que tiene distintas salas -una con el nombre “Javier Milei” y otra, su oficina-, paredes violetas, cuadros de Donald Trump abrazado a un león hecho con IA, también de Belgrano, y retratos suyos y de su hija con el Presidente.

Los cuadros que hay en el búnker libertario de Pilar Rodrigo Néspolo

Vera intenta no echar más leña al fuego tras días feroces en la interna entre Karina Milei, los Menem y Pareja con Santiago Caputo, pese a ser uno de los exponentes de la pelea virtual contra los propagandistas que responden al asesor, que lo tienen a Daniel Parisini (Gordo Dan) a la cabeza y que se quejan por el supuesto “peronismo residual” que según ellos desperfila a LLA. El diputado -que tuvo picantes cruces, sobre todo con @TraductorTeAma- plantea que LLA no está en construcción como una “secta religiosa”.

Cuenta que fue pobre pero que le tocó el ascenso social. Asegura que no mejoró su nivel de vida por la política, pese a que no le molesta que le digan “puntero” si eso se refiere a estar cerca de su barrio. Revela que estuvo al mando de un comercio familiar y que hizo asesoría en el mercado de los metales, más particularmente del oro.

“El Presidente lo dijo una y otra vez: tabula rasa. Estamos en la construcción del movimiento nacional, liberal y popular“, sostiene y añade: “Quien ponga una amenaza a la reelección del Presidente, ese es un traidor”.

Ramón "Nene" Vera con los característicos carteles violetas de LLA Rodrigo Néspolo

-Ramón Vera, ¿cómo se autodefine?

-Un hombre feliz, al que le ha ido bien. Vengo de los lugares más pobres. Me he criado en Vicente López, hice la universidad ya cuando tenía 29, 30 años. Estudié licenciatura en comercio exterior y relaciones internacionales en la Universidad de Luján, tengo gran parte de la carrera hecha, no la pude terminar, pero me dio las herramientas que necesitaba para un empujón. Me volqué a la actividad privada. Después nació Andrea. Me fue llevando la vida, como al país, con sus altibajos, pero con la expectativa y la esperanza de ver esa Argentina que conocí cuando era pibe, donde el 70% era de clase media.

-¿Usted era de clase media?

-No, pero aspiraba a serlo; aspiré al ascenso social. Yo era de clase baja, muy baja. No indigente, pero era pobre.

-¿De qué trabajó?

-Tenía un negocio familiar, que después -debido a otras actividades que fui desarrollando- dejé al costado. Mi idea fue trascender mi propia historia y estoy muy feliz de haberlo logrado.

-Fue peronista.

-Fui peronista.

-¿Ya está? ¿Quedó en el pasado?

-Es natural que yo fuera justicialista por dónde provenía. El peronismo tiene base en el AMBA, sobre todo en los sectores más populares.

"He cantado la marcha peronista. Cuando abrazo las ideas, las abrazo; y cuando tengo que reconocer que me he equivocado, también lo he hecho", dice Vera Rodrigo Néspolo

-¿Y cómo fue su relación con el peronismo?

-No militaba. Comencé a militar de grande, en el vecinalismo, de la mano de la familia Asseff, de Moreno. Me involucré en la política por 2008-2009, con Francisco de Narváez. En aquella época, el vecinalismo de Moreno lo acompañó. La lista la encabezó la doctora [Claudia] Asseff, enfrentando al peronismo. Ese fue mi debut político como militante, como referente.

-¿Peronista de qué rama?

-Peronismo republicano, de zapatos blancos, el que era por la meritocracia.

-¿Quién fue su referente?

-En ese momento y hasta ahora utilicé muchos pensamientos de Antonio Cafiero, un hombre que me llamó mucho la atención en su construcción, que fue ministro de Perón. Y en 2009 era De Narváez frente a Néstor Kirchner, a Daniel Scioli, a Sergio Massa... al kirchnerismo.

-¿Niega haber sido kirchnerista?

-Jamás lo fui.

-Sus contrincantes internos expusieron una boleta suya con Cristina Kirchner y con Alberto Fernández.

-Exactamente y está bien; es lo único que pueden hacer.

-Usted compitió en la interna del Frente de Todos a la intendencia de Moreno en 2019.

-Sí, nosotros en 2017, 2018, organizamos el Partido Encuentro Vecinal en Acción. Y después de cotejar números de encuestas, datos, tomamos la decisión política de competir y la única alternativa para llegar al poder en Moreno era a través del peronismo. Fuimos la única de las siete listas puramente sin acordar. Enfrentamos a todos.

-¿Y se diferencia del exintendente Walter Festa, que también compitió ese año en la interna? ¿No llegó a ser consejero escolar de la mano de Festa?

-Yo enfrenté a todos; lo enfrenté en 2019 a Festa, con el nucleamiento vecinal. Y [antes, en 2017] participamos como consejeros escolares en un acuerdo con el vecinalismo; yo fui segundo o tercero [en la lista], no me acuerdo.

-¿Se sabe la marcha peronista? ¿La puede cantar o la olvidó?

-Es más folclore. Me gustan mucho las tribunas, las canchas; soy un hombre del fútbol. Soy de River, hace más de 50 años que voy al templo millonario. Así que la marcha, en ese sentido, es muy pegadiza. La imaginación popular en la Argentina no tiene límites y la marcha es parte de eso también.

-¿La cantó cuando era peronista?

-Yo la he cantado, sí, sí, yo la he cantado. Soy un hombre... cuando abrazo las ideas, las abrazo; y cuando tengo que reconocer que me he equivocado, también lo he hecho. El 10 de diciembre de 2019 armamos un bloque con consejeros escolares de Pro o Juntos por el Cambio enfrentando al peronismo-kirchnerismo.

"Milei me dijo: 'Vos fuiste liberal, nada más que no te diste cuenta'", cuenta Vera a LA NACION Rodrigo Néspolo

-¿Se equivocó con el peronismo?

-No, creo que el peronismo fue cooptado por progresistas. ¿Qué tienen que ver Emilio Pérsico o Juan Grabois con el peronismo? Deberían estar militando con Myriam Bregman. Ellos cooptaron el partido y expulsaron a millones de argentinos.

-¿El kirchnerismo lo expulsó a usted del peronismo?

-Sí, a millones.

-Se hizo libertario por su hija Andrea, ¿cómo fue?

-Ella me hablaba de algunos referentes que veía en encuentros libertarios: el Negro Almeida; de un médico que hacía la residencia en el Garrahan, “el Gordo Dan” me decía; me hablaba de [Agustín] Romo. Es natural que ella, de donde viene, sea liberal: estudió en la Universidad Austral... Así como yo dije que era natural provenir del justicialismo vecinalista. Es lo que uno encuentra a mano.

Ramón "Nene" Vera con Andrea, su única hija, actual diputada nacional de LLA Rodrigo Néspolo

-Usted tuvo un “ascenso social” a lo largo de estos años. ¿Acompasado por qué? ¿Por su trabajo?

-Sí, totalmente. Yo a la política no le debo absolutamente nada.

-¿Siguió con el comercio?

-Sí, con el comercio y hace algunos años me especialicé... entre otras cosas… para asesorar. Por ejemplo, el oro. En 2015, el kilo de oro estaba a US$31.0000, US$32.000. En 2019 estaba a unos US$40.000. En 2023, a US$69.000. Y hoy está a US$145.000.

-¿Por qué el “Nene” Vera me está hablando del oro?

-Porque mucha gente no sabe que yo miro la evolución de los mercados metales y el precio del oro. Si uno tenía US$100.000 en 2015 y los hubiera volcado al oro, tendría US$500.000 .

-¿Pero usted volcó sus dólares al oro o asesoró a otras personas para que lo hicieran?

-Asesoré a otras personas.

-¿Empresarios, políticos?

-Comerciantes.

-Me dice que hizo tareas de asesoría.

-Sí. Cuando alguien me pregunta de qué vivo, yo digo: “Asesoré”. Yo he asesorado a algunos comerciantes, emprendedores; he sido un buscavidas también, como muchos argentinos.

Una oficina del "Nene" Vera en el búnker de LLA en Pilar Rodrigo Néspolo

-Volvamos a Andrea y su ingreso a LLA...

-Estábamos en Europa y ella me dijo: “Papá, me recibo y me voy”. Había perdido a sus dos abuelas [con Covid-19]. Mi pregunta fue: “¿Dónde te vas a ir?“. No llegaba a vislumbrar el deterioro del tejido social, que los jóvenes se iban en busca de la oportunidad que no les daba nuestro país. Me hice todos los tipos de replanteos. Por 2021 comencé a acercarme al partido, tuve una charla con Eugenio Casielles, lo fui a ver, y el primer encuentro de LLA como organización política fue en febrero o marzo de 2022, acá en la primera sección electoral. Hice un clic. Me involucré con ese espacio nuevo, era una locura en Moreno hablar de un partido liberal.

-¿Y cómo llega a Sebastián Pareja?

-En 2022 el actual Presidente, diputado en ese momento, había ido a San Isidro, a Vicente López, a Avellaneda. Entonces yo dije: “Nos gustaría traerlo a Moreno”. Lo llevamos en 2022 y miles de morenenses lo esperaron a Javier. Entonces, no era solamente ese bichito que me picaba a mí por lo familiar; eran miles bancando a un hombre que les hablaba de las ideas de la libertad. Ese día yo conocí al doctor Sebastián Pareja, el mismo día que lo conocí a Javier Milei.

-¿Y por qué quedó enrolado en la parte libertaria que comanda Pareja?

-Ese es el partido, es la herramienta. Hay que poner en valor todo lo que se hizo en 2023 sin partido, lo logramos. Y no había una línea u otra, solo queríamos ver a Javier Milei presidente. Así que no hay dos líneas o tres. Pueden haber discusiones, diferencias.

Un portarretratos de Andrea Vera con Javier Milei Rodrigo Néspolo

-¿Qué pasó en ese primer encuentro con Milei?

-Fue una charla memorable. Participaron Sebastián, el propio Javier, la diputada nacional Andrea Vera y quien le habla. Una hora, hora y cuarto. Me preguntó algunas cosas de mi actividad, de mi gestión y qué tipo de lectura hacía, mis libros de cabecera... Hablamos de la Biblia, mucho, de los cinco primeros libros, del Torá o el Pentateuco. También de los libros que en la universidad yo había leído: La tercera ola, de Alvin Toffler; La sociedad poscapitalista, de Peter Drucker; de La aldea global. Y él me dijo: “Vos fuiste liberal, nada más que no te diste cuenta”. Ese fue el puntapié, esa patada en el traste, para que saliéramos por todos lados a decir “queremos otra Argentina”.

-¿Tiene vínculo con Javier Milei y con Karina?

-Sí... cada tanto le hablo al Presidente. Sé de su investidura. Cuando puede me contesta. Y Karina tiene ese liderazgo natural, esa visión, esa fortaleza, de que llevamos a su hermano a presidente en dos años, sin tener un partido; y en un año más hicimos el partido. Después dirán “esto, lo otro”, bueno, somos un partido en crecimiento.

-¿Qué pasa en LLA con las internas?

-Es natural.

-Me dijo que su hija conocía a Romo, a Parisini, con quien usted tuvo un fuerte enfrentamiento durante la elección del año pasado. ¿Qué opina de los tuiteros, los propagandistas, no sé cómo les dice?

-Son fragores de la lucha. Yo le he pedido disculpas públicamente [al Gordo Dan]. No tengo problema. En ese momento quizás fue un improperio mío, no debería haber sido así. Después, no somos un club de amigos. Tampoco somos… en la familia hay diferencias. Nuestro objetivo de máxima es que, después de 80 años desde la irrupción del peronismo en la vida argentina, por primera vez podamos reelegir a un presidente no peronista o kirchnerista. Podemos tener discusiones, disensos, diferencias. Pero no podemos poner una amenaza o un cuestionamiento a eso; quien ponga un cuestionamiento o una amenaza al objetivo de que el Presidente pueda ser reelegido el año que viene, ese es un traidor. Cuando alguien pone su interés personal por encima del interés colectivo.

El cruce en 2025 entre el Gordo Dan y el Nene Vera

-¿Cree que Santiago Caputo y los suyos están poniendo su interés por encima del proyecto?

-No, para nada, ni de casualidad. Son reglas de juego. Nosotros estamos armando un gran movimiento político, que es liberal y popular, no una secta religiosa de puritanos y no puritanos.

-Ellos critican que ustedes son “un peronismo residual”, que llenaron las listas de gente que no es representativa de LLA.

-Nada que no se pueda zanjar en una mesa de diálogo, de café. Esa diferencia no es una interna. Interna es la de la provincia de Buenos Aires, donde un senador de Fuerza Patria manda un proyecto de ley de emergencia económica y alimentaria contra el gobernador de su propio espacio. Nosotros tenemos diferencias, discusiones, pero nada más.

-Usted tiene presencia en redes sociales con posteos y chicanas contra el otro bando.

-Esos “consejos de gratis”. [Se ríe]. Lo que pasa es que nosotros en el espacio estamos rodeados de jóvenes. También tengo una hija re joven, de la era digital. Supongo que es por eso, nada raro.

Los irónicos consejos "de gratis" que Vera comparte en sus redes sociales Captura

-Y alguna picardía de su larga vida política, me imagino.

-Pero tengo 2500 seguidores.

-Pero sus posteos se viralizan. ¿Con Glavinich (@TraductorTeAma) hay una disputa puntual? Se atacan mucho. Se enfrentó con Pareja en Rosario.

-No… Vuelvo a decir. A veces esas diferencias, con quien sea... Uno quizá hacía cualquier posteo y ponían algo. Eso hizo que yo dos o tres veces contestara.

Uno de los posteos de Ramón Vera contra el tuitero @TraductorTeAma, que es un ferviente crítico suyo

-¿Le afectan personalmente esas discusiones?

-No, en absoluto. Ni de casualidad. Respeto muchísimo el mundo digital, la tarea titánica que han hecho, de instalación. Lejos está que me hagan mal a mí o hacerlo yo con la intención de lastimar.

-Bueno, en 2025 los dejaron afuera de las listas.

-Pero, ¿quién dijo eso?

-Y... no los incluyeron.

-Le voy a dar ejemplos. En José C. Paz y en San Miguel toda la lista fue libertaria. La presidenta del bloque en Bahía Blanca es de las Fuerzas del Cielo. El presidente del bloque de diputados provinciales es Agustín Romo, ¿quién puede negar su procedencia? En Pilar, el quinto concejal respondía a Las Fuerzas del Cielo. Eso no es tan así... Obviamente cuando hay un cierre de listas siempre quedan los disgustados o una disconformidad... Trataremos en lo que viene de ver cómo consensuamos y acordamos bajo el paraguas de la reelección.

-¿Qué opina de Pareja y de Santiago Caputo?

-Sebastián Pareja le ha dado muchísimo al proyecto político. Entre la elección general y el balotaje de 2023 se nos iban todos y el doctor Sebastián Pareja, presidente del partido en la provincia, se quedó. Realzo su valor, su entrega. Se quedó con Karina, con el Presidente, con el ministro -lamentablemente fallecido- Guillermo Ferraro, para que la boleta llegara. A Sebastián yo lo conozco de la política, no somos amigos de la vida. Y de Caputo, como dijo ya el Presidente, “el estratega”, dijo que es su hermano. Yo no puedo decir absolutamente nada más de lo que dice el Presidente. Acá nadie sobra, todos son necesarios. Del otro lado tenemos un 45% en contra que hace que no podamos estar separados. Tampoco hay diferencias de vida o muerte.

-Usted es un hombre de fe.

-Sí, totalmente. Profeso servir a Dios, buscar ese Dios de Abraham, de Moisés, de Elías. Soy cristiano evangélico, practicante, desde hace más de 40 años, también mi familia. Si alguien me invita un domingo a la mañana a algo, primero está el servicio a Dios. Estoy convencido de que más temprano que tarde todos vamos a rendir cuentas ante ese Dios.

Ploteos en el búnker de LLA en Pilar Rodrigo Néspolo

-¿Las religiones deberían involucrarse más en la política?

-Queda a criterio de cada uno. Yo no involucro una cosa con la otra para nada.

-Le dijeron “puntero”: ¿qué tiene para responder?

-Hay que ver qué se define como puntero… Si es estar en contacto con las personas, en los barrios... Sí, es cierto. Nunca voy a perder esa esencia mía, ese contacto físico. El 25 de Mayo lo hicimos con un grupo de vecinas, estuvimos comiendo locro, bailando… Bueno, intentando bailar. Milei en Moreno tiene miles de seguidores. Yo voy a poner una diferencia. En 2017, en los barrios decían “Macri gato”. Hoy en Moreno usan la visera de LLA y dicen “aguante el León”. Estábamos casi en el precipicio, había 1% de inflación diaria. Hay que ver el esfuerzo del Gobierno y de la población. Hay que realzar esta reforma que se hizo sin crisis social, porque no hay una crisis social.

-¿No hay una crisis social?

-Ni de casualidad.

Nuestro 25 de Mayo en Moreno pic.twitter.com/WLlGEqxBHN — Ramon Vera (@_RamonVera) May 25, 2026

-Usted le organizó el acto de cierre de campaña en Moreno a Milei en 2025.

-Fue toda una responsabilidad. Lo recibimos con los brazos abiertos, se hizo lo más bien. Se calcula que hubo entre 9000 y 10.000 personas, una utopía en 2022.

-Información periodística identificó barras de River en ese evento y lo acusaron a usted.

-Mire, a mí me acusan de muchas cosas, pero los barras no estaban adentro del acto. Estaban ahí, por la ruta 23.

-Dice que estuvieron, pero no en el acto.

-No sé dónde estuvieron. Yo vi después la foto. Conmigo no estuvieron, con nosotros en el acto no estuvieron.

-Es parte de la discusión dentro de LLA si hay que abrirse o mantener la identidad con los puros.

-El Presidente lo dijo una y otra vez: tabula rasa. Estamos en la construcción del movimiento nacional, liberal y popular. No estamos construyendo una secta religiosa.