Baby Etchechopar estalló contra Alberto Fernández por los elogios que le hizo al sindicalista Hugo Moyano

Baby Etchecopar volvió a hacer declaraciones muy fuertes contra Alberto Fernández y Hugo Moyano después de que el presidente calificara al jefe del sindicato de camioneros como un "dirigente ejemplar", al inaugurar por tercera vez el Sanatorio Antártida.

" Creo que si vos sos un cínico y un sinvergüenza en la Argentina podés vivir mucho mejor que tratando de decir la verdad . A lo mejor serviría creer que Moyano es honesto y serviría pensar que este Gobierno no solo llegó para quedarse sino para sacar a los delincuentes", disparó Etchecopar en la editorial de su programa Basta Baby, por A24.

"De qué sirve estar agarrándose una úlcera y disgustandose todo el día delante de la televisión cada vez que alguno miente. No es casual lo que Alberto dijo de Moyano. No es casual la gente que salió en libertad y los que van a salir. No es casual cómo se están aprovechando de la pandemia de coronavirus para empezar a blanquear imágenes ", apuntó Baby.

Además, explicó: " Tengo miedo que hagan una Venezuela cubriendo a los mentirosos. No puedo apoyar cuando Alberto va a inaugurar un hospital que fue inaugurado tres veces porque están desesperados porque no van a alcanzar las camas cuando esto explote. No lo puedo apoyar avalando a los que yo combatí durante tanto tiempo. A esos que te llaman por teléfono y te amenazan a vos y a tus hijos. No creo que esta sea la unidad de los argentinos. Es muy raro que por un lado Alberto les dice a los empresarios ´miserables´ y por otro le dice ´héroe´ a un sindicalista corrupto ", disparó.

También se encargó de hacerle algunas preguntas al presidente. "¿Recibe órdenes de alguien o lo dice por vocación? ¿Hay que destruir a los empresarios o hay que ayudar a que las empresas vuelvan a industrializarse para dar laburo? ¿Hay que salir a patotear a la gente con el dedo o llamamos a la unidad nacional? ¿Es un momento de austeridad o hay que salir a ponerle guita a Moyano? ¿Por qué esa vocación de hacer quedar tan bien a Moyano? ¿Es por apriete o es porque lo quiere de verdad?".

Por ultimo, lo acusó a Fernández de que " ese dedo alfonsinista no nos convence cuando después viene una frase donde dice que Moyano es el sindicalista más honesto" . "No es momento para mentirle a la gente y especular con las camas y con los hospitales", finalizó Etchecopar.