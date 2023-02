Belliboni le respondió a Tolosa Paz por los planes Potenciar: “La ministra miente y no da respuestas”

escuchar

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, le respondió a Victoria Tolosa Paz luego de que la ministra de Desarrollo Social lo cruzara por el conflicto que originó la suspensión de 154 mil planes Potenciar Trabajo, ya que los beneficiarios no pudieron validar su identidad. “La ministra ajusta, miente y no da respuestas a los reclamos sociales” , manifestó el dirigente de la Unidad Piquetera.

Hace varias semanas que los grupos piqueteros de izquierda piden una reunión con la ministra, pero no los reciben. “Es claro que la ministra y su gabinete quieren tirar la pelota afuera” , advirtió Belliboni.

Tolosa Paz aseguró ayer desde Entre Ríos: “Belliboni no puede explicar dónde están los 6000 hombres y mujeres de Unidad Piquetera, del Polo Obrero, que el mes pasado certificaron y que estaban haciendo una contraprestación, ¿Dónde están? ” La alusión de la titular de Desarrollo Social apunta al conflicto por la suspensión de poco más de 154 mil planes Potenciar, cuyos beneficiarios no revalidaron su identidad entre noviembre y enero.

A raíz de las bajas, los piqueteros duros realizaron movilizaciones, y ayer protagonizaron un piquetazo nacional, con cortes de calles y accesos en distintos puntos de país, con los que denunciaron un “ajuste del gobierno nacional y el FMI”.

El primer piquete en la Ciudad de Buenos Aires, cortes en los principales accesos.

“La ministra, de campaña en Entre Ríos con el presidente Alberto Fernández, atacó a organizaciones y referentes de Unidad Piquetera con mentiras y no respondiendo a los reclamos que realizaron hasta organizaciones sociales de su propio espacio”, replicó Belliboni.

El anuncio de las suspensiones fue hecho a mediados del mes pasado. La sospecha de que sobrevoló desde el primer momento, según pudo reconstruir LA NACION, fue que quienes no revalidaron datos fue porque no sabía que eran beneficiarios de los planes. Es decir, que había intermediarios que los percibían por ellos, sin que lo supieran. De hecho, desde que se anunció la suspensión y se abrió un nuevo período de revalidación, en los últimos días, no llegaron a 25 mil revalidaciones. Las organizaciones sostienen que se debe a la falta de lugares para hacerlo.

Belliboni manifestó que los planes sociales no serían necesarios si el gobierno crease puestos de trabajo y fomentara el desarrollo: “Es lo que hace un año Unidad Piquetera planteó para crear un millón de puestos de trabajo”, agregó el dirigente social. Y cerró: “El gobierno peronista fomenta la especulación financiera y el negocio de unos pocos en perjuicio de la mayoría trabajadora y lleva adelante un ajuste que monitorea el FMI” .

