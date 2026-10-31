Los hermanos Passaglia hicieron su primer acto de campaña con una caminata en San Nicolás

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia concretaron este sábado en San Nicolás su primer acto de campaña tras confirmar su lanzamiento presidencial para las elecciones de 2027. Cuestionaron en partes iguales al gobierno de Javier Milei y al kirchnerismo, al afirmar que la sociedad no debería tener que elegir entre “dos fracasos”.

El acto se desarrolló en la ciudad que los hermanos Passaglia gobernaron durante los últimos años y que eligieron como punto de partida de su “proyecto nacional”. Ante los vecinos que se acercaron a acompañarlos, Santiago y Manuel advirtieron que “no alcanza con transformar una ciudad si hay problemas mucho más grandes que siguen sin resolverse”.

La Pantera Rosa, la mascota del acto

Santiago Passaglia, intendente del distrito, afirmó que no puede permitirse que “la única salida a esta pesadilla sea volver al kirchnerismo y romper todo”. “No podemos perder todo el esfuerzo. El kirchnerismo es lo peor que nos pasó. Tuvieron 16 años de gobierno y lo único que dejaron fue más inflación, más pobreza y más corrupción”, enumeró.

“Desde el otro extremo ideológico, Milei nos dice que con ordenar la macro alcanza. Que ya está, que estamos bárbaro. Pero no alcanza si vos laburás cada vez más, si tenés más de un trabajo y no llegás a fin de mes. No alcanza si tenés una pyme o un comercio y no sabés qué más hacer o ajustar para seguir sobreviviendo”, expresó.

Los Passaglia se proponen como alternativa al Gobierno y al kirchnerismo

Passaglia planteó que el espacio Hechos buscará representar una alternativa frente a las dos principales fuerzas políticas del país. “Nos quieren con miedo y sometidos para que nos resignemos a elegir entre dos fracasos. Vamos a estar enfrente de estos dos extremos ideológicos que ya fracasaron. Para que todo el esfuerzo que hicimos sirva para algo. Y para construir un cambio que funcione para los argentinos”, definió.

Hacia el cierre del acto, Santiago Passaglia describió el modelo de país que buscará impulsar el espacio, con eje en la “generación de empleo, el desarrollo industrial, el crecimiento de las pymes, el acceso a la vivienda, la educación y la seguridad”.

“No estamos pidiendo ningún milagro. Estamos hablando de vivir en un país normal. Vamos a trabajar para que todo el esfuerzo que ustedes y todos los argentinos vienen haciendo valga la pena. ¡Que valga la pena trabajar! ¡Que valga la pena estudiar! ¡Que valga la pena invertir y producir!”, concluyó.

La actividad finalizó con una caminata hasta el Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás.