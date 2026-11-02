Bariloche: la alianza oficialista se queda con la mayoría y los libertarios salen terceros en las elecciones para convencionales constituyentes

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Con el 88% de las mesas escrutadas, la lista “Estamos Haciendo Bariloche” sacaba ventaja esta noche en el recuento para elegir a los 15 convencionales que reformarán la Carta Orgánica Municipal. De hecho, se quedaba una mayoría de ocho escaños. La jornada sirvió como termómetro político para la alianza entre el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente local Walter Cortés.

Sobre un padrón habilitado de 115.415 electores distribuidos en 333 mesas, los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a los 15 convencionales constituyentes titulares (y sus respectivos suplentes) que tendrán la tarea de reformar la Carta Orgánica Municipal.

Al cierre de esta edición, Estamos Haciendo Bariloche, con la lista encabezada por Yanina Sánchez, obtenía el 35,2% de los votos, seguida por la peronista Fuerza Bariloche, que postuló a Andrea Galaverna, con el 16,8%. Martín Govetto, cabeza de La Libertad Avanza en Bariloche, alcanzaba el 13,2% de los sufragios.

“Bariloche respaldó el rumbo de la gestión y el trabajo de todos los días”, celebró Weretilneck, con la mira puesta en 2027: Bariloche es la ciudad con más electores de la provincia, con el 18% del padrón total.

La participación, de todos modos, fue baja: anoche no llegaba al 50% sobre los 115.415 electores habilitados y distribuidos en 333 mesas, que utilizaron el sistema de boleta única de papel para elegir entre 13 listas.

La Carta Orgánica Municipal es la constitución fundamental de la ciudad. A 20 años de su última modificación, este texto establece las normas que organizan el funcionamiento político, institucional, administrativo y tributario de Bariloche.

Entre sus competencias generales, la Carta Orgánica define la estructura del gobierno local, las atribuciones del intendente y del Concejo Deliberante, los mecanismos de participación cívica y la preservación ambiental de recursos estratégicos como el Cerro Catedral, las costas del lago y las áreas protegidas. Los 15 convencionales constituyentes electos serán los encargados de reescribir y actualizar estas reglas esenciales para el desarrollo barilochense.

Los principales planteos para reformar la Carta Orgánica abordan desde la agilización de la gestión local hasta cambios estructurales en participación cívica, medio ambiente y servicios públicos. Cortés remarcó la necesidad de contar con una Carta Orgánica dinámica y con menos trabas burocráticas. Su enfoque prioritario radica en otorgar herramientas normativas para acelerar la ejecución de obra pública en la ciudad.

Otras fuerzas como FIT y PAVE propusieron pasar a un esquema con rasgos más parlamentarios, limitando el poder del Ejecutivo mediante la eliminación del derecho a veto del intendente. También se propuso fijar los salarios de funcionarios, concejales e intendente al nivel de un haber docente y aplicar la revocabilidad de mandatos ante incumplimientos.

Más allá de la discusión normativa, los comicios en el distrito electoral más numeroso de Río Negro adquirieron un fuerte impacto político provincial. La elección significó la prueba de fuego para la alianza electoral Estamos Haciendo Bariloche, conformada entre el Partido Unión y Libertad (PUL) del intendente Cortés y Juntos Somos Río Negro (JSRN), espacio liderado por el gobernador Weretilneck.

El gobernador Weretilneck y el intendente Walter Cortés conformaron la alianza electoral Estamos Haciendo Bariloche.

Ambos líderes buscaron medir fuerzas y afianzar la gobernabilidad en el municipio, como un ensayo de cara a la proyección de los comicios provinciales y municipales previstos para 2027. Al emitir su voto al mediodía, Cortés enfatizó: “Es fundamental que el voto que emita la gente sea para que esta ciudad crezca. La responsabilidad cívica de sostener los gobiernos y la democracia es cuando todos acudimos a las urnas. Después no hay que quejarse”.

Sobre la proyección del resultado y la normativa local, agregó: “Acá se juegan otras cosas también. Esto es un test. Los próximos intendentes van a necesitar de una Carta Orgánica dinámica, con menos burocracia, que le sirva al pueblo”. Y respecto a su alianza con el gobernador Weretilneck, aclaró: “Hasta hoy tenemos una alianza, después veremos”.

Por su parte, Govetto, primer candidato por La Libertad Avanza, afirmó durante la jornada electoral: “Estamos acá para acompañar este proceso, esperamos que se acerque la mayor cantidad de gente a votar. Estamos muy conformes con la campaña que hicimos”. Y Sánchez (asesora letrada de la municipalidad y cabeza de lista de Estamos Haciendo Bariloche) destacó el valor del comicio al señalar que en las urnas “de alguna manera se va a evaluar la gestión que estamos haciendo”.